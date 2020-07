Hay que cooperar y no pelear con EU: AMLO

México tiene que buscar cooperación con Estados Unidos y no pelearse por la geopolítica y la vecindad entre ambos países, dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador días después de su visita a la Casa Blanca.

A manera de un resumen de su visita al país vecino, López Obrador comentó que tanto Estados Unidos como México son países soberanos.

"Tenemos que buscar entendernos con Estados Unidos, no pelearnos, buscar complementarnos, que haya cooperación para el desarrollo", dijo tras subrayar que "lo cortés no quita lo valiente".

Más información sobre el viaje a Washington D.C. y el encuentro con el presidente Donald Trump.https://t.co/cmq8poeEka pic.twitter.com/o3Oa7T6SZQ — Andrés Manuel (@lopezobrador_) July 11, 2020

Asimismo, el mandatario mexicano agradeció a su homólogo estadunidense por el "trato respetuoso" que les brindó.

AMLO comentó que aunque México y Estados Unidos tengan diferencias, se puede llegar a un acuerdo siempre y cuando se ponga por delante el interés general.

"Ha habido una buena relación de los dos Gobiernos, y la visita, el encuentro, sirve para demostrar que aunque tengamos posturas ideológicas distintas, si se pone por delante el interés general se puede llegar a acuerdos sin prepotencia, sin extremismos, buscando siempre la conciliación, el diálogo, el respeto mutuo".

El presidente dio un resumen del T-MEC para afirmar su importancia y que el propósito final de dicho tratado es unir a la región de América del Norte para fortalecerla comercialmente ante el resto del mundo.

"El propósito es unirnos, integrarnos, respetando nuestras soberanías para complementarnos, para que América del Norte recobre su importancia económica que ha venido perdiendo".

De igual forma comentó que una de las ideas es que América del Norte consuma los bienes que importa y de esta forma estimular la creación de empleos.

"Se llegó al acuerdo de estar supervisando para que no haya explotación de la mano de obra mexicana y para que haya democracia en los sindicatos. No quiere decir que van a venir inspectores, no aceptamos el injerencismo, el intervencionismo", dijo.

fmma