"Han privilegiado a extranjeros", médicos mexicanos desaprueban contratación de cubanos

Un grupo de 30 directores de asociaciones y colegios y federaciones de médicos desaprobaron la contratación de médicos cubanos que anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador y denunciaron que a los médicos mexicanos se les ha relegado, privilegiando a extranjeros.

El presidente del Colegio Mexicano de Medicina Crítica, Julio Cesar Mijangos; el presidente de la Federación Mexicana de Colegios de Anestesiología, Enrique Hernández Cortez, y el presidente del Colegio de Medicina Interna de México, Rubén Gómez Mendoza, entre otros, enviaron una carta al presidente López Obrador, para manifestar su molestia con la decisión del presidente.

"Decidimos manifestar nuestra profunda desaprobación y enérgica protesta, ante el anuncio de parte del gobierno federal de la contratación nuevamente de médicos de otro país por una supuesta falta de los mismos, lo que consideramos una falta grave en contra de los profesionales de la salud de México", enfatizaron.

Los especialistas destacaron que en el país sí hay médicos con capacidad avalada por las universidades, formados con conocimiento de las necesidades e idiosincrasia de la población.

Denunciaron que algunos de ellos se encuentran desempleados o empleados eventualmente con salarios muy bajos o en zonas de inseguridad extrema.

"Debido a esto consideramos que de manera injusta se les ha relegado, privilegiando a médicos extranjeros, desconociendo también la capacidad académica de nuestras universidades", resaltaron.

Los directores de los colegios y asociaciones médicas recordaron que durante la pandemia de covid los profesionales de la salud trabajaron de la mano con el gobierno, incluso poniendo en riesgo sus vidas.

Por estas razones, consideraron "un agravio para el gremio médico la decisión del presidente de contratar médicos extranjeros que no reúnen las competencias requeridas, no tienen funciones debidamente especificadas, no cuentan con los requisitos establecidos por las leyes vigentes, así como carecen del aval de los colegios de profesionistas. Su intervención no ha representado beneficio para la atención de nuestra población y si es una grave falta de equidad para los médicos de nuestro país".

El posicionamiento lo hicieron después de que el presidente López Obrador anunció que firmó un acuerdo con el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel, para contratar a más de 500 médicos cubanos, ya que hay déficit de estos especialistas en México.

"En el caso de Cuba, igual. Firmamos un convenio de cooperación que incluye fundamentalmente la salud, el que puedan irse a formar médicos generales como especialistas en Cuba; vamos a otorgar becas con ese propósito. También vamos a adquirir una vacuna que ellos están produciendo para niños muy pequeños, que les ha dado muy buen resultado".

"Vamos también a contratar médicos de Cuba que van a venir a trabajar a nuestro país. Esta decisión la tomamos porque no tenemos los médicos que necesitamos en el país", señaló López Obrador.