Hallan el Evangeliario de Fray Bernardino de Sahagún

Desde el siglo XIX se desconocía el paradero del Evangeliario de Fray Bernardino de Sahagún, documento que fue pieza clave de la evangelización en nuestro país. La filóloga mexicana Herendira Téllez viajó hasta Italia para encontrarlo y mostrar esta parte de la historia mexicana.

Sus páginas reflejan el paso del tiempo; sin embargo, las palabras escritas de la pluma de Fray Bernardino de Sahagún en náhuatl se mantienen intactas para recordar cómo se empezó a evangelizar a la población.

En entrevista con La Silla Rota, la doctora en filología clásica relató que en 2004 ella estaba haciendo su tesis de doctorado, cuando encontró el primer evangeliario, que son las primeras traducciones bíblicas que se hicieron a náhuatl en 1540.

Como colaboradora del proyecto Filología Bíblica en Lenguas Indoamericanas, ella se dedica a reunir todos los testimonios de epístolas y evangelios que hubo en México.

"Entonces en el proyecto llegamos a la conclusión de que cada iglesia en el Siglo XVI tenía su propia copia de Epístolas y Evangelios, así se llama formalmente en náhuatl y en otomí, en purépecha y en muchas otras lenguas indígenas, mixteco, lenguas de Oaxaca de todo el país hubo estas traducciones de la Biblia.

Uno de esos manuscritos que causó mucho interés en el Siglo XIX fue el evangeliario de Fray Bernardino de Sahagún, que descubrió el viajero J. C. Beltrami cuando llegó a México.

De acuerdo con Téllez, el libro estaba en el Convento de San Francisco el Grande y Beltrami dijo que se lo había regalado un sacerdote, así fue cómo se lo llevó a Italia. Entonces un lingüista hizo la edición del libro y la publicó en 1858.

"Fue en México un gran escándalo porque era el manuscrito de Fray Bernardino de Sahagún y además de tener el evangeliario, tiene seis páginas escritas de mano de él, con apuntes de las clases que daba en el colegio de Tlatelolco para sus alumnos", indicó la especialista.

El libro se perdió desde entonces y otros investigadores buscaron el manuscrito, hasta que en 1940 Eulalia Guzmán lo encontró, pero no le creyeron porque el descubrimiento se dio después de que ella buscó los supuestos restos de Cuauhtémoc.

Téllez leyó esto y en 2017 tuvo la oportunidad de ir a la Biblioteca de Milán, donde reencontró el evangeliario que nadie había visto en muchos años.

"Nos parece que es uno de los testimonios de epístolas y evangelios más importantes por toda la historia que lo rodea y por el propio texto en sí", señaló.

"Yo diría que es el texto fundamental de la evangelización mexicana, porque evangelizar, como es en griego llevar las buenas nuevas a la población. Para los misioneros que llegaron a la nueva España, evangelizar era leer la palabra de la Biblia de los evangelios y poder hacerlo en su idioma", detalló la filóloga mexicana.

La especialista recordó que las lenguas evolucionan y el náhuatl del texto no era el que se hablaba entre la población común, sino más bien uno que se instauró para la evangelización. Sin embargo, los hablantes actuales pueden entender perfectamente el texto.

Explicó que el documento tiene daño por agua y está un poco deteriorado, pero la biblioteca lo tiene en buen estado.

Sin embargo, Téllez destacó que es un manuscrito que se había buscado durante años y que al reencontrarlo se confirma la autoría de Fray Bernardino de Sahagún en algunas partes de los evangeliarios.

Téllez explicó que el proyecto de Filología Bíblica en Lenguas Indoamericanas se constituyó desde 2016 con investigadores de varias partes del mundo.

Ella forma parte desde entonces, aunque desde hace algunos meses se complicó su situación tras ser despedida, sin justificación, del Programa de Cátedras del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

"Trabajar desde un lugar no institucionalizado es muy problemático, yo tengo este libro donde doy todos estos detalles de los evangeliarios que hay, pero no tengo quien me lo publique porque la vida académica es muy institucional", indicó Téllez.

