Haremos lo que tengamos que hacer para presidir San Lázaro: PRI

La disputa por la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados sigue entre el PRI y el PT.

Ahora es el partido tricolor que, a través de René Juárez, coordinador priista en San Lázaro, aseguró que ellos presidirán la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

“Mañana el PRI va a presidir la Mesa Directiva”, aseguró Juárez en compañía del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

En conferencia de prensa al final de su reunión plenaria y sin revelar su estrategia, Juárez abrió dos caminos sin entrar en mayores detalles.

Uno es que, dado el empate que tiene con el Partido del Trabajo (PT) en número de legisladores, presenten una mejor propuesta que la del PT, para presidir la Mesa Directiva; y que ésta al someterse a votación del pleno reúna las dos terceras partes de votos.

La segunda, detalló Juárez, es sumar más diputados a su bancada sin precisar cuántos ni quiénes.

“Vamos a hacer lo que tengamos que hacer, pero vamos a presidir la Mesa. Eso es todo. Lo que tengamos que hacer dentro de la ley, con honorabilidad política, con trabajo político”, dijo el coordinador del PRI en San Lázaro

Y continuó: “Soy quien piensa que sí tiene que hacer, lo que se tenga que hacer, para lograr lo que se busca. Y lo veremos mañana. Si te lo digo (de qué se trata) ya no tiene chiste y se acaba la película”.

Sin referirse por su nombre al PT, ni al diputado Gerardo Fernández Noroña -quien busca presidir la Cámara-, señaló “el PRI no está obsesionado, ni tenemos voracidad enfermiza porque no tenemos intereses mezquinos; y no nos mueve el odio, arrogancia ni soberbia de un cargo”.

René Juárez reiteró que se debe respetar el acuerdo fundacional donde se asentó que el PRI es tercera fuerza del Congreso desde 2018.

“Nos corresponde presidir con honor, dignidad y patriotismo la Mesa Directiva, nosotros no propiciamos ni la anarquía ni la confrontación que se está dando en otros grupos parlamentarios; que no nos quieran acusar. Las ambiciones personales y enfermizas de otros no es responsabilidad del PRI”.

Por su parte, Alejandro Moreno respaldó a Juárez: “El partido exige y exigirá lo que de manera legítima nos corresponde como fuerza política y grupo parlamentario”.

“Desempate seguro”

Con esa frase Juárez esquivó las preguntas de los reporteros y apostó a que la propuesta que presenten, ganará el voto de las dos terceras partes del pleno.

“Esa propuesta hay que llevarla consensada con los coordinadores y coordinadoras a consideración del pleno. Necesitamos, requerimos y solicitamos a los legisladores que acompañen la propuesta de nuestro partido. Ahorita somos la tercera fuerza 46 y 46, vamos a suponer que así nos quedamos a mañana. Haremos valer el acuerdo fundacional y en política la palabra se honra”.

Sin embargo, Moreno abrió la segunda ruta: “Mañana el PRI con mucha puntualidad y claridad tendrá más diputados”.

NO HAY PODER HUMANO QUE LE DÉ LA PRESIDENCIA DEL SAN LÁZARO AL PRI: FERNÁNDEZ NOROÑA

Tras el empate en el número de diputados que convierten al PT y al PRI en la tercera fuerza de San Lázaro y con ello la posibilidad de ambos de presidir la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña advirtió que sumarán dos legisladores más a su bancada.

"Por cierto, tenemos dos legisladores que se suman a la bancada del PT. Así que no se emocionen con el supuesto empate", publicó en su cuenta de Twitter.

El diputado indicó que los dos diputados que están por registrar no son de Morena, partido que con una baja más perdería la mayoría absoluta y la presidencia de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).

Posteriormente, a través de un video en su cuenta de Facebook, Fernández Noroña aseguró que no hay poder humano que le dé la presidencia de San Lázaro al PRI.

“No hay poder humano que haga que la presidencia de la Cámara de Diputados caiga en el PRI [...] no tienen calidad moral, ni principios para encabezar San Lázaro”.

De acuerdo con el legislador hay compañeros suyos queriéndole cerrar el camino a la presidencia de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados a quienes llamó “priistas embozados”.

“Son priistas embozados los quieren que el PRI encabece la Cámara de Diputados, suspiran por el antiguo régimen”.

Entre los “priistas embozados”, según Fernández Noroña, está la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y demás morenistas que están en desacuerdo en las formas como el PT se quiere hacer de la presidencia de San Lázaro.













rgg