“Hay que tener bien vigilado al presidente”: niños reporteros

Quisimos venir con López Obrador porque era un momento histórico y mostrar que la edad no define tus metas. Fue histórico que un presidente abra sus puertas de esa forma a la gente de México y como decía, que tu edad no defina tus metas. ¿A qué me refiero? A que aún así, a nuestra edad, logramos entrar y pudimos hablar con él, hacer nuestras preguntas reales, de curiosidad, porque queremos que los jóvenes de nuestra edad conozcan información política y científica de México (a través de su programa), de tal manera que la puedan digerir fácilmente”, explicó Eitán.