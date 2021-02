Hacienda congela mil 200 millones a hospitales... en medio de la crisis

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- La Secretaría de Hacienda hizo un nuevo recorte de mil 201 millones 634 mil 607 pesos al Sector Salud, hecho que envió directo a Terapia Intensiva a Institutos Nacionales de Salud, hospitales y otras dependencias que ahora no cuentan con los recursos suficientes para continuar brindando atención a millones de mexicanos.

Lee más en La Silla Rota: Hospital Juárez reduce servicios, pacientes se resignan

De acuerdo con reportes oficiales, más de 1,500 médicos en hospitales de alta especialidad han sido separados, así como técnicos expertos en la operación de equipos, mismos que incluso habían sido capacitados expresamente para ello. Además, programas prioritarios han sido suspendidos en todas las áreas.

La Silla Rota tuvo acceso a información de todo el Sector Salud en la que se muestra que en lo que va del año, la dependencia que encabeza Carlos Urzúa le ha pasado tijera tres veces a las instituciones de salud, que de por sí ya tenían un presupuesto ajustado para 2019.

El Instituto Nacional de Cancerología encabeza la lista de los más afectados, ya que le recortaron 225 millones 896 mil 724 millones de pesos, que es parte de la ampliación al Presupuesto de Egresos de la Federación 2019 que aprobó la Cámara de Diputados. Esta falta de recursos pone en peligro programas que desarrolla el instituto, así como la atención y la continuidad de tratamiento que reciben los pacientes.

Le sigue el Instituto Nacional de Geriatría, al cual le descontaron 51 millones 292 mil 285 pesos, mientras que al Instituto Nacional de Pediatría le quitaron 25 millones 261 mil 616 pesos, ambos recursos también estaban asignados en la ampliación de presupuesto al Ramos 12 de Salud.

Lee más en La Silla Rota: Inicia licitación para compra de medicinas en la incertidumbre

En la capital del país, el Hospital Juárez de México fue el que recibió el golpe principal, ya que ahora contará con 44 millones 411 mil 732 pesos menos de los que tenía contemplados para atender a los pacientes, esto a pesar de que en los últimos años la falta de presupuesto ha provocado que disminuya la cifra de intervenciones quirúrgicas que hacen anualmente, de acuerdo con datos que dio a conocer La Silla Rota.

En la misma situación está el Hospital Infantil de México “Federico Gómez”, al que le recortaron 36 millones 398 mil 074 pesos. La crisis ha llevado a que las autoridades del lugar dieran la orden de reducir 50% la cantidad de operaciones que requieren los menores de edad, hecho que ha causado un movimiento de especialistas, enfermeras y personal administrativo, con el fin de no dejar a niños sin atención.

Resalta el caso del Hospital Regional de Alta Especialidad del Bajío que ahora tendrá 68 millones 921 mil 584 pesos menos de los que le habían asignados, igual que el Hospital Regional de Alta Especialidad de Ixtapaluca, al cual le descontaron 59 millones 958 mil 637 pesos.

En medio de la epidemia de enfermedades crónico degenerativas como diabetes y obesidad que enfrenta México, Hacienda también le pasó tijera al Centro Nacional de Programas Preventivos y Control de Enfermedades, que contará con 183 millones 583 mil 988 pesos.

Esta situación también llegó al Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva, al cual le descontaron 78 millones 319 mil 55 pesos. Este órgano desconcentrado de la Secretaría de Salud ha estado en el ojo del huracán en los últimos meses ya que es el encargado de otorgar recursos a los refugios para mujeres que han sido víctimas de violencia.

La Comisión Nacional Contra las Adicciones recibirá 11 millones 520 mil 212 pesos menos, mientras que el Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA ya no tendrá 9 millones 212 mil pesos del presupuesto que tenía asignado, justo después de una crisis que hubo en el país por desabasto de antirretrovirales.

Hacienda pasó por todas las áreas del Sector Salud en estos ajustes al presupuesto, afectando a otras dependencias como la Dirección General de Epidemiología, a la cual le quitó 2 millones 106 mil 778 pesos. Asimismo, la Oficina del Secretario de Salud contará con 2 millones 456 mil 788 pesos menos de los que le habían otorgado.

El pasado 16 de mayo, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, declaró a La Silla Rota que no era cierto que Hacienda hubiera metido tijera al sector que él encabeza: “No, no es cierto. He visto versiones de esto en los medios y voy a investigar de dónde salió esa información”. Sin embargo, sólo días después se dio a conocer el nuevo recorte.

Estos ajustes al presupuesto se dan en medio de las acciones de austeridad que implementa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador; sin embargo, podrían ser mortales para las instituciones de salud que ya se encontraban en la Sala de Urgencias.

Queda por ver si este nuevo recorte a Institutos Nacionales, hospitales y dependencias es posible, ya que diputados han señalado que los recursos ya estaban etiquetados y eso se tendría que respetar.

El panorama es complejo, ya que las instituciones del sistema de salud presentan déficit de personal debido a recortes y también les faltan recursos necesarios para que los especialistas realicen su trabajo, esto aunado al aumento en el número de pacientes debido a las enfermedades crónicas y al envejecimiento de la población.

La crisis va más allá. La Silla Rota dio a conocer el pasado 31 de marzo que el Sector Salud tiene un cementerio de 328 hospitales y clínicas que están inconclusos o en el olvido con un valor total de 25 mil 004 millones 456 mil 454 pesos. Alcocer Varela dijo que algunos de estos serían concluidos durante el sexenio como parte de las acciones para fortalecer la atención primaria de la salud, pero en medio de este contexto, parece que no será una tarea fácil.













lrc