Hace 6 meses, AMLO rechazaba alianza con el PES

El 11 de junio de este año, Andrés Manuel López Obrador afirmó en un acto público que, por congruencia, no se aliaría Morena al Partido Encuentro Social

REDACCIÓN 20/12/2017 05:16 a.m.

Hace poco más de seis meses, Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de Morena, rechazó ir en alianza prácticamente con todos los partidos, excepto el PT.

Sin embargo, la semana pasada, el tabasqueño formalizó sumar al Partido Encuentro Social (PES) a la coalición de Morena y el PT, "Juntos Haremos Historia".

Sin embargo, el 11 de junio, al celebrar el Tercer Congreso Nacional Extraordinario de Morena desde el Centro de Convenciones Tlatelolco, AMLO apuntó que el pleno del congreso será quien deba aprobar o no, ir unidos en la contienda presidencial con el Partido del Trabajo, al ser el único que respondió a los llamados a la unidad para ganar la elección del Estado de México y declinó en favor de Delfina Gómez, entonces candidata de Morena.

¿Que cambió en seis meses? Vean lo que López Obrador opinaba sobre una alianza con Encuentro Social en junio. ¿Y la congruencia? pic.twitter.com/SnwnF9b7Yk — luis beauregard (@luispablob) 16 de diciembre de 2017

"Que se apruebe o no la decisión de ir juntos con el partido del trabajo en las elecciones presidenciales del 2018 ... por congruencia, es mi punto de vista, no podemos marchar juntos con esos partidos, me refiero, para ser claro y preciso: al PRI, PAN, PRD, Verde, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social y Nueva Alianza".

López Obrador dijo que "ya basta de simulaciones, un partido conformado por dirigentes y gobiernos corruptos, que compra votos, que reparte migajas, que trafica con la pobreza de la gente, que sólo es movido por el interés personal de sus dirigentes y que no lucha sinceramente por la transformación de México no puede ser considerado un partido de izquierda".

