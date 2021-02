Hermano de AMLO, denunciado ante FGR por senadores del PAN + Documento

Senadores de Acción Nacional presentaron una denuncia de hechos ante la Fiscalía General de la República (FGR) por los posibles delitos que supuestamente cometieron David León y Pío López Obrador al captar recursos para la campaña del ahora presidente Andrés Manuel López Obrador, en 2015.

En el documento, que presentaron este lunes, los panistas piden a la autoridad ministerial reconocerlos como víctimas, “en virtud de que los hechos vulneran la esfera jurídica y de facultades de los suscritos” y para dar seguimiento a la investigación.

Afuera de la Fiscalía, la senadora Kenia López Rabadán expresó que el dinero “no es una ayuda del pueblo bueno”, como lo refirió el presidente López Obrador sobre los videos en que se ve a ambos personajes anotando cantidades y recibiendo dinero.

“Hay una intención clara de evadir la ley. El dinero en las campañas no se entrega en bolsas, no se entrega en montones, en sacos de dinero metidos en bolsas. La ley claramente establece que se tiene que depositar en una cuenta bancaria o a través de un cheque. Esto no sucede, y por supuesto es una irregularidad legal”, dijo la senadora.

En conferencia de prensa, que ofrecieron posteriormente, los senadores adelantaron que presentarán una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral (INE) por la posible comisión de un delito en la entrega de dinero entre David León y Pío López Obrador.

El senador Antonio Martín del Campo, representante del PAN ante el INE, alegó que los montos que se dicen en los videos rebasan el límite indicado de aportaciones por ciudadano que permite la Ley General de Partidos Políticos.

“Estamos ante un acto presumiblemente ilegal, dónde el INE tiene completa injerencia dado que en los videos se menciona que los recursos entregados serían destinados para la campaña presidencial de Morena en 2018”, dijo.

Los panistas también exigieron que no se deje de lado el hecho de que David León trabajaba para el gobierno de Chiapas en esos años, y que por ello “se investigue a fondo este asunto que también concierne al exgobernador de Chiapas, Manuel Velasco”.