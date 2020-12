Hermanos Clouthier continúan pelea tras nombramiento de Tatiana

Existe el riesgo de que a Tatiana Clouthier "se le suba el poder" y de que "se haga chaira", tuiteó este lunes Manuel Clouthier, su hermano, a propósito del nombramiento de la primera como nueva secretaria de Economía anunciado este lunes por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Tatiana Clouthier es muy trabajadora, muy honesta, muy ejecutiva, de retos y quiere mucho a México, estas son sus virtudes; los riesgos son que se le suba el poder, que se haga chaira y polarice en lugar de unir, que no escuche a IP, que no sea escuchada por AMLO y solo la use !", escribió Manuel Clouthier en su cuenta de Twitter.

PELEAN POR LA SALIDA DE ROMO

El pasado miércoles, conviene recordar, luego de la salida de Alfonso Romo de la Oficina de la Presidencia de la República, Manuel Clouthier calificó de positiva la decisión del empresario de dejar el gobierno "catastrófico".

"Se hartó de que se golpee a diario al sector privado y tener que dar la cara ante los empresarios! Decidió ya no dialogar con el hipócrita", escribió en Twitter.

Posteriormente, en otro tuit escribió: "Espero que el Presidente sea agradecido con a Poncho Romo y lo deje seguir su vida empresarial, respetándolo y sin vengarse porque decidió no seguir en este catastrófico gobierno!".

Ante ello, su hermana, la diputada federal Tatiana Clouthier, calificó el comentario de Manuel Clouthier como "lamentable".

Manuel le respondió: "Ah! Me vas a decir que el señor presidente no es vengativo ! Jajajajaja todo indica que el frustrado es otro , nomás que él es cínico!".

Este miércoles, a un día de haber cumplido 2 años de mandato, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que, Alfonso Romo dejará la coordinación de la Oficina de la Presidencia.

Aseguró el presidente López Obrador en su cuenta de Twitter que, Romo seguirá siendo su principal enlace con el sector privado.

"Lo cierto es que fue funcionario público sólo por tratarse de nosotros. Convenimos que estaría 2 años y se cumplió el plazo", agregó el mandatario al dar la noticia.