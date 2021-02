Hacienda no respondió a convenio denunciado: Chihuahua

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- El gobierno de Chihuahua asegura que en su respuesta a la denuncia hecha ayer por el gobernador Javier Corral, la Secretaría de Hacienda realmente no respondió porque no hizo alusión a los recursos convenidos en diciembre pasado, que no fueron depositados en las arcas estatales.

El mandatario estatal reveló ayer que las autoridades hacendarias federales habían dejado de cumplir los convenios signados a finales de 2017 mediante los cuales el erario de Chihuahua recibiría recursos para el fortalecimiento financiero, para el desarrollo regional y para el fortalecimiento financiero para inversión.

Hoy se precisa que los montos no transferidos por el gobierno federal alcanzan los 780 millones de pesos, y no 700 millones como se dijo el lunes.

Javier Corral hizo la denuncia acompañado por una treintena de personalidades de distintos ámbitos de la vida nacional que se han destacado por su lucha contra la corrupción, entre ellos, algunos integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, y miembros del Encuentro Chihuahua.

Ante ese señalamiento, la Secretaría de Hacienda emitió un comunicado en el que refiere una serie de recursos que fueron entregados a Chihuahua.

“En el marco de la colaboración respetuosa y de la coordinación cotidiana con las entidades federativas, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reitera que todos los recursos que por ley corresponden a las mismas son transferidos en tiempo y forma con mecanismos transparentes”.

Citó como ejemplo que durante 2017 en el ramo de participaciones federales, que son recursos de libre disposición, el estado de Chihuahua recibió 23 mil 387 millones de pesos. Agregó que en cuanto a las aportaciones federales correspondientes al Ramo 33, recursos dirigidos a salud, educación y seguridad, entre otros, el estado de Chihuahua recibió 19,669 millones de pesos. Dijo que el incremento entre lo originalmente presupuestado y lo transferido ascendió a 924 millones de pesos.

“Todo ello se dio en el marco de imparcialidad y transparencia previstas en los mecanismos establecidos por la propia Secretaría de Hacienda, así como por la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, integrada por los secretarios de finanzas de las entidades federativas”.

Ante ello, la Secretaría de Finanzas de Chihuahua emitió también un comunicado para aclarar que los recursos faltantes a los que se refirió el gobernador Javier Corral Jurado no corresponden al recuento que hizo la SHCP en su texto oficial.

“La SHCP no hizo referencia a los cuatro convenios signados por ambos gobiernos, de los cuales sólo se recibió uno”.

Las autoridades estatales precisaron que entre los convenios señalados por el gobernador de Chihuahua está el de Fortalecimiento Financiero Libre, por una suma de 700 millones de pesos; el Programa de Desarrollo Regional (PDR), por 44.7 millones de pesos; FORTALECE, por 20.4 millones de pesos y Fortalecimiento Financiero de Inversión, el cual representa una cantidad de 35.3 millones de pesos. En total, serían 800.4 millones de pesos.

La Secretaría de Finanzas asegura que los convenios se firmaron el 14 de diciembre pasado, pero de ellos, sólo se recibió el monto correspondiente a FORTALECE y quedaron pendientes 780 millones de pesos.

“Del resto de los ingresos descritos por la SHCP, cabe señalar que son conceptos de participaciones que estaban contemplados en la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el año 2017, por lo que no corresponden a los convenios antes mencionados”.

