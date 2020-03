Hay conservadores disfrazados de feministas: AMLO tras marchas de 8M

El presidente Andrés Manuel López Obrador insistió en que en las marchas del 8M, con motivo del Día Internacional de la Mujer, hubo conservadurismo disfrazado de feminismo y señaló que tuvieron una amplia cobertura en medios de comunicación, como ninguna de sus manifestaciones en la oposición tuvo.

En una mañanera en la que destacó la ausencia de las periodistas, López Obrador destacó que su gobierno es responsable y garantiza el derecho a la libre manifestación de las ideas.

Indicó que las marchas de ayer se realizaron en casi todo el país y hubo pocos actos de provocación y violencia en la Ciudad de México, pero muy aislados.

El presidente felicitó a las mujeres que participaron en el movimiento e hizo un reconocimiento a las encargadas de evitar la violencia que "no cayeron en la trampa".

Agregó que no usará a las fuerzas públicas contra los ciudadanos y que no se va a reprimir a los mexicanos. Indicó que no llevará a cabo acciones contra las mujeres que actuaron con exceso, "no queremos que se utilice como pretexto".

"Creo que sobre el tema va a ser todo", dijo al dar la palabra a los periodistas.

Al ser cuestionado sobre un testimonio de una mujer embozada, que dijo a la periodista Carmen Aristegui que "queremos quitar a AMLO del poder", el presidente comentó: "están muy desesperados y esa es una prueba, esa entrevista de Carmen Aristegui".

Añadió que él le comentaría a esa joven que, sin violencia, por decisión de su gobierno, se reformó la Constitución y va a haber revocación del mandato, se va a aplicar el ejercicio de revocación del mandato, así sucederá en el primer trimestre del 2022, tienen tiempo para hacer campaña, sin violencia y de esa manera puedo renunciar.

(Luis Ramos)