Hacen un escándalo por el apagón, reclama AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que los conservadores hacen un escándalo del apagón que padecieron el pasado lunes 10.3 millones de mexicanos en diversos estados del país.

"Hay un problema como este apagón y hacen un escándalo y suponen de que ya es la debacle de la CFE, cosa que ellos quisieran, que ansían para que se entregue el sector a los particulares", lanzó el mandatario mexicano en conferencia mañanera.

Destacó que cuando se creó la CFE se decidió retirar este negocio de los particulares y así asegurar a través de una empresa pública que se electrificara a todo el país, a todos los pueblos que no significaban utilidades para las empresas.

López Obrador agradeció a los técnicos de la CFE por atender "el desbalance" que generó el apagón. Reiteró que sacará adelante a esta empresa como lo hace con Pemex.

Volvió a irse en contra de los medios al señalarlos como voceros de empresas extranjeras como Iberdrola, al tiempo que señaló directamente al diario español El País.

"Necesitamos que no haya abusos, necesitamos que haya ganancias razonables, que estas empresas no mantengan contratos leoninos", apuntó.

Agregó que en la actualidad el 50 por ciento de la energía eléctrica que se produce en México es generada por empresas particulares, por lo que recordó que Claudio X. González padre recibió contratos del sector de parte del expresidente Carlos Salinas de Gortari.





DEFIENDE A MANUEL BARTLETT





El presidente López Obrador afirmó que es evidente que entre el grupo de conservadores, a quienes dijo respeta, hay alguno que no quieren a Manuel Bartlett, titular de la CFE.

"Es más no es con Manuel Bartlett, es con el presidente, porque Bartlett depende del titular del Ejecutivo, yo lo nombré. Piensa que Manuel Bartlett es el intransigente, no, es que yo le estoy pidiendo, no vamos a ser cómplices de corrupción", lanzó.

"Hacen campañas en contra de servidores públicos, no de todos, porque a los que ven moderados y fresas a esos no los tocan. A los que ven más cercanos a lo que piensa el presidente a esos les dan duro, me doy cuenta de eso", resaltó.

LEGISLADORES PIDEN INVESTIGACIÓN INDEPENDIENTE

Justamente este martes, senadores de la Comisión de Energía comentaron el tema del apagón en una conferencia de prensa conjunta, donde los panistas y priistas solicitaron que se realice una investigación independiente a la que entregue la CFE.

El presidente de la Comisión, Armando Guadiana (Morena), señaló incluso que habló con el titular del Cenace, Carlos Meléndez, quien le comentó que la falla en la línea de transmisión entre Nuevo León y Tamaulipas pudo evitarse, pero "faltó experiencia".

Ante ello, los senadores Xóchitl Gálvez y Julen Rementería (PAN) aseguraron que el director general de CFE, Manuel Bartlett, debe renunciar a su encargo, pues en la conferencia de prensa de este lunes, no pudo explicar a qué se debió el suceso.

"Lo primero que hay que hacer es investigar y que se realice un estudio técnico independiente para conocer las razones reales por las que se ocasionó el apagón y que afectó por casi dos horas a 10.3 millones de usuarios", destacó Rementería.

Los legisladores, al igual que el experto consultado por La Silla Rota, destacaron que la CFE no puede ser "juez y parte" en una investigación que podría arrojar "falta de pericia o experiencia" de parte de un trabajador, pues es probable que haya sido un error humano.

"El Congreso puede pedir esa investigación, es parte de sus capacidades. Y el Cenace debería investigar también, ya que ahora -con la reforma energética- es un órgano independiente, pero vemos que no se comporta como tal", detalló Gonzalo Monroy.





FUE UN INCENDIO OCASIONADO POR EL FRÍO: CFE

La CFE informó, en su conferencia de prensa de este martes, que la causa que inició la falla en el sistema eléctrico nacional fue un incendio, ocasionado por el frente frío 23 en 30 hectáreas de pastizaje seco debajo de la línea de transmisión que se encuentra en Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Manuel Bartlett, director general de la CFE, acusó que, con la reforma energética, a la Compañía se le quitó un sistema de planeación "de los más reconocidos a nivel internacional", y se le transfirieron las funciones a la Secretaría de Energía.

"Una empresa como la nuestra no puede carecer de un sistema de planeación como con el que contó desde hace muchos años. Con la Dirección de Planeación estamos atendiendo este tema, que dirige Guillermo Arizmendi", dijo.

El director del Cenace, Carlos Meléndez, aseguró que en los próximos cuatro años se espera que la integración de 50 % de los escenarios de demanda mínima en invierno, lo que pone en riesgo la capacidad de respuesta del sistema eléctrico.

"Se han otorgado un número excesivo de permisos a generación renovable variables, derivado de la desarticulación de la planeación del Sistema Eléctrico nacional. Se perdió la confiabilidad del Sistema", acusó Meléndez.

REPORTE DE PROTECCIÓN CIVIL

La directora de la Coordinación Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, dio un reporte anual sobre desastres naturales. Indicó que se registraron más de 30 mil sismos con magnitud 1.2 a 7.4, "el más importante del 23 de junio magnitud 7.4 con 15 mil replicas".

Detalló que hubo 54 mil 109 exhalaciones del volcán Popocatépetl y 194 explosiones.

Agregó que se lleva una avance del 70 por ciento en la reconstrucción por los sismos de septiembre de 2017, "las entidades que se siguen respaldando y hasta dentro de 2 años son Oaxaca, Estado de México y Ciudad de México; hay una total inversión de 102 millones de pesos".

Sobre las inundaciones en Tabasco y Chiapas, dijo que espera que mañana se terminen de entregar los apoyos económicos, pero dijo que la entrega de enseres domésticos tardará más debido a desabasto en este tipo de productos.

El presidente López Obrador destacó en este punto el trabajo para atender a los damnificados de las inundaciones y resaltó que ya con el Fonden desaparecido se tapó un hoyo de corrupción.

AUTOELOGIO

El presidente López Obrador presumió una encuesta extranjera en la que se le ubica como el segundo mejor aprobado por la población entre todos los mandatarios del mundo.

"Estamos en segundo lugar como el gobierno mejor evaluado de un número determinado", con un 62 por ciento de aprobación, dijo al compararse con presidentes como el de España, Pedro Sánchez; el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, y la canciller alemana, Angela Merkel.

NO HABRÁ AUMENTO EN PRECIO DE LA TORTILLA EN 2021, PROMETE

El presidente López Obrador dio a conocer que en 2021 no habrá aumento en el precio de la tortilla, ya que su gobierno llegó a un acuerdo con empresas productoras como Maseca y Minsa

Indicó que hará este anuncio mañana para que no haya abusos, al igual en las gasolinas y los combustibles, es solo inflación 3 por ciento.





