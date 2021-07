Hermano de Osiel Cárdenas, con un pie en EU

Ofrecimiento de pruebas que realizó, no está dirigido a combatir un sobreseimiento decretado fuera de audiencia constitucional; por tanto, no es dable que este órgano jurisdiccional tome en cuenta alguna que no hubiera sido rendida ante la autoridad responsable o la de amparo, en términos del numeral 93, fracción VII de la normatividad de la materia; de ahí su inadmisibilidad en esta instancia