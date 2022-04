"Hagan con su curul lo que quieran"; renuncia diputada que rechazó reforma eléctrica

Alexis Gamiño, diputada que votó en contra de la reforma eléctrica y quien renunció a la bancada del Partido Verde por esa razón, también renunció ayer al Congreso. Su anuncio fue dado a conocer en un video a través de sus redes sociales en el que explicó que aunque intentó mantenerse como legisladora independiente, la Junta de Coordinación Política no se lo permitió.

"Vote contra la reforma eléctrica por ser fiel a mis convicciones y a mi lucha, no por lo que me indicará un partido", explicó.

"Ahora recibo la noticia de que si no me integro a otro grupo parlamentario dejaría de ser diputada... No me pueden presionar hacer algo con lo que no estoy de acuerdo y si el precio ahora es dejar de ser representante ciudadana, hagan con su curul lo que quieran", afirmó.

Gamiño señaló que su determinación de votar de manera individual y no grupal, le costó la renuncia la bancada. "Ese es el costo de la congruencia", dijo.

"Al buscar ser una mujer independiente sin ningún mandato ni partido, sabía a lo que me enfrentaba. Siempre hay costos y entendía que no sería fácil, es triste saber que una vez más ganan los intereses partidistas que una lucha genuina", remató.

Que quede claro: YO NO TENGO PRECIO, NO ES EL PODER, NO ES LA POSICIÓN, NO ES EL DINERO, es MI CAUSA.



Mi partido y Mi lucha siempre será MÉXICO



Unámonos y no perdamos la FÉ en lograr el México que merecemos. #ConValoryCongruencia pic.twitter.com/giVAZS32xO — Alexis Gamiño (@alexisgaminomx) April 27, 2022

Gamiño adelantó que continuará con su trabajo, desde organizaciones de la sociedad civil, por el medio ambiente.

El video de la legisladora que emitió en su redes sociales ha recibido buenos comentarios por lo que ella agradeció el respaldo.

Hasta el momento, solo se ha pronunciado al respecto el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez.

Mantener la congruencia y los principios vale más que cualquier cargo.



Tristemente, hoy fue la última sesión a la que mi amiga @alexisgaminomx pudo acudir para votar con la honestidad y valentía que la caracterizan.



(Comparto el video en el que explica el costo de ser vertical) https://t.co/jCaQ070SJB pic.twitter.com/W3rOeyvhIq — Jorge Álvarez Máynez (@AlvarezMaynez) April 27, 2022

La renuncia de Gamiño será oficial antes de que concluya el segundo periodo ordinario de sesiones este jueves.

SALIDA DEL VERDE

Votar en contra de la iniciativa de reforma eléctrica del presidente López Obrador, donde el bloque del Verde fungió como aliado de Morena le costó a la diputada Alexis Gamio que la borraran de la bancada y la corrieran del partido.

"Por levantar la voz y no seguir una ciega obediencia, me acaban de notificar que HE SIDO EXPULSADA del partido", criticó en su cuenta de Twitter.

Gamiño García es originaria del municipio de Coacalco en el Estado de México, actualmente milita para el Partido Verde.

Pertenece a las comisiones de Cambio Climático y Sostenibilidad, Derechos de la Niñez y Adolescencia así como la Secretaría de la Juventud.

kach