Hay que cuidarnos de la covid, es el último jalón: Zoé Robledo

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo Aburto, hizo un llamado a la población a quedarse en casa de ser posible y a mantener los cuidados para evitar la propagación de la covid-19, al señalar que es el "último jalón".

En un video que publicó en su cuenta de Twitter, Robledo Aburto destacó que la pandemia sigue y que especialmente en la Zona Metropolitana del Valle de México el mensaje del presidente Andrés Manuel López Obrador ha sido muy claro, por lo que hay que seguir las indicaciones como no salir de casa a menos que sea realmente indispensable, seguir con el cuidado, la sana distancia, el estornudo de etiqueta, el lavado de manos y el uso del cubrebocas.

"Es un último jalón este diciembre y es mucho lo que podemos hacer todos para evitar que el virus siga circulando y lograr que en los siguientes momentos, con lo que se anunciará pronto de la vacunación, nos dé una luz al final de este túnel largo que ha sido este año", enfatizó el director del Seguro Social.

#Video #Nación | El mensaje ha sido claro: "No salir de casa a menos que sea necesario; es mucho lo que podemos hacer este mes de diciembre para que el virus no siga circulando", dijo @zoerobledo, titular del @Tu_IMSS. #yn https://t.co/tZOoP6fE5s pic.twitter.com/79Othhooba — La Silla Rota (@lasillarota) December 7, 2020

Robledo Aburto señaló que "entonces hay que seguirnos cuidando. En este lado seguimos haciendo nuestro trabajo, seguir protegiendo a los que nos protegen y lograr ese equilibrio".

El llamado del director general del IMSS se da luego de que la semana pasada el presidente López Obrador y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, exhortaron a la población a no reunirse no hacer fiestas y a no relajar las medidas de prevención, ante el repunte de contagios que tienen al límite a los hospitales de la capital del país.





(Luis Ramos)