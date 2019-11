Hasta diputados morenistas dudan que el presupuesto salga el viernes

Legisladores que acudieron a la reunión que Mario Delgado sostuvo con integrantes de su bancada en el hotel Sevilla Palace dijeron que no era seguro que el vienes la sesión se reanudara.

El vocero de Antorcha Campesina, Homero Aguirre, dijo a La Silla Rota lo que viene para ellos.

"Mañana 20 de noviembre, no tenemos ningún plan más que estar en el plantón, no tenemos ningún plan. El asunto llegó a su punto limite, si no modifican el presupuesto nos quedamos en el plantón si ellos llevan la bronca indefinidamente.

"Él –Mario Delgado- ya no tiene ninguna carta que ofrecer, debe obedecer a López Obrador y hacerlo es un problema social del sexenio. Es a la gente del pueblo a la que afecta, no tiene obras, servicios, vivienda, los dejan sin nada y quieren conformarla con una tarjetita, ese es el plan, comprar el voto", dijo.

La crisis

Al pasar la reunión de la comisión de Presupuesto al viernes 22 la Cámara de Diputados sumará dos semanas sin sesionar y aunque el plazo legal para aprobar el presupuesto venció el 15 de noviembre, el PEF 2020 sigue sin ser votado.

El atorón legislativo se debe a que organizaciones campesinas instalaron bloqueos alrededor del recinto legislativo de San Lázaro desde la semana pasada y han impedido a los diputados federales sesionar.

#DesdeLaCurul La legisladora @cynthialopezc1 asegura que el tema del #Presupuesto2020 ha provocado 13 días de parálisis legislativa debido a las protestas https://t.co/lKmdQ2zOyH pic.twitter.com/7CMGQHsMiV — La Silla Rota (@lasillarota) November 20, 2019

Las organizaciones con ello buscan presionar y pedir más presupuesto, pero el presidente Andrés Manuel López Obrador durante una reunión sostenida días antes, el 7 de noviembre, en Palacio Nacional pidió a la bancada de Morena y a las de sus aliados de los partidos del Trabajo, Encuentro Social y el Verde Ecologista de México, no dar más recursos de los confeccionados en el presupuesto por parte de la Secretaría de Hacienda.

Ante algunas voces discordantes como la del diputado morenista Eraclio Rodríguez, indicó que López Obrador les dijo que los moches se habían acabado y comparó su actitud con la de los "conservadores" y abandonó la reunión abruptamente.

El legislador del PT, óscar González Yáñez, compartió con La Silla Rota que hay otros diputados de Morena que acompañan la posición de Eraclio Rodríguez.

El plantón de campesinos alrededor de las instalaciones de la Cámara de diputados, continuará. Pese a que había agendadas reuniones del presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) Mario Delgado con líderes de organizaciones campesinas, quienes exigen más recursos del Presupuesto de Egresos Federal 2020 para el sector, no hubo avances en la negociación.

Con los integrantes de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), no llegó, por lo que estos se levantaron de la mesa de negociación. Con quienes sí se reunió fue con representantes de Antorcha Campesina durante media hora, pero ninguno cedió en sus posturas y no se llegó a ningún acuerdo.

La sesión programada para este 20 de noviembre a las 11 horas fue cancelada y será hasta el viernes 22 a las 8 de la mañana que la Comisión de Presupuesto retome su sesión ordinaria y con ello avance en la elaboración de un dictamen.

El Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados y la Dirección de Recursos Humanos de la Secretaría General del recinto legislativo emitieron comunicados donde informan a los trabajadores la suspensión de actividades para este miércoles 20 de noviembre, debido a los bloqueos de campesinos a los accesos al inmueble.

El presidente de la Jucopo y coordinador de la bancada de Morena, Mario Delgado informó a medios de comunicación que se reunió con la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas y los integrantes de la Junta y acordaron retomar los trabajos hasta el viernes debido a "que sigue tomada la Cámara de Diputados".

Prometió que este 20 y 21 de noviembre contactarán a los líderes campesinos para retomar las negociaciones con ellos y reiteró que no habrá una sede alterna para votar el presupuesto.

"No puede haber una sede alterna porque es una votación muy complicada. Cada votación en lo nominal tarda dos horas, tenemos que sesionar en la Cámara", explicó.

Reconoció que aún no hay un acuerdo para entrar a la Cámara.

Descartó que les preocupe que aún no haya presupuesto para el 2020 y recordó que mientras no se acabe el año aún puede aprobarse. "El 31 de diciembre aún está muy lejos".

La presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas, indicó que los diputados necesitan de las instalaciones de San Lázaro, dada la complejidad de la discusión del Presupuesto 2020.

En específico, dijo que necesitan del tablero para procesar las votaciones de la sesión, la cual calificó como la más difícil del año.

En su turno, la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Rojas, reiteró que no solicitarán el uso de la fuerza para que los diputados puedan acceder al recinto legislativo. La panista coincidió en que seguirán apostándole al diálogo para tratar de desactivar el bloqueo que organizaciones campesinas mantienen desde el martes pasado.

Reuniones frustradas

Homero Aguirre, vocero de Antorcha Campesina, quien acudió a la reunión acompañado de los diputados Eleusis Cordova, Lenin Campos y Brasil Acosta, informó a La Silla Rota que estuvieron reunidos durante media hora con Mario Delgado y le reiteraron sus propuestas al legislador, pero el también coordinador de la bancada de Morena no cedió a darles más presupuesto.

"Mantienen su postura de no autorizar obras que forman parte del pliego petitorio, obras básicas de luz, drenaje. Están empeñados en hacer un fondo con el presupuesto para comprar votos, a costa de dejar a personas sin obras públicas. Vamos a continuar en el plantón esperando se modifique esa postura del gobierno de Andrés Manuel López Obrador", advirtió Aguirre.

Peor le fue al dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), Álvaro López, quién fue citado y plantado en el hotel Riazor por Delgado e integrantes de la Jucopo para buscar una salida a la parálisis legislativa que suma casi dos semanas.

Luego de una hora de espera, el dirigente se retiró y resumió así su enfado: "He dicho que en mi chingada vida ni a los presidentes de la república los he esperado tanto tiempo, menos a una comisión de diputados", dijo a medios de comunicación.

López advirtió que el plantón se mantendrá, y que acudirán este 20 de noviembre al Zócalo al desfile por el Día de la Revolución, para manifestarse y pedir más presupuesto para el campo.





"Irracional, postura de Presidencia: Diputados del PRI

Homero Aguirre Enríquez calificó de irracional la postura de la Presidencia de la República de que no se modificará el Presupuesto, y eso significa que seguirán empeñados en sacar a toda costa un Proyecto de Presupuesto y a final de cuentas un Presupuesto, que les va a garantizar una bolsa multimillonaria para comprar votos.

"Nosotros queremos aclarar que no queremos una bolsa para ejecutarla nosotros, que no pedimos ´moches´, como dice calumniosamente López Obrador.

"Que nosotros nos ofendemos como representantes de muchos mexicanos, cuando el Presidente usa la tribuna presidencial, construida por la historia de México, para mofarse de los mexicanos, para decir ´no hay, no hay´, como si fuera un comediante. Los mexicanos eligieron un estadista, no un comediante.

"Y nosotros venimos a esta reunión a pedir que se haga caso a una petición muy concreta, mil 567 obras públicas, muy básicas: agua, luz, drenaje, electrificación, etcétera, que dan un monto aproximado de tres mil 800 millones de pesos, que se ejercerían por el Gobierno federal, no por Antorcha, no por las organizaciones", aclaró.

Además, calificó como "grave" que los diputados de Morena o de cualquier otro partido, se conviertan en sucursales del pensamiento del presidente de la República, eso solo ocurre en las dictaduras.

Frente del Campo deja diálogo

Deja Frente del Campo diálogo con diputados y mantienen plantón fuera de San Lázaro. El Frente Auténtico del Campo (FAC) se levantó de la mesa de negociaciones con la Junta de Coordinación Política para liberar la Cámara de Diputados, luego que los dirigentes esperaron una hora a los legisladores que les darían una respuesta a sus demandas. "Ni a los Presidentes de la República les he esperado tanto tiempo, menos a una comisión de diputados", declaró Álvaro López, líder de la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA), al dejar el hotel que ha servido de sede alterna.

"En mi chingada vida, ni a los presidentes les he esperado tanto tiempo, menos a una comisión de diputados", dice el líder de la Unión de Nacional de Trabajadores de Agropecuarios, tras romperse el diálogo. Video @LauraBruges https://t.co/xYCbgEyQ65 pic.twitter.com/EPLzpUmpNV — La Silla Rota (@lasillarota) November 20, 2019

Cuando el coordinador de Morena, Mario Delgado, lo invitó a ir a la reunión, el manifestante le respondió que no. El líder de la UNTA manifestó que no están de acuerdo con la propuesta de financiamiento que ofrece el gobierno y que les iban a presentar en la reunión, por lo que descartó que los campesinos se retiren del plantón en San Lázaro y anunció que mañana prevén incorporarse a la marcha con motivo del aniversario de la Revolución.

Avisos de que no habrá sesión

En tanto en la Cámara de Diputados los trabajadores fueron avisados por medio de un memorándum por la Secretaría General, Rosario Elizabeth Daniel Pablo, de que se mantendrán suspendidas las actividades al interior del recinto el 20 de noviembre.

Lo mismo comunicó el Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados. "De acuerdo con las pláticas sostenidas con las autoridades administrativas, se determinó continuar con la ´suspensión de labores´ para el día 20 de noviembre, les pedimos estar al pendiente de los comunicados que se emitan al respecto por parte del Comité Ejecutivo General", avisó mediante oto memorándum el secretario general, Jesús Salvador Aguilar Aguilar.

Hasta antes de las 19 horas, en la bancada del Partido Acción Nacional (PAN) estaban avisados de que debían acudir a la sesión programada a las 11 de la mañana.

Eso sí, les habían pedido que si el plantón seguía, ni se acercaran, dijo a La Silla Rota la legisladora Patricia Terrazas Baca. "Hay mucha incertidumbre".

Pero alrededor de las 20:30 horas el panorama se aclaró parcialmente. La Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados, presidida por el morenista Alfonso Ramírez Cuellar, informó que la octava reunión ordinaria de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Púbica, con carácter de permanente, "se reanudará el próximo viernes 22 de noviembre de 2019 a las 8:00 horas en lugar por confirmar".

La cuenta de Facebook de la Cámara de Diputados posteó:

"Hacemos un llamado enérgico a quienes se manifiestan afuera del Poder Legislativo de San Lázaro para que permitan que las y los diputados podamos discutir y aprobar el Presupuesto de Egresos para México para el año 2020".

Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados emite comunicado

El Sindicato de Trabajadores de la Cámara de Diputados informó que con base en las pláticas con autoridades administrativas, determinó suspender labores para el 20 de noviembre.

Asimismo, una circular de la Secretaría General de la Cámara de Diputados determinó suspender actividades.













