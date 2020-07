Hasta 3 meses de espera para saber resultados covid de fallecidos

Daniel "N", de sólo 34 años, murió el pasado 9 de abril con sospecha de covid-19, tres meses después su familia continúa esperando para conocer si realmente este virus fue el que le quitó la vida. Él es el primero en la lista de 2 mil 253 defunciones sospechosas de coronavirus que siguen en la incertidumbre.

La Silla Rota revisó la base de datos abiertos de covid-19 de la Secretaría de Salud y hasta el 7 de julio había 2 mil 253 muertes con sospecha de covid-19 de las que todavía no se conoce el resultado de su prueba de diagnóstico. Del total, 55 fallecimientos ocurrieron en abril, 649 en mayo, mil 040 en junio y 509 en la primera semana de julio.

Para Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero para el covid-19, este retraso en la actualización de la información muestra que no se ha dado el seguimiento adecuado a los casos ni a las defunciones.

Daniel "N" vivía en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. El 15 de marzo, un mes antes de su muerte, comenzó a tener problemas de salud, como fiebre, tos, dolor corporal y malestar general, signos asociados a covid-19.

Su condición se agravó y el 25 de marzo fue acudió a un hospital privado, donde se le tomó la prueba de diagnóstico del virus Sars-CoV2, de la cual todavía no se conoce su resultado o por lo menos no se ha registrado en la base de datos oficial.

Debido a que tenía obesidad, la condición de Daniel "N" se complicó y tuvo que ser intubado, lamentablemente el pasado 9 de abril murió.

Sin embargo, tres meses han pasado y continúa en estatus de sospechoso de covid-19, esto muestra el rezago que existe en el registro de los datos sobre coronavirus en el país, ya que otras 53 personas que murieron en el mes de abril están en la misma situación.

Errores y retraso en la información sobre covid

El segundo caso que aparece en la lista es más bien lo que en algún momento el director General de Epidemiología, José Luis Alomía Zegarra, llamó anteriormente un error al momento de registrar los datos. Se trata de Lourdes "N", de 56 años, quien de acuerdo con la base de datos falleció el 13 de abril, pero curiosamente comenzó con síntomas e ingresó al hospital el 24 de mayo, ella también vivía en la Ciudad de México, sólo que en la alcaldía Iztacalco.

Mientras que en tercer fallecimiento sospechoso que está en esta lista es Margarita "N", quien murió a los 45 años con sospecha de covid-19. Los primeros síntomas de la enfermedad fueron el 1 de abril, el día 5 fue a un hospital de la Secretaría de Salud en la Ciudad de México, donde estuvo intubada.

Fumar fue el padecimiento que agravó la condición de Margarita "N", ya que era la única comorbilidad que tenía. Su familia, que vive en Cuajimalpa de Morelos, en la Ciudad de México, aún no sabe si el covid-19 fue lo que se las arrebató.

Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero para el covid-19, señaló que tener este retraso en la entrega de resultados no es normal, ya que el diagnóstico de una prueba debe estar listo en aproximadamente tres días.

"Normal no, sucede, pero no es normal. Yo creo que más bien son las evidencias de que muchas cosas se escapan, de que no hay suficiente cuidado en estar dando seguimiento a los pendientes y rescatando la información y verificando qué pasó.

"Seguramente se queda la muestra por allí y a lo mejor ya para cuando la procesan ya ni siquiera es viable o el resultado nunca lo reportaron y nadie se dio cuenta, pero es falta de cuidado y de responsabilidad de estar dando el seguimiento correcto", señaló el especialista de la Universidad Nacional Autónoma de México.

México se acerca a las 35 mil muertes; prevén que haya 103 mil

Hasta el 8 de julio México reportó 32 mil 795 defunciones por covid-19, una cifra cercana a la más reciente estimación que hizo el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo-López Gatell, que fue de 35 mil muertes, aunque señaló que en el peor escenario, la Secretaría de Salud estimó que podrían fallecer hasta 60 mil personas.

Sin embargo, el Instituto de Métricas y Evaluación de Salud (IHME) de la Universidad de Washington proyectó que nuestro país podría tener 103 mil 977 defunciones para el 1 de noviembre.