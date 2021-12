Hacienda sale al quite con Gertz: no se le investiga

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que es falso que haya un reporte de investigación que involucre al fiscal general Alejandro Gertz Manero, como publicó El Universal.

En una nota informativa fechada este lunes 6 de diciembre, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) que comanda Pablo Gómez informó que el supuesto informe que hace alusión el periódico no existe.

El fiscal Alejandro Gertz Manero y el extitular de la Unidad de Inteligencia Financiera Santiago Nieto estarían en la mira por denuncias y señalamientos en su contra, por separado, de la adquisición de casas y autos por montos millonarios.

Según la nota principal de los periódicos Reforma y El Universal, ambos personajes son sospechosos por adquisición de diversos bienes que van desde casas hasta autos de lujo, este segundo tema achacado en particular al fiscal.

Aunque en el caso de Nieto Castillo, según fuentes cercanas al ex titular de la UIF, son datos contenidos en sus declaraciones fiscal y patrimonial, incluso esta última quedó abierta en la plataforma de la Secretaría de la Función Pública.

Soy un hombre de principios y valores que siempre ha luchado contra la corrupción, la impunidad y el abuso de poder. En eso consiste la Cuarta Transformación de este país y me voy a mantener en esta lucha. Esas son mis causas. — Santiago Nieto (@SNietoCastillo) December 6, 2021

Este domingo el periodista Roberto Rock, en su columna de El Universal, adelantó que el nuevo titular de la UIF, Pablo Gómez, inundó en sus primeros 15 días en el cargo requerimientos de información ligados a los "Panamá Papers" y los "Pandora Papers".

Entre los personajes que Gómez indaga se encuentra el fiscal Alejandro Gertz Manero, además del secretario de Comunicaciones, Jorge Arganis, y el exconsejero jurídico presidencial, Julio Scherer Ibarra.

De acuerdo a la columna de Roberto Rock, otros personajes que están en el listado del nuevo titular de la UIF son el empresario Juan Armando Hinojosa, el abogado Juan Ramón Collado, Emilio Lozoya; Jacobo e Isaac Bazbaz, contratistas y hermanos de Alberto Bazbaz; Tomás Zerón y Jesús Sesma.

Apenas la semana pasada, en conferencia mañanera del jueves 2 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su confianza en el fiscal Alejandro Gertz Manero, al tiempo que deseó que no renuncie y que tampoco esté enfermo.

A pregunta expresa de que si conocía de algún rumor sobre la posible salida de Gertz de la FGR, López Obrador dijo que no contaba con tal información y recordó que casi no lo ve ni habla con él.

"Nos reunimos a desayunar y siempre que lo veo hasta me llama la atención que está muy bien de salud, físicamente y lúcido, es un hombre inteligente, pero bueno, los rumores siempre existen. No tengo ninguna información y yo no deseo que esté enfermo y tampoco deseo que él renuncie, porque le tengo confianza y creo que es un buen fiscal", dijo.





¿QUÉ PROPIEDADES SE LE INVESTIGAN A GERTZ MANERO?





De acuerdo a datos de El Universal, la UIF indaga la compra de 122 vehículos de lujo entre 2014 y 2015 por un valor de casi 110 millones de pesos. La mayoría son de las marcas Mercedes Benz y Rolls Royce.

Por otra parte, se investiga que entre 2013 y 2014, Gertz Manero habría realizado depósitos por más de 4.3 millones de pesos, en su mayoría para hacer abonos a la empresa Mercedes Benz.

En tanto, envió 103 mil euros a España en 2013 para Desarrollo de Organizaciones Inmobiliarias.

EL CASO SANTIAGO NIETO





De acuerdo al diario Reforma, se interpuso una denuncia anónima el pasado 2 de diciembre ante la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto enriquecimiento ilícito de Santiago Nieto.

Entre 2019 y 2020, cuando Nieto era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, adquirió las siguientes propiedades, según destaca la denuncia anónima que está en posesión de Reforma:





1.- Una casa en la alcaldía Álvaro Obregón por un valor de 24 millones de pesos.

2.- Una casa en Querétaro, ahí su hermano aparece como apoderado legal y gerente de construcción, esta propiedad vale un millón 600 mil pesos.

3.- Un departamento en Santa Fe por un valor de 8 millones 200 mil pesos.

4.- Un automóvil Audi con valor de medio millón de pesos.





(Luis Ramos)