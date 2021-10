Hackeo cibernético al INAI se mantiene en suspenso

A pesar del ataque cibernético a la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), el responsable de su funcionamiento, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), no ha esclarecido si ya se interpusieron acciones legales.

De acuerdo con el Instituto, del 21 al 25 de septiembre, a través de la Dirección General de Tecnologías, mitigaron al menos 10 millones 512 mil ataques, lo que provocó intermitencia y lentitud en el funcionamiento de la plataforma.

Fuentes del Instituto manifestaron que dos ataques cibernéticos sí lograron romper las barreras de ciberseguridad, sin embargo, no han visto que alguna autoridad realice una cadena de custodia para saber qué equipos pudieran estar afectados.

Algunas instituciones como Pemex, la Función Pública y Economía e incluso la Lotería Nacional, han acudido a la Fiscalía General de la República para denunciar los ciberataques sufridos, hasta ahora se conocen de 36 reportados ante dicha instancia.

La empresa contratada por el Inai para la seguridad perimetral, es Grupo de Tecnología Cibernética, a la que se le dio un contrato por 27 millones 327 mil 568 pesos para un lapso del 1 de enero de 2020 al 31 de diciembre de 2022.

De acuerdo con la convocatoria, la empresa debe otorgar una solución integral (software, hardware y servicios profesionales de implementación y soporte técnico especializad) "para el control de accesos, protección de intrusos y ataques de nueva generación".

En Compranet es posible conocer los documentos como la Convocatoria, el Acta de Fallo, los datos relevantes del contrato, más no así cuáles fueron las otras empresas oferentes ni su propuesta.

En el acta de cierre a la junta de aclaraciones aparecen dos empresas ofertantes para este servicio de arrendamiento sin opción a compra: Endeavor Technologies Systems S.A. de C.V. e IQSEC, S.A. de C.V.

Adicional al arrendamiento de seguridad perimetral, el Instituto destinó únicamente 172 mil 413 pesos para capacitar a menos de 15 personas en ciberseguridad.

El último contrato en la materia publicado en Compranet da cuenta que el curso abarcó los siguientes temas a petición del Inai: Gobierno de Seguridad de la Información; Gestión de Seguridad de la Información; Ciberseguridad; Gestión de riesgos de Seguridad de la Información; Hackeo ético y análisis de vulnerabilidades y Tecnologías emergentes.

La adjudicación directa se realizó al Institute For Executive Education, mejor conocida como la Universidad IEXE, cuyo domicilio se encuentra en puebla. El costo por persona fue de unitario de 4 mil 915 pesos.

El pasado 21 de septiembre, durante una sesión ordinaria del Inai, el comisionado Óscar Guerra Ford reveló un informe en el que acusó que el hackeo de la PNT provino del extranjero, y aseguró que no comprometió la información dentro de la misma.

Guerra Ford –quien se encuentra en España para representar al Instituto en el VI Congreso Internacional de Transparencia– aseguró, desde hace seis días, la Dirección del área de Tecnologías buscarían apoyo técnico y especializado con la Policía Cibernética.

Por cuestiones de agenda, los comisionados Óscar Guerra Ford y Julieta Del Río, no accedieron a dar entrevistas sobre el tema.

Sobre la empresa, Grupo de Tecnología Cibernética es la misma que la Secretaría de Relaciones Exteriores, contrató por cinco años para el apoyo y emisión de los pasaportes electrónicos.

En 2018 se encargó, para el Instituto Nacional Electoral (INE), de crear la aplicación de registro de firmas para los candidatos independientes, en aquella ocasión se generaron quejas por las fallas de la misma aplicación.

FALLOS DESDE EL 13 DE SEPTIEMBRE

Las inconsistencias con la Plataforma Nacional de Transparencia comenzaron desde su cambio al nuevo Sistema de Solicitudes de Acceso a la Información (SISAI2.0). El pasado 11 y 12 de septiembre el INAI informó que la PNT tendría una renovación y pasaría toda la información de los sistemas Infomex de todo el país al nuevo sistema.

Al respecto, Guerra Ford señaló que la migración de los datos no había resultado exitosa, se perdieron algunas solicitudes de información, en particular, las que no habían cumplido el plazo para ser respondidas.

Ante dichas fallas, el Instituto determinó suspender plazos y, de esta forma, permite que las instituciones (sujetos obligados) tengan más tiempo para atender las peticiones de los ciudadanos.

Con la autorización de todo el pleno del INAI, se suspenden los términos de interposición de recursos de revisión tanto en acceso a la información como en protección de datos personales.

MJP