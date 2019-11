Hallan nueva anomalía a PISA, laboratorio sancionado por medicamento contra cáncer

Durante 2019, Laboratorios Pisa ha estado bajo la mira de la Comisión Federal para Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), el caso más sonado es la sanción a su línea de producción de metotrexato (contra cáncer), pero también la multó este año en dos ocasiones, una de ellas por la venta de medicamentos controlados a una empresa que no tenía permiso.

LA SILLA ROTA solicitó con base en la Ley de Transparencia información a la Cofepris sobre las sanciones que ha aplicado a la empresa farmacéutica y la dependencia indicó que del 1 de septiembre de 2018 al 1 de octubre de 2019, la multó dos veces.

La primera fue el 30 de mayo de este año, con el oficio COS/SERS/200/2019, por infringir disposiciones sanitarias en materia de medicamentos. La Comisión detalló que encontró que "sus Procedimientos Normalizados de Operación non se encontraban actualizados por el responsable sanitario actual, anomalías en libros de control, fabricaba productos en presentaciones distintas a las autorizadas en los permisos sanitarios de importación".

El pasado 11 de junio se registró la segunda sanción de la Cofepris al laboratorio, con el oficio COS/SERS/300/2019, en este caso señaló que la multa fue "por haberse encontrado medicamentos controlados que no coincidían con saldos de los libros de control, el responsable sanitario no avalaba con su firma autógrafa la totalidad de registros de medicamentos controlados, comercializaba medicamentos controlados con un establecimiento que no contaba con línea autorizada de distribución de estupefacientes, encontrándose además anomalías en algunas facturas".

La dependencia no especificó el monto total de la multa que pagó la empresa farmacéutica ni en qué parte del país se registraron los hechos que fueron causantes de las sanciones mencionadas.

El caso que puso bajo los reflectores a Laboratorios Pisa fue el desabasto de metotrexato, medicamento utilizado en el tratamiento de niños con cáncer, que se registró a finales del mes de agosto y que afectó al Hospital Infantil de México Federico Gómez, así como a otros hospitales de alta especialidad.

A pesar de que Cofepris realizó la inspección correspondiente, la farmacéutica aún tiene suspendida su línea de producción de metotrexato en la Ciudad de México, ya que la dependencia no ha dado el visto bueno para levantar la sanción.

Respecto a este tema, la Cofepris indicó que tiene reservado el expediente por un periodo de cinco años, ya que su publicación afectar el resultado del procedimiento administrativo que se sigue.

"El daño probable consiste en que la difusión de esta información, al no ser cosa juzgada, puede ser susceptible de emitirse en un sentido u otro, ya que es derivado de los elementos de prueba que aporte el interesado. Lo anterior, pudiese llegar a obstaculizar la impartición de justicia, toda vez que la información contenida en el expediente se encuentra relacionada con un procedimiento administrativo", explicó la Comisión.

Este caso enfrentó a la dependencia y a la farmacéutica, ya que al inicio hubo un cruce de responsabilidades. Posteriormente, el titular de Cofepris, José Alonso Novelo, detalló en el Senado de la República que al realizar inspecciones en mayo se encontró una bacteria en 850 ampolletas de metotrexato y también clausuró 7 plantas de su filial Safe porque halló contaminación en las bolsas que todavía no se usaban.