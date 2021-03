Hay especulaciones y suposiciones en acusación en mi contra: Cabeza de Vaca

El gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, aseguró que en la solicitud de desafuero que la Fiscalía General de la República (FGR) presentó en su contra ante la Cámara de Diputados hay suposiciones y especulaciones.

"Extrañamente en la solicitud presentada por el Ministerio Público se inserta suposiciones y especulaciones contenidas en otras denuncias que nada tienen que ver con las conclusiones que, para efectos del desafuero, se someten a consideración de la Cámara de Diputados", señaló el mandatario en una carta que publicó en redes sociales.

García Cabeza de Vaca detalló que apenas el 1 de marzo fue notificado oficialmente por la solicitud de desafuero en su contra para acusarlo de los delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal equiparada.

Sobre las acusaciones de defraudación fiscal equiparada, detalló el mandatario, se trata de la venta de un departamento cuya propiedad ha sido reportada en sus declaraciones fiscales y en las de su esposa.

Comparto a la opinión pública la siguiente postura, tras ser notificado sobre la solicitud de procedencia por parte de la Cámara de Diputados. pic.twitter.com/w5QB1JmzHn — Fco. Cabeza de Vaca (@fgcabezadevaca) March 2, 2021

En cuanto a los señalamientos de lavado de dinero, García Cabeza de Vaca explica que es por la venta de un departamento que fue canalizado a través del sistema financiero.

Finalmente, sobre las acusaciones de delincuencia organizada se sostiene en la supuesta participación de varios integrantes de su familia.

"Todas esas acusaciones serán cabalmente desmentidas durante los procedimientos", aseguró el gobernador.

García Cabeza de Vaca aclaró que en ninguna parte de la solicitud de desafuero se le vincula con el robo de combustible, narcotráfico o relación alguna con el crimen organizado.

"Reitero mi disposición a aclarar, en el marco de la ley y del debido proceso, las sospechas que se han sembrado en mi contra, con propósitos políticos y electorales", concluyó.

Por su parte, Alonso Aguilar Zinser, abogado del gobernador, detalló en entrevista con Ciro Gómez Leyva, las acusaciones contra García Cabeza de Vaca.

"La acusación específica y concreta es que en el 2019 el gobernador recibió 42 millones de pesos en depósitos que podrían ser de origen ilícito y que fueron dispersados entre empresas de su familia", detalló Aguilar Zinser.

Al respecto, el defensor dijo que se acreditará la procedencia licita del dinero por el que se le acusa al gobernador.

"Vamos a acreditar que ese dinero lo recibió el gobernador por haber vendido un departamento. Es un departamento en Santa Fe. Lo compraron a un precio menor en 2013 y lo remodelaron. Está acreditado el origen", añadió el abogado.

Alonso Aguilar Zinser secundó al gobernador: "En este asunto no hay nada de huachicol, bandas violentas. Es un delito patrimonial".

EL RESPALDO DE GOBERNADORES Y PANISTAS

García Cabeza de Vaca fue respaldado por los gobernadores que forman parte de la Alianza Federalista, quienes acusaron al presidente de usar a las instituciones de procuración de justicia para someter a los adversarios políticos.

"Es inaceptable el uso de las instituciones para someter o silenciar a los adversarios políticos [...] Esperamos que (la acusación contra García Cabeza de Vaca) no sea una antesala de la embestida contra los miembros de esta alianza", dijeron los gobernadores aliancistas en un evento el viernes pasado en Monterrey, Nuevo León.

El presidente Nacional del PAN, Marko Cortés Mendoza, sostuvo que la solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas tiene un claro tinte político electoral.

Los senadores y diputados del PAN advirtieron que las acusaciones contra el Gobernador se tratan de una clara persecución política contra un opositor.

"Resulta inaceptable que se utilice una mayoría artificial en la Cámara de Diputados para desacreditar. El tiempo tiene una clara intencionalidad electoral", indicaron en la cuenta de Twitter.

La Asociación Nacional de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) tuiteó: "El uso político y electoral de los aparatos de justicia es la más grave señal del rompimiento democrático y del estado de derecho. Es contrario al llamado para un acuerdo en defensa de la democracia. Así no. Nuestro total respaldo y solidaridad con el gobernador".

AMLO PIDE QUE SE DÉ A CONOCER EXPEDIENTE

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió que se haga público el expediente contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca.

"Ojalá que la Cámara de Diputados dé a conocer el expediente del gobernador de Tamaulipas, eso va ayudar mucho, así se aclara, le conviene a él, le conviene a todos, yo quiero conocer el expediente, quiero saber de qué se le acusa", dijo el presidente durante la conferencia de prensa.

Tanto López Obrador como el titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero han rechazado que haya venganza política detrás de la acusación contra el gobernador de Tamaulipas.

"No va haber ninguna falta de transparencia, no podrá darse ningún caso que esto sea una venganza de algún tipo político de ninguna naturaleza", señaló Gertz Manera.

"Nosotros no perseguimos a nadie, no es mi fuerte la venganza, pero también debe de saberse que no somos tapadera de nadie", dijo por su parte el presidente.