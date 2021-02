Hacienda garantiza vacunas para 151 millones de mexicanos: Herrera

No se puede proteger la salud de la población ni tener a la economía operando en condiciones normales hasta que la mayoría de los mexicanos esté vacunada, asegura el secretario de Hacienda, Arturo Herrera

En entrevista con Milenio, el encargado de las finanzas del país comentó que para el proceso de vacunación la dependencia a su cargo ha celebrado convenios con diversos laboratorios con los que se busca tener vacunas para 151 millones de mexicanos, pero necesitamos que lleguen más rápido.

Según el secretario, ya se han cerrado contratos para vacunas por 32 mil millones de pesos y en las últimas semanas se pactaron convenios para recibir la vacuna rusa Sputnik V y hasta con una empresa hindú.

Sobre el presupuesto designado para las vacunas, Herrera comentó que cuando se empezaron las negociaciones las vacunas todavía no existían y otras en fase de experimentación.

Para adquisición de las vacunas tuvimos que hacer una especie de cobertura financiera, vía convenios con AstraZeneca, Pfizer, CanSino y la iniciativa Covax. Estos convenios que habíamos hecho debían considerar, por ejemplo, que alguna de estas vacunas no fuera exitosa, entonces teníamos que comprar más de las que podíamos necesitar.

El total se han invertido en estos contratos por 32 mil millones de pesos permitiendo comprar vacunas para 151 millones de mexicanos, más de los que existen, esto con el objetivo de cubrir vacunas que no pudieran llegar en tiempo.

Herrera comenta en el entrevista con Milenio que los recursos para adquirir la vacuna vienen de tres fuentes: una de haber sido muy prudentes con el presupuesto, de que los ingresos tributarios fueron suficientemente robustos en 2020, pese a la crisis, y de recursos que estaban ociosos, sobre todo en fideicomisos, y fueron recogidos para esto.

De hecho, una parte muy importante de lo que estamos usando en la vacuna viene de los fideicomisos eliminados.

MÉXICO NO COMPRA VACUNAS DE SEGUNDA

Hace dos semanas, el secretario Herrera, aseguró que México no compra vacunas "de segunda" para enfrentar la pandemia de covid-19 y todas las que se han comprado tienen un nivel de eficacia superior a 94 por ciento.

"Nosotros no estamos comprando vacunas de segunda. Déjenme decirlo superclaramente: no compramos vacunas de segunda", recalcó.

Durante la plenaria de los diputados de Movimiento Ciudadano, Herrera remarcó que "sólo hay una vacuna, que no estamos contratando, no voy a decir cuál es, que ya se está distribuyendo en muchísimas partes del mundo, que tiene un de nivel eficacia de 65 por ciento".

En defensa de la vacuna rusa que se comprará, el funcionario federal manifestó que la técnica de la Sputnik V es similar a la de AstraZeneca, por lo que consideró que no es un invento.

RECUPERACIÓN ECONÓMICA

Sobre la recuperación económica, el secretario confía que será hasta 2022 cuando México vuelva a los niveles prepandemia.

Respecto al PIB per cápita, la población está creciendo más o menos a 1 por ciento. Eso sí hace que su recuperación sea un poco más larga. Además, el ingreso per cápita de los mexicanos no es lo mismo que el ingreso del mexicano promedio.

El ingreso del mexicano promedio depende de lo que el país genera, pero también de qué tan bien se distribuya. Y una de las cosas de las que estamos convencidos, aún antes de la pandemia, es en contribuir a que se distribuya mejor el ingreso.

Para eso apuntalamos la red de protección social mexicana, con el programa de adultos mayores, el de Jóvenes Construyendo el Futuro y otros. Todo eso permite que tengamos una distribución del ingreso más equitativa.





kach