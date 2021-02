“Hemos tenido ‘defunciones tontas’”, no sólo el virus mata en México

Médicos y enfermeros mexicanos relataron al New York Times decenas de muertes prevenibles en los hospitales, resultado de negligencia o errores que nunca debieron haber sucedido. El rotativo estadounidense señala casos como que un hombre que murió porque un enfermero inexperto desconectó su ventilador o un paciente que murió de choque séptico porque nadie monitoreó sus signos vitales.

Estas son muestras del deterioro del sistema de Salud en México, el cual le está costando la vida a ciudadanos, señala el reportaje. Los años de la negligencia y desatención tienen al país con un corto número de médicos, enfermeros y equipos para hacer frente al coronavirus.

La pandemia ha venido a asolar aún más al sistema sanitario mexicano, pues al menos 11 mil trabajadores de la salud han caído enfermos mermando las filas de la primera línea de combate contra el covid. Hospitales se han quedado con sólo la mitad de su personal a causa de la enfermedad y absentismo, en tanto, otros ya no cuentan con equipo básico como monitores cardiacos.

Pablo Villaseñor, médico del Hospital General de Tijuana, afirmó: “hemos tenido muchas ‘defunciones tontas’ (…) No es el virus lo que los está matando, es la falta de atención adecuada”.

Han ocurrido negligencias como dar medicamentos y dosis incorrectas a pacientes, se trabaja con guantes viejos, no se da la sedación adecuada por lo que los enfermos despiertan y se sacan los tubos de respiración, según el relato de empleados hospitalarios.

Adriana de la Cruz, enfermera en el hospital Dr. Belisario Domínguez, comentó que la sobrecarga de trabajo y la falta de entrenamiento ha llevado a personal a cometer errores evidentes.

“Sí ha pasado que se han dado muertes por falta de atención y falta de personal, y por negligencias en muchas situaciones (…) Estos pacientes tendrían más posibilidad de sobrevivir si pudiéramos ofrecer un mejor cuidado. Hacemos lo que podemos”, dijo.

El Banco Mundial señala que México destina menos recursos en el sector Salud que la mayoría de los países en el hemisferio occidental. Se detalla que el presidente López Obrador lideró recortes tras reconocer que el país tenía 200 mil trabajadores sanitarios menos de los que requería.

En la pandemia, diversos hospitales no equiparon correctamente a su personal e incluso en algunos les pidieron no usar mascarilla para no causar pánico, otros más fueron obligados a comprar sus propios insumos de protección. Esto lleva a que en México uno de cinco casos confirmados sea de personal médico, más que en Estados Unidos, Italia o China, donde la enfermedad ha pegado más fuerte.

El doctor Villaseñor agregó que en su hospital quedan tan pocos médicos que los pacientes críticos pasan ocho horas sin que nadie los revise.

“Escuchas tantas veces que ya murió otro paciente porque no recibió atención adecuada, y otra más, y otro más, y tratas de no paralizarte”, dijo el reumatólogo que tuvo que aprender cómo equiparse para atender a los pacientes de coronavirus con un video en YouTube.

El gobierno de México ni secretarios de Salud locales en Ciudad de México y en Baja California quisieron hacer comentarios sobre el reportaje de NYT, señala el diario.

La ya mermada atención médico, que llevó a miles de quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por negligencia en hospitales, tuvo un mayor golpe cuando los brotes de covid surgieron entre el personal médico mexicano.

(Luis Ramos)