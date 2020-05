¿Hay más "bots" a favor de AMLO?

Un análisis de las tendencias en Twitter México muestra que las relaciones de usuario con hashtags utilizados para mostrar apoyo a la administración de Andrés Manuel López Obrador está compuesta de 35 mil 253 nodos, 74 mil 425 aristas y 8 mil 814 comunidades, según investigó el laboratorio Signa Lab de la Universidad Jesuita de Guadalajara entre el 30 de marzo y el 28 de abril de 2020.

En contraste las etiquetas utilizadas para criticar a la administración actual muestran una relación usuario-hashtag compuesta por 109 mil 625 nodos, 343 mil 459 aristas y 282 comunidades.

Si el conjunto de cuentas más activas en discusiones que polarizan la arena digital tiene un promedio atípico de actividad, además de que utilizan en su descripción de cuenta palabras que los adscriben directamente a un grupo a favor o en contra de un actor político y fueron creadas hace no mucho tiempo (del 2018 al presente), explica Signa Lab, entonces hay una amplia posibilidad de que se trate de cuentas automatizadas, orquestadas o utilizadas, sobre todo, para reventar las posibilidades de conversación e intercambio de ideas.

En la conferencia matutina del martes 5 de mayo, AMLO dijo que solicitará a Facebook y Twitter rendir cuentas sobre la venta de publicidad en el país y los posibles ingresos generados mediante las cuentas falsas o bots que, a decir del mandatario, se utilizan para una campaña en contra de su imagen.

Ante lo que la red social de miroblogging negó recibir ingresos por automatización maliciosa. Los llamados "bots", respondió al presidente de México, que se utilizan con fines de mala fe están prohibidos en Twitter.

El director del Sistema Público de Radiodifusión, Jenaro Villamil señaló este miércoles 6 de mayo que la "infodemia" - título que usa la OMS para referirse a la abundancia de información falsa o maliciosa sobre la pandemia y su rápida propagación a través de las redes sociales- ocurre principalmente en WhatsApp, Facebook, Twitter, YouTube e Instagram, los cuales, dijo el funcionario, obtienen ganancias millonarias.

"Lo que ahora estamos observando es que sí hay ganadores en esta pandemia, desgraciadamente, y los ganadores son estas plataformas justamente, el nivel de ingresos y de ganancias que han tenido en este primer trimestre del año, empresas como Facebook, Google, Amazon, Microsoft y en menor medida aunque también importante también Twitter son el resultado de esto justamente", apuntó Villamil desde Palacio Nacional.

ANTECEDENTE

Desde el 29 de enero de 2019, LA SILLA ROTA publicó que canales de YouTube manifiestamente a favor de López Obrador, exponen a los periodistas que cuestionan la información brindada por el mandatario.

Canales de reciente creación como Nota Mex, Canal 58 y 24 Noticias son algunos de los medios que suben videos con títulos como "Le ponen trampa a AMLO en conferencia; así respondió"; "Reportera panista echa mentiras y AMLO le responde"; "Reportera chayotera duda de las investigaciones de López Obrador"; "Infiltrado de Madura ataca a AMLO sobre Venezuela y esto respondió Obrador".

Ana Cristina Ruelas, directora de la organización Artículo 19, comentó a esta casa editorial que "es preocupante el estigma contra los periodistas que preguntan" en las conferencias mañaneras.

"Hay un ambiente polarizado, estás con López Obrador o contra él. Se ha generado un estigma en contra del escrutinio", explica la promotora del derecho a la información y agrega que es necesario reconocer que el periodismo y la pluralidad son necesarias para una democracia.

Así, "en la medida en que el gobierno reconozca públicamente la pluralidad y que gobierna para los que están a favor y en contra, la polarización irá disminuyendo", agrega Ruelas.

"Decidí hablar sobre todo lo que leo, veo y vivo. Hace un año y medio empecé, no soy afiliado a Morena o simpatizante, creo en Andrés Manuel. Muchos periodistas han sido tapadera de los gobiernos, estoy en contra de eso. Hay ´periodistas´ que casi pendejean al Presidente de México y les vale madre la vida, entonces yo no los pongo en riesgo", comentó para LA SILLA ROTA, por su parte, el joven administrador del canal de YouTube 24 Noticias JUCA.

"Ahora algunos ´periodistas´ lanzan campaña diciendo que el Gobierno me paga millonarias cantidades. Es absurdo y ridículo, pues no les contestaré agradeciéndoles sus mentiras ¿verdad? Porque eso es, una mentira", finaliza.

Jesús Ramírez Cuevas, vocero de la Presidencia y jefe de Comunicación Social del gobierno aseguró que "la conferencia es un escrutinio público tanto de la acción del gobierno, el mensaje de Andrés Manuel, su información respecto a los problemas que interesan a la opinión pública, pero también es un escrutinio a los medios de comunicación y los periodistas, ahí sí que como es en público y es en vivo también hay esta parte donde por primera vez muchos ciudadanos están escuchando las interpelaciones, preguntas, cuestionamientos de la prensa y las respuestas del Presidente. Esto es algo nuevo", explica.

"Quizá hay a quienes no les guste la crítica y las preguntas, habrá otros que cuestionen el profesionalismo de los periodistas que se presentan en las conferencias. Nosotros como gobierno abogamos por la libertad de expresión irrestricta", agregó Ramírez Cuevas.

No obstante, para Ana Cristina Ruelas no basta con que el gobierno se manifieste a favor de la libertad de expresión ya que hay dichos del presidente que generan la estigmatización del periodismo y de quienes lo ejercen.

"Al referirse a la ´prensa fifí´´ sus seguidores pueden replicar ese discurso", refuta y agrega que por otro lado, la prensa en México se encuentra en un proceso de "rectificación" de la relación que tenía con el poder.

"Tenía una relación perversa, ahora la prensa debe comprometerse con su función social de informar", dice.

Conviene recordar que el lunes 28 de enero, una reportera preguntó al Presidente:

–¿Usted ya sabe o ha advertido o tiene conocimiento de algunas amenazas a los reporteros que venimos a su conferencia?

"No, no, nada de eso (...) afortunadamente no hay censura, ni hay ningún problema de amenaza", aseguró López Obrador.

En la conferencia matutina del 1 de noviembre, Irving Pineda, reportero de TvAzteca cuestionó a AMLO sobre los hashtags que estuvieron en tendencia desde el 31 de octubre en el que se atacaba a la prensa tras los cuestionamientos al actuar del gobierno en torno al llamado "Culiacanazo", cuando las Fuerzas Armadas aprehendieron y liberaron a Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín "El Chapo" Guzmán.

"Estas tendencias, al parecer, y de acuerdo a lo que han dicho algunos en noticieros radiofónicos, se hicieron de manera artificial, es decir, granjas de bots, cuentas falsas fue como se hicieron estas tendencias. [...] Si algún funcionario del Gobierno Federal está metido en estos ataques a periodistas, ¿Usted lo va a separar del cargo?".

