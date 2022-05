Hay 510 vacantes que nadie quiere, justifica Alcocer polémica de médicos cubanos

En medio de la polémica por la contratación de médicos cubanos para que trabajen en México, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, justificó la decisión al señalar que en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) hay 510 vacantes que los médicos no han querido cubrir en tres años, y criticó que se les olvida que los pacientes tienen el derecho a ser atendidos sin importar en donde estén.

Al participar en la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador de este martes, Alcocer Varela indicó que el gobierno recibió un sistema de salud con un gran déficit de profesionistas de la salud, médicos generales, especialistas, enfermeras y con una distribución geográfica desigual.

Recordó que para cumplir la meta de brindar atención a toda la población sin seguridad social, requieren que haya médicos los siete días de la semana y los tres turnos, por eso la necesidad de contratar a personal del extranjero, pues los médicos del país no quieren trabajar en ciertas zonas del país.

"Hay plazas vacantes y les pongo de ejemplo lo que sucede en el Instituto Mexicano del Seguro Social, pueden ver que en el IMSS Bienestar y en el IMSS Ordinario hay en suma 2 mil 678 plazas vacantes, y del lado derecho, lo más sobresaliente, esas plazas vacantes se han reiterado durante más de tres años, a las cuales los médicos no quieren acudir, 41 del IMSS Bienestar y 469 del IMSS Ordinario, 510 en total.

"Los médicos aducen inseguridad, en principio, pero también no buscan estar en lugares remotos del país, donde se les olvida lo que es el principal sentimiento y derecho que tienen los pacientes de ser atendidos estén donde estén y esto es lo que nos señala el porque se tienen que recurrir a otras modalidades como es la contratación del extranjero", declaró Alcocer Varela.

El secretario de Salud explicó que en México hay 135 mil 046 médicos especialistas certificados, pero su ubicación sigue siendo en las grandes ciudades como la Ciudad de México, el Estado de México, Morelos, Querétaro y Tlaxcala.

Indicó que antes de la pandemia había 119 especialistas por cada 100 mil habitantes en México, pero esta cifra bajó a 107.2, por debajo de las recomendaciones internacionales que son de 230 por cada 100 mil habitantes.

La semana pasada, el presidente López Obrador anunció la contratación de más de 500 médicos cubanos para trabajar en México, hecho que causó indignación en el gremio médico, que señaló que no faltan médicos en el país, sino condiciones dignas para desarrollar su labor.

La Academia Nacional de Medicina sesionó de manera extraordinaria la semana pasada para analizar el tema y señaló que no es necesario traer a médicos del extranjero, pues hay suficientes en México, y destacó que el gobierno debería contratar a los médicos que apoyaron durante la pandemia de covid, ya que tiene con ellos una "obligación moral".

Asimismo, explicaron que no es que no quieren ir a zonas remotas del país, sino que no existen condiciones de seguridad ni incentivos para que puedan trabajar allá, por lo que es necesario ofrecer mejores condiciones.

La tensión creció este lunes, cuando en medio de esta polémica el presidente López Obrador reclamó a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) por haber retirado a los médicos de formación de los hospitales durante la pandemia de covid.

La Silla Rota dio a conocer que la decisión de retirarlos provino de la Secretaría de Salud, según se muestra en oficios emitidos el 19 de marzo de 2020, y posteriormente la UNAM indicó que miles de universitarios colaboraron en el combate a la covid desde diversos flancos.













