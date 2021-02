“Hagamos lo correcto”, pide directivo de obra de NAICM a AMLO

Faltan unas horas para el inicio de la consulta ciudadana que definirá el destino del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM), y para Raúl González Apaolaza, director corporativo de Infraestructura de la obra, hay un solo mensaje que quiere transmitir al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador: “hagamos lo correcto por el bien del país”.

Hoy al igual que hace un año, cuando recibió al entonces aspirante presidencial para hacer un recorrido por los terrenos de Texcoco donde se edifica el megaproyecto aeroportuario, González Apaolaza pide al político tabasqueño tomar la mejor decisión y vuelve a reiterar las implicación que tendría su cancelación.

Son, dice, 110 mil millones de pesos lo que se perderían pero más costoso aún, advierte, es el precio que México tendría que pagar por una decisión en ese sentido: la pérdida de confianza de inversionistas mexicanos y extranjeros.

En entrevista con LA SILLA ROTA, el director corporativo de Infraestructura del NAICM además señala que “las cosas no son tan sencillas” como lo plantea el equipo del presidente electo pues no existe documento alguno que hable de la viabilidad de Santa Lucía-AICM.

-El destino del NAICM depende de una consulta…

Yo lo que veo es que no hay forma de comparar un aeropuerto que tiene un proyecto ejecutivo y que se está construyendo, con algo que no existe, no hay proyectos. Lo único que hay es un libro que escribió Riobóo sobre la idea de hacer un aeropuerto, es todo lo que hay, es una idea, no hay nada serio.

Se tienen muchas complicaciones que ellos no han vislumbrado porque no hay proyecto, es una idea que a Riobóo se le ocurrió que era mejor hacerlo allá. Se

piensa que es muy sencillo lo cual no es cierto

Al día de hoy todos los estudios dicen que no es compatible Santa Lucía con el aeropuerto Benito Juárez, todos los estudios dicen eso. No se puede tomar una decisión hasta que no se hagan estudios a fondo y se lleva 270 días mínimo, o sea tendrás que estudiar y saber si se puede o no se puede y si esa tecnología es aplicable o no.

Nadie ha dicho que Santa Lucía es compatible, eso lo han dicho algunas personas que defienden esa versión, pero lo dicen personas no instituciones serias con documentos.

Si no se informa bien al público, a lo mejor les creen a ellos y no a nosotros.

-¿Qué mensaje le gustaría transmitir a López Obrador?

Cuándo vino aquí, en octubre del año pasado, yo lo atendí. Le hice ver que algunas cosas que le habían transmitido eran incorrectas. Cuando se despidió me dijo “estoy agradecido con usted”, le dije “un último mensaje Señor López Obrador, hagamos lo correcto”.

Lo mismo te digo ahora, si me dices un mensaje repito: hagamos lo correcto, para mi lo correcto es seguir, pero no se trata de lo que es correcto para mi, se trata de lo que es correcto para el país

-¿Cuánto es hasta el momento lo erogado y el nivel de avance de la obra?

En relación a lo que se ha erogado hasta el día son 60 mil millones de pesos y se tienen comprometidos, incluyendo los 60 mil, 130 mil millones de pesos de contratos que hemos dado.

En cuánto el avance de la obra, en su conjunto, incluyendo las etapas de estudios, planeación, proyectos ejecutivos y obra estamos en un 32%, inclusive puede ser un poco más porque ese dato es de hace dos meses cuando se le entregó al equipo de transición.

Por etapas, los estudios se concluyeron 100%, la planeación o el plan maestro se concluyó 100%, proyectos ejecutivos 90% y en cuánto a la obra un 21%, pero en conjunto el avance es del 31.5%.

-López Obrador afirmó que se requerían 88 mil millones adicionales para concluir este megaproyecto…

Es importante aclarar que nosotros desde el principio presupuestamos 13 mil 300 millones de dólares, cuando hicimos ese presupuesto que fue a finales de 2013 el dólar no llegaba a los 12 pesos, si lo multiplicabas daba 166 mil millones de pesos, ahora andamos cerca de los 20, lo que da una cifra de 270 o 280 mil millones de pesos.

En los documentos que se le entregaron el equipo de transición nosotros marcamos que faltarían 88 mil millones y pusimos varias alternativas para obtenerlos, pusimos todas las posibilidades, la primera eran recursos fiscales y probablemente hubo una mala interpretación o le informaron mal al señor López Obrador, de que estábamos pidiendo esa cantidad lo cual no es así, porque no los necesitamos en este momento,

tenemos recursos suficientes en nuestro fideicomiso, alrededor de 110 mil millones de pesos para este año, para todo 2019 y para la mitad del 2020.

Yo creo que aquí hay que aprovechar mucho la inversión privada, el gobierno difícilmente puede hacer erogaciones fuertes ahorita, pero la iniciativa privada está dispuesta y deberíamos aprovechar eso.

-¿A cuánto ascenderían, según sus estimaciones, las pérdidas por la cancelación del NAICM?

Perderíamos110 mil millones de pesos, 60 mil millones en lo que ya está construido y alrededor de 50 mil millones de pesos que serían los reclamos de las empresas por reincidir sus contratos.

Sería un desperdicio, si sería una gran pérdida. Pero lo más preocupante es la pérdida de confianza de los empresarios constructoras, inversionistas, la calificación que nos daría como país, eso si nos debe preocupar y yo creo que lo tiene muy presente el próximo ejecutivo.

Hay muchas cuestiones a tomar en cuenta y luego dejarías sin trabajo a 48 mil gentes entre empleos directos e indirectos, de los cuales cuatro mil son de Atenco.

Él (AMLO) tiene gente como Romo, como Urzúa, que conocen los mercados financieros y saben que cancelar esto es delicado pero el pueblo dirá y el ejecutivo tomará la última palabra.

-En el otro escenario, de continuar el NAICM ¿Cuándo iniciaría operaciones?

Habíamos considerado que se podría concluir la obra el 20 de octubre de 2020, ese era el dato de hace 4 años, pero han habido situaciones que nos han obligado a rectificar y hemos hecho una nueva ruta crítica y nos indica que vamos a concluir la obra un año después, en el último trimestre del 2021.

Sin embargo, la construcción la entregamos tal fecha pero eso no quiere decir que al otro día opere el aeropuerto, requiere una etapa, certificación, puesta a punto, capacitación, verificación de todos los equipos. Yo calculo que toda esa etapa se llevaría seis meses, entonces si acabamos el último día del 2021, podría operar el aeropuerto el mes de agosto del 2022.

-¿Qué pasaría con el Aeropuerto Benito Juárez?

El terreno es nuestro y podemos seguir utilizándolo y nosotros hemos pensado que sean instalaciones de soporte al actual aeropuerto, centros de convenciones, hoteles, comercios, etcétera. Pero el gobierno de la Ciudad en esta administración, que todavía no concluye, hicieron concursos para que la gente opinara y pusieran proyectos que se pudieran llevar a cabo en el terreno y las instalaciones que existen en Benito Juárez.

Ahí entramos no en conflicto, pero el gobierno de la Ciudad tiene una posición y los propietarios del aeropuerto tenemos otra posición, aunque lo vamos a resolver nosotros, esa solución la va a tener que dar la siguiente jefa de Gobierno.

Al día de hoy no se ha decidido cuál va a ser la utilización que se le va a dar al actual aeropuerto.

-¿Por qué darle el sí al NAICM?

El aeropuerto Benito Juárez ya llegó a su límite. Se incrementó el turismo en ese sexenio de manera espectacular, antes éramos el destino número 11 de todo el panorama de naciones en visitantes, tenemos un altísimo numero de visitantes tanto nacionales como extranjeros, y de ser el 11 país, ahora somos el sexto. Se incrementó el número de turistas de manera exponencial.

Por eso si ya de por si estaba ya a su límite ahora hemos tenido que hacer maravillas para poder dar servicio a todo ese incremento. Qué se ha hecho, se han optimizado los horarios pero sobre todo hemos aprovechado las horas nocturnas. Es la única posibilidad que tenemos de aumentar los vuelos.

Este proyecto está pensado para tener un crecimiento constante. Será un aeropuerto con mayor capacidad de personas y carga, con una mejor ruta aérea que es lo que no tendría Santa Lucia, es una obra fundamental de infraestructura para el país, será un gran negocio, y lo mejor es que es una obra autofinanciable gracias a el dinero que se ha conseguido en los mercados financieros, que son básicamente bonos verdes que hemos conseguido a 20 años, esos bonos más la fibra que colocamos en la bolsa de valores nos da dinero suficiente para continuar.

