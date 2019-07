"Hay mano negra" en conflicto con policías federales: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió disculpas a los ciudadanos por las manifestaciones de policías federales; sin embargo, dijo que no es causa justa, no se despide a nadie, están pasando voluntariamente, alrededor de 10 mil que han pasado la prueba a la Guardia Nacional.

"Hay mano negra desde los sótanos de la Secretaría de Gobernación", advirtió

El video desde su cuenta de Twitter fue acompañado con el mensaje:



"Es mejor informar que dejar que corra el rumor e impere la manipulación: el asunto de la Policía Federal no tiene fundamento aunque respetaremos el sagrado derecho a manifestarse", posteó el mandatario e Twitter.

Es mejor informar que dejar que corra el rumor e impere la manipulación: el asunto de la Policía Federal no tiene fundamento aunque respetaremos el sagrado derecho a manifestarse. pic.twitter.com/8a9X2ZXH7C — Andrés Manuel (@lopezobrador_) 4 de julio de 2019

"Los buenos elementos están pasando a la Guardia Nacional, otros no sólo porque no pasan la prueba por buenas condiciones físicas, sino también porque tienen problemas de salud y no podrán estar en la guardia; pero van a estar trabajando en la Policía Federal".

Criticó que en el gobierno neoliberal se contrataba policías privados desde el gobierno, alrededor de 50 mil policías cuidaban oficinas públicas y eran guardaespaldas de funcionarios; "hay que cuidar oficinas, instalaciones estratégicas, como CFE, Pemex a cargo de las fuerzas armadas; hay otras como museos, parques y las secretarías requieren de cuidado y van a estar trabajando en estas actividades".

AJ