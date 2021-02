Hay 6 vinculados a proceso por "Estafa Maestra": Gertz

El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, dio a conocer este jueves que desde 2015 hay averiguaciones previas y seis funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) vinculados a proceso por el caso llamado “Estafa Maestra”.

Gertz Manero detalló que estas seis personas llevan sus procesos en libertad debido a que estos delitos no son graves, según la ley vigente.

En conferencia de prensa, el fiscal señaló que hay otras tres averiguaciones previas retrasadas de 2015 referentes a siete funcionarios de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y hay 16 carpetas sobre 57 personas de Sedesol y Sedatu.

A su vez, Felipe de Jesús Muñoz Vázquez, titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales, comentó que cuentan con 23 expedientes, de los cuales tres son averiguaciones previas y 20 carpetas de investigación.

Más temprano, en su conferencia matutina, el presidente Andrés Manuel López Obrador dio a conocer que pidió a la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, emitir un dictamen sobre los señalamientos en contra de tres personas que fueron contratadas en Petróleos Mexicanos (Pemex), como posibles involucrados en la llamada “Estafa Maestra”.

El Presidente manifestó que el dictamen tendrá que estar listo en una semana.

“No cometer una injusticia, pero al mismo tiempo no permitir impunidad y mantener como criterio que en el gobierno que represento en esta nueva etapa no van a ser contratados quienes tengan malos antecedentes; es decir, quienes tengan antecedentes de corrupción no vamos a contratar a nadie que haya participado en actos de corrupción o haya omitido denunciar actos de corrupción”, apuntó.

Asimismo, López Obrador solicitó apoyo a los medios de comunicación para denunciar a cualquier funcionario público involucrado en actos de corrupción.













lrc