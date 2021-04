Hacienda le dice al INE que no ampliara presupuesto para consulta sobre expresidentes

En su respuesta oficial Hacienda explicó que no había dinero porque se había reasignado el presupuesto para enfrentar la pandemia y los programas sociales del gobierno federal. (Cuartoscuro)

La Secretaría de Hacienda respondió al Instituto Nacional Electoral que no tiene dinero extra para ampliar su presupuesto a fin de realizar la consulta popular del primero de agosto. Dicha consulta tendría como finalidad preguntar a los mexicanos si están o no de acuerdo en llevar a juicio político a los expresidentes, entre otros.

El INE informó el mes pasado que se requerían 890 millones de pesos. Durante la reunión de la Junta General Ejecutiva que se celebró esta tarde, el consejero presidente Lorenzo Córdova, fue informado de la respuesta oficial que llegó el 19 de abril. La Dirección de Organización Electoral leyó la respuesta que envió la dependencia. "Se manifiesta que esta unidad no se encuentra en condiciones de atender la petición del Instituto Nacional Electoral con relación a la ampliación presupuestaria".

Córdova lamentó no haber llegado a ningún acuerdo para obtener esta ampliación presupuestal y señaló que la Suprema Corte de Justicia no ha resuelto aún la controversia interpuesta en febrero, para obtener este presupuesto que no fue incluido por la Cámara de Diputados en el paquete presupuestal aprobado en noviembre 2020. Agregó que este año, el Congreso redujo su presupuesto en 870 millones de pesos.

En su respuesta oficial Hacienda explicó que no había dinero porque se había reasignado el presupuesto para enfrentar la pandemia y los programas sociales del gobierno federal.

"Para el caso específico del 2021, se tomó en cuenta la coyuntura económica y sanitaria del Covid-19 que impuso desafíos extraordinarios en el sistema de salud, por lo que se propuso ampliar los recursos en la proveeduría de servicios de salud y se reforzó el gasto orientado al desarrollo económico y social con el propósito de apoyar a la economía del hogar y empresas", cita el documento.

"Se manifiesta que esta unidad no se encuentra en condiciones de atender la petición del Instituto Nacional Electoral con relación a la ampliación presupuestaria... Atendiendo su autonomía presupuestaria, se sugiere de manera respetuosa que el INE ejerza los recursos que le fueron aprobados en el 2021 para que le permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de programas a su cargo, entre otros, la organización de la consulta a la que se refiere en las comunicaciones citadas".

En su participación Córdova dijo "nos piden que saquemos el dinero necesario para organizar esa consulta, que vale la pena recordar, no fue propuesta por el INE; sino propuesta por el presidente de la República, avalada y modificada la pregunta por la Corte. Y convocada por las Cámaras del Congreso de la Unión".

"Lamentablemente, se concreta la negativa para apoyar al INE con los recursos... Es una respuesta negativa y en definitiva". Y planteó la posibilidad de que el Poder Legislativo valore la posibilidad de cancelar la realización de la consulta. El tema será planteado a los consejeros electorales en la próxima sesión del Instituto.

"Los montos que tiene este Instituto ni de lejos pueden permitir la organización de un ejercicio como el que se tenía previsto en su última versión. Y esto implicará una redefinición para establecer hasta dónde se puede llegar; y si un ejercicio de la seriedad que supone la consulta popular, porque se trata de derechos políticos electorales, pueden ser garantizados por la autoridad en la situación presupuestal en la que hoy nos encontramos. Ameritará un análisis sereno", concluyó.

