Haitianos cruzaron México debido a "fenómenos muy grandes de corrupción": Cossío

El ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío, señaló que el paso de migrantes haitianos de la frontera sur hasta la norte en Ciudad Acuña, Coahuila, es una muestra de una cadena de corrupción, ya que pasaron prácticamente sin ser vistos por todo el territorio nacional.

"Cómo es posible que vayan trasladándose a lo largo del país, ahí debe haber fenómenos muy grandes de corrupción, efecto de que se puedan ir construyendo estas caravanas hasta llegar a la frontera", lanzó el ministro en retiro en un espacio de opinión en el programa de Aristegui Noticias que se transmite por La Octava.

Remarcó que este paso por el territorio mexicano debe ser a través de bandas delincuenciales.

Cossío reclamó que "el Instituto Nacional de Migración (INM) no sólo no está cumpliendo con sus tareas en la frontera sur, si no tampoco tiene ninguna capacidad de detección y protección".

"No hay un plan nacional, no hay un programa nacional, no hay ni siquiera una idea general de qué hacer con la migración, pareciera que sólo se está respondiendo de una forma muy precipitada a estos efectos", expuso.

Señaló que los migrantes están sin apoyo en México, salvo por algunas organizaciones, la mayoría de corte religioso.

"El gobierno mexicano ha adoptado esta idea de bloquear la frontera sur con la Guardia Nacional y los que se nos cuelen, tratemos de regresarlos a sus países", expuso y dijo que se requiere una política instrumentada para poder abordar el problema migratorio y salvaguardar los derechos humanos de estas personas.

Indicó que con la política actual, que –dijo- ha quedado rebasada por estas migraciones en masa, "se sigue acrecentando el caldo de cultivo de estas personas como son las violaciones de derechos humanos, las pérdidas de vida, la trata de personas".

"México está desconociendo sus obligaciones nacionales de la Ley de Migración, así como sus responsabilidades a nivel interamericano", agregó.

CELAC QUEDÓ A DEBER EN TEMA MIGRATORIO, DICE

EL ministro en retiro José Ramón Cossío lamentó la oportunidad perdida en la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) de definir políticas para atender la crisis migratoria.

Dijo que hubo muy poco espacio dentro de las 44 declaraciones de la CELAC dedicadas al tema migratorio, pues vinieron importantes jefes de Estado y todo quedó en cuatro puntos que son "muy pobres".

"No hay una acción ejecutiva concreta y concertada sobre este tema tan importante que deteriora a los países de la región", lanzó.

(Luis Ramos)