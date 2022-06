"Hay una intención deliberada de desmantelar al CIDE, pero resistiremos"

En medio de la crisis que enfrenta el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), académicos y alumnos denunciaron que hay una intención deliberada del gobierno de desmantelarlo, pero afirmaron que la comunidad seguirá resistiendo en su defensa.

Al participar en la Mesa de Opinión El Heraldo de México - La Silla Rota, Javier Martín Reyes, abogado y académico del CIDE, señaló que las decisiones que han afectado al Centro, provenientes del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), han sido deliberadas, como la imposición del director general, José Antonio Romero Tellaeche, y el hecho de colocar a personas en cargos importantes, a pesar de que no cumplen con los requisitos.

"Sí hay una ataque y una intención deliberada de desmantelar la institución", denunció el académico, quien destacó que si hoy el CIDE se mantienen en pie es por los estudiante e investigadores que han luchado.

"El CIDE sigue y resiste, y vamos a seguir y vamos a resistir", afirmó Ximena Medellín, abogada e investigadora titular de este centro.

"Una forma de resistir es mantener la calidad académica y eficiencia aún dentro de los márgenes complejos que tenemos", destacó.

La investigadora alertó que de no haber un golpe de timón, se corren varios riesgos, ya que la falta de pagos a académicos y los incumplimientos del contrato colectivo son muy preocupantes.

Destacó que también ha habido afectaciones en los programas como el de educación continúa a través de diplomados y escuelas de métodos, que están detenidos porque "en este momento no hay forma de pagar a las personas que participen en los diplomados".

Medellín detalló que esto se debe a que el Conacyt no ha emitido el reglamento para la obtención de recursos externos, problema que surgió cuando el gobierno decidió extinguir los fideicomisos.

Diego Micher, estudiante de la licenciatura en Ciencia Política en el CIDE, habló también de los problemas que enfrenta la comunidad de estudiantes, tanto en el tema educativo, tras la renuncia de varios académicos como Ugo Pipitone, y también por problemas para acceder a becas, a pesar de que el Conacyt había afirmado que serían para todos.

En materia académica, el alumno enfatizó que "es muy triste y es muy incómodo como quieren sacar, poco a poco, a todos nuestros profesores sin razón alguna", al recordar que el director general ha contratado a gente cercana para cubrir esos puestos.

Micher recordó que la comunidad estudiantil ha procedido por dos vías contra la designación de Romero Tellaeche. Una de ellas es a través del Instituto Nacional de Transparencia, que este miércoles revocó la respuesta del Conacyt y le instruyó hacer público el expediente de la designación del director general.

La otra vía es la legal, y el alumno explicó que uno de los amparos, que fue de los primeros que interpusieron desde noviembre del año pasado, dio un plazo de tres días al Conacyt, a partir del lunes, para entregar el acta de designación de Romero Tellaeche ante el juez, de no hacerlo, se hará acreedor a una multa

"Si no lo entregan, estarían admitiendo que no existe la información y eso es un delito, o si no estarían falseando la información", dijo Micher.

Martín Reyes recordó que desde noviembre del año pasado, cuando inició la crisis en el CIDE, hubo "muchos intentos de arreglar las cosas por las buenas" y que incluso la comunidad le dio el beneficio de la duda a Romero Tellaeche, quien se comprometió en algunas reuniones a resolver problemas, pero no lo hizo.

Ante este panorama, el académico dijo que la solución a la crisis que enfrenta el CIDE tendrá que ser por la vía legal.

MRV