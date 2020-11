Hay cinco muertos por inundaciones en Tabasco: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se registraron cinco decesos debido a las inundaciones en Tabasco.

De acuerdo con un video publicado por AMLO en Twitter, hay varias partes del estado inundadas y por ello pidió a los damnificados que continúen en los refugios.

"Tenemos nada más reporte de cinco fallecidos en toda esta inundación. Lo lamentamos mucho, eso nos informaba el gobernador. Ayer dos personas, en Jalapa, un señor grande con su nieto, se les volteó el cayuco, y de otra persona que fue arrastrada por el agua en Tenosique y dos que habían fallecido antes.

De igual manera recordó que se está en labor para evitar un aumento en el agua debido a la inundación de Villahermosa "ya está más controlada la presa porque ya no ha llovido y no hay pronóstico de lluvias", señaló el presidente.

AMLO recorrió el malecón de esta ciudad junto al gobernador Adán Augusto López, el titular del Ejecutivo federal aseguró que a pesar de que tiene el dato de que hay 25 mil familias afectadas "todavía hace falta hacer un buen censo" y detalló que hay problemas en Macuspana, municipio donde nació, Centro, y Centla.

"Vamos a seguir atendiendo a los damnificados de acuerdo al informe que nos dieron hoy en la mañana hay problemas en Macuspana, Centro, Centla, pero ya está la Secretaría de la Defensa (Sedena) y la Secretaría de Marina (Semar) apoyando. No se va a dejar de apoyar a los damnificados", comentó AMLO.

López Obrador informó que la presa Peñitas no afectar a la población debido a que el nivel del agua bajó, "en el caso de la presa Peñitas pues es importante que se sepa que ya está bajando el nivel de extracción, es decir, ya no está soltando el agua que ayer empezó a desfogarse", comunicó el presidente.

Peñitas llegó a los 2 mil 100 metros cúbicos por segundos, dos horas. El último informe es de que se redujo ese desfogue a mil 600 metros cúbicos por segundo, es decir bajó 500 metros cúbicos por segundos, en 24 horas, entonces ya está lloviendo menos.

Evaluamos con el gobernador Adán Augusto y servidores públicos del gobierno federal y de Tabasco la situación de las inundaciones. Todavía hay 7 mil 278 personas en refugios. Continúan aplicándose los planes DN-III y Marina. Ojalá se cumpla el pronóstico de que dejará de llover. pic.twitter.com/1IVP6bTfML — Andrés Manuel (@lopezobrador_) November 8, 2020

PLAN INTEGRAL QUE EVITE INUNDACIONES

Ante los "rumores", AMLO aseguró que es "mentira" que haya inundado otros municipios "para salvar al centro".

"No, no es eso, hay desde luego muchos rumores, mucha desinformación pero le digo a mis paisanos que tengan confianza, yo nunca les voy a mentir, acuérdense de no robar, no mentir y no traicionar al pueblo".

Recordó que el martes, en Palacio Nacional se afinará un plan integral para apoyar a su estado natal y evitar que se repitan estas afectaciones.

"El martes vamos a tener una reunión en Palacio Nacional para terminar de afinar un plan integral que evite las inundaciones, empezando por dragar los ríos, más control sobre las presas del Grijalva, bordos y un programa de desarrollo Urbano en beneficio de la gente, eso se va a definir el martes".

(Ameyaltzin Salazar)