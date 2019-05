Hasta el jueves podrían reabastecer antirretrovirales, anuncian

MARILUZ ROLDÁN 03/05/2019 08:53 p.m.

La compra de antirretrovirales para personas con VIH se desatoró esta mañana después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que se haría la adquisición, por lo que se prevé que el próximo jueves podrían empezar a llegar los medicamentos, informó Luis Adrián Quiroz, representante del Movimiento Nacional de Lucha Contra el VIH, quien enfatizó que no cantarán victoria hasta que el problema desabasto se resuelva por completo.

Pacientes y organizaciones de la sociedad civil cerraron ayer Paseo de la Reforma, frente a la Secretaría de Salud, para denunciar la falta de antirretrovirales en el Seguro Popular desde hace dos meses, por lo que exigieron a las autoridades que se compraran y distribuyeran de manera inmediata.

En la conferencia de esta mañana, el presidente López Obrador dio a conocer que ya había dado la autorización para que se hiciera la compra de los antirretrovirales. Detalló que tuvieron que hacer una excepción para adquirirlos porque la única empresa que los vende en el país es uno de los tres distribuidores de medicamentos que habían sido vetados de la compra consolidada por presunta corrupción, ya que fueron a los que se adjudicaron más licitaciones durante el sexenio de Enrique Peña Nieto.

"Ahora tenemos lo de las medicinas para el SIDA. Me plantearon que una de las empresas que abastecía más al gobierno es de las que tienen la concesión para vender esos medicamentos. Como se trataba, se trata, de un asunto delicadísimo, humano, se hizo una excepción, pero al mismo tiempo estamos buscando en el extranjero", expresó el mandatario.

En entrevista con LA SILLA ROTA, Luis Adrián Quiroz dijo que el encargado de despacho del Centro Nacional para la Prevención y Control del VIH y el SIDA le confirmó que ya se inició el proceso de adquisición de los antirretrovirales.

"Sabemos que se desatoró hoy (la compra) y hasta donde sabemos, extraoficialmente, y eso a reservas de que la semana que entra lo confirmemos, que estarán empezando el jueves o viernes ya a entregar (los medicamentos)", dijo.

El representante del Movimiento Nacional de Lucha Contra el VIH afirmó que celebran la decisión del presidente López Obrador, pero que no cantarán victoria hasta que haya antirretrovirales en todas las farmacias del Sector Salud del país.

Quiroz señaló que aún les preocupa el desabasto de medicamentos para otros padecimientos, pero destacó que el tema se está posicionado y que el hecho de que las autoridades hayan escuchado sus exigencias tras la protesta de ayer es un avance.

La Silla Rota dio a conocer el miércoles que en el país había desabasto de al menos seis antirretrovirales, de acuerdo con datos del Sistema de Administración, Logística y Vigilancia de ARV (Salvar), hecho que puso en riesgo la vida de 97 mil personas que viven con VIH.

La información del Sistema Salvar con corte al 10 de abril de este año mostraba que los antirretrovirales que no tenía el sector salud eran zidovudina de 100 miligramos ni de 250 miligramos, tipranivir de 250 miligramos, didanosina de 250 miligramos.

Tampoco contaba con los medicamentos compuestos por dolutegravir de 50 miligramos, abacavir de 600 miligramos y lamivudina de 300 miligramos, así como el antirretroviral que contiene elvitegravir de 150 miligramos, cobicistat de 150 miligramos, emtricitabina de 200 miligramos y tenofovir de 300 miligramos.

En el sistema también se muestra que sólo había medicamentos para un mes (es decir, hasta principios de mayo) de abacavir solución, etravirina, raltegravir, nevirapina, dolutegravir de 50 miligramos, y los compuestos por lopinavir de 100 miligramos y ritonavir de 50 miligramos, así como efavirenz de 600 miligramos, emtricitabina de 200 miligramos y tenofovir de 300 miligramos.

La Secretaría de Salud no ha emitido una postura oficial sobre el tema del desabasto de antirretrovirales, pero después de que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó medidas cautelares para que no se suspendiera la entrega del tratamiento, se dio a conocer un documento en el que el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez, aseguraba que "no existe desabasto de medicamentos antirretrovirales para las personas sujetas a tratamiento antirretroviral afiliadas al Seguro Popular".

