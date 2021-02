Haré de Morena un partido transparente y de largo plazo: Muñoz Ledo

Porfirio Muñoz Ledo, diputado federal y aspirante a la dirigencia nacional de Morena, advierte que de llegar a la presidencia del partido auditará y transparentará cada peso utilizado desde la creación como movimiento e intentará darle una estructura de largo plazo, afirma en entrevista con La Silla Rota.

Muñoz Ledo acaba de colgar con uno de sus más grandes amigos de la política, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas. Le preguntó por su salud, que no se salvó de los efectos de la epidemia de covid-19 y le pidió alguna que otra opinión.

“Si fuera más viejo, pudieron haberme fotografiado junto a Francisco I. Madero”, advierte, ante las críticas que algunos de sus contrincantes en la aspiración por dirigir Morena le han lanzado, como parte del proceso de renovación interna.

En entrevista con La Silla Rota, el diputado afirma que dará “con quien reparte moches” dentro del Tribunal Electoral, con la intención de dividir desde el interior. Si llegara a la presidencia de Morena, hará del movimiento “un partido transparente”, advierte.

- ¿Cómo sería su gestión al frente de Morena?

Mi primer reto es organizar al partido, somos mucho más un movimiento que un partido, de hecho, el nombre lo dice. En la época del ingeniero Cárdenas, me encargaron organizar al PRD, así que conozco muy bien los procesos de unidad, sobre todo, los procesos de discusión de ideas, pero primero lo orgánico, que el partido tenga presencia en todos los estados de la República. Así se construyen los partidos, con paciencia.

Mi segunda tarea es empezar a articular un partido a más largo plazo, por ejemplo, no tenemos escuela de cuadros, ya casi ningún partido la tiene, pero hay que preparar a la gente y esas cosas finas, en las que hay experiencia acumulada, son las que hay que ir resolviendo, para llegar a otro problema: la selección de candidatos, para 2021.

Se tiene que crear un sistema para ir seleccionando a los mejores y eso requiere mucho de la estructura del partido, con debate interno, libertad de opinión, a mí no me ha gustado y lo he denunciado, en la Cámara de Diputados, el voto por línea.

- ¿Va por un partido que no le dé todo al presidente?

No, me refiero al modo de trabajar. En Morena se vota a favor porque somos el partido de la mayoría y los proyectos que manda el Ejecutivo siempre han sido previamente elaborados, de eso no cabe duda, pero nosotros también tenemos derecho a proponer.

A mí no me han aceptado ninguna de las propuestas que he presentado, teniendo 15 años de legislador. Ese sistema de dedazo, hay que romperlo. Debemos tener un partido que piensa, que actúa, un partido de ciudadanos libres, que ve en el debate público una manera de proteger al Poder Ejecutivo.

El partido en el poder debe ser un aparato de reflexión, de análisis, de debate hacia afuera. Hay que dejarle al gobierno lo que es del gobierno, al Estado lo que es del Estado, y al partido lo que es del partido, el debate político, sólo al partido.

- ¿Quién le pidió que se postulara para dirigente de Morena?

Hubo muchas razones, entre ellas, la principal, fue que estuve valorando, estuve hablando con los compañeros del partido sobre quién podría tener más éxito -algunos compañeros, porque otros apoyan a alguien más-, y empezaron a decir que yo, se los agradezco porque, es tan corto el tiempo que nos dieron, que yo ya me ahorré la mitad.

Cuando menos, soy el más conocido de todos, soy de los políticos más conocidos del país, entonces eso ahorra mucho trabajo, y por eso atendí la solicitud con gusto. El tema es que se trata de una contienda interna y no todo el mundo está jugando limpio.

- ¿Se refiere al asunto del Tribunal Electoral?

Estamos vigilando, fundamentalmente es la actuación del Tribunal Electoral y del INE, que no está facultado para meterse a los partidos, se está confundiendo por tanta bruma que hay, pero esta es una elección interna de Morena, interna, pero se está metiendo todo el mundo, contrariamente a lo que dice la ley, la Constitución y los estatutos.

El asunto de las encuestas no está contemplado, ni de lejos, en ningún artículo de la Constitución ni la ley, en qué párrafo dice o a quién se le ocurrió que la autoridad electoral le pasa, le transfiere, su responsabilidad a empresas mercantiles, a encuestadores privados, esto es una barbaridad, es lo que estoy discutiendo.

- ¿A quién podría señalar de los sobornos en el Tribunal Electoral?

Bueno, hay testimonios muy graves, yo estoy esperando a que se pronuncie el presidente del partido, Alfonso Ramírez Cuéllar, porque le disputaron el interinato, yo no daré nombres, al árbol se le conoce por sus frutos, pero eso se está moviendo desde dentro.

Cuando llegue a la presidencia de partido, voy a ubicar quién fue, ya hablé con el Auditor de la Federación, con el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y caiga quien caiga, si no somos un partido honesto, ni siquiera vamos a poder luchar contra la corrupción.

- ¿Habrá depuración?

A todos les voy a pedir declaración de bienes y hacer los datos privados, públicos, vamos a ser absolutamente transparentes en las finanzas, hay algunos que ya me están combatiendo, porque saben que, en caso de ganar, sí voy a hacer un partido decente y leal con la sociedad.

- Más de 50 registros a la presidencia, ¿no evidencian falta de liderazgo dentro del partido?

No, al contrario, demuestra libertad, no sé por qué les extraña eso. Yo creo que hay mucha gente preparada, no se puede tomar como un dato político un dato demográfico y aspiraciones justas de la gente.

Pero tengo mucha confianza. Lo digo sin vanidad, sino porque son tan rápidas (las elecciones), que creo que el trabajo que se ha hecho entre los compañeros va a pasar a segundo término, porque mi proyecto y mi trayectoria son más importantes.

- ¿Ha podido ver los spots de otros aspirantes a la presidencia de Morena?

La verdad no he tenido tiempo, no sé ni desde cuando salen.

-Uno lo muestra a usted hablando con otros personajes políticos, expresidentes como López Portillo, específicamente, lo señala Gibrán Ramírez.

Yo tengo como práctica, porque soy muy cuidadoso de mi relación con los demás, no contestar versiones de cosas que no sé, pero yo sé que Gibrán es un joven muy inteligente, echado para adelante, yo los he respetado a todos y los voy a respetar, no sé qué pueda tener contra mí, ¿de qué me critica?

-Lo señala de pactar con las cúpulas de siempre.

Bueno, si fuera yo más grande me podrían sacar con Francisco I, Madero. Él, como es joven, pues no debe conocer a ninguna personalidad histórica o personalidad importante, y yo solamente he hecho una lista de amigos intelectuales. Es una vida de trabajar, una vida de relaciones humanas, y es natural que conozca a mucha gente, no sé por qué le molesta.

Él con el tiempo lo hará, es cosa de tiempo, soy popular. Como político he ganado elecciones en urnas, todas en las que he participado, una sola plurinominal fue la última, estando en la oposición gané las elecciones para el Senado con Ifigenia Martínez ¿ella también es cúpula? Nosotros sí hemos ganado elecciones, no sé si él haya ganado alguna.

