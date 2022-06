¿Habrá o no Corredor Transístmico? Esto es lo que dice AMLO

El Corredor Transístmico, una de las obras prioritarias del gobierno de la Cuarta Transformación, fue puesto en duda por el mismo presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera de este miércoles.

El nombre oficial de esta obra es el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, este conjunto de proyectos busca ampliar las rutas de comercio internacional y promover la producción en la región.

Estos proyectos se ubican en el Istmo de Tehuantepec, zona que conecta las costas del Pacífico en el estado de Veracruz con el Golfo de México en Veracruz, más específicamente el puerto de Salina Cruz y Coatzacoalcos.

Esta megaobra de AMLO cruzará 79 municipios, 33 ubicados en Veracruz y 46 en Oaxaca, sin embargo, requiere la validación de 11 pueblos indígenas que votarán en consultas realizadas por el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI).

Este tren tendrá una inversión estimada de 104 mil 220 millones de pesos con capital nacional privado, público y del sector social, según documentos de la Cámara de Diputados.

Se prevé que el Tren Transístmico se conecte con el Tren Maya en una conexión de Palenque a Coatzacoalcos, para el tránsito de pasajeros y mercancías.

Otro objetivo de esta obra es absorber a oleadas de migrantes de mexicanos y centroamericanos hacia Estados Unidos, ante un aumento de la oferta de trabajo.

Las empresas que decidan operar en los 10 parques industriales que se construirán tendrán el beneficio del decreto de una “zona libre” en la que se promoverá la inversión con reducciones de impuestos del 8 por ciento al IVA y 20 por ciento al ISR.

LA ANÉCDOTA DE AMLO QUE PONE EN DUDA EL TREN TRANSÍSTMICO

El presidente López Obrador contó una anécdota que dejó en duda si se realizará o no la construcción del Corredor Transístmico, al defender que ha cumplido con todos sus compromisos agrarios y que defiende el presupuesto contra todas las presiones.

Esto contó el mandatario:

“Fui hace una semana a Oaxaca, en el Istmo me pararon por un problema agrario que no me había yo comprometido a resolver, pero la gente ve al gobierno como su gobierno y en efecto tiene la esperanza en nosotros, entonces me detuvieron, un problema creo de 1979, un problema de despojo de 3 mil hectáreas, ya se había hecho un avalúo, a razón de 20 mil pesos por hectárea porque esas tierras se convirtieron en una colonia, estamos hablando de un conflicto de hace más de 40 años

“Llegó un abogado y les dijo no acepten los 20 mil pesos por hectárea, pidan 200 mil, de esos líderes corruptos que hay en todos lados y que estaban acostumbrados a medrar, entonces tenían unos troncos en la carretera, como yo estoy acostumbrado dije pues aquí me quedo, pero el Presidente no se va a dejar chantajear y les aclaré algo que aplica para todos, yo soy simplemente administrador del dinero del pueblo, el presupuesto es dinero del pueblo y tengo que cuidar el dinero del presupuesto.

“Entonces, ayer fue el encargado de los avalúos, para hacer una revisión del avalúo con una manta bien hecha, uno se da cuenta cuando un movimiento es espontáneo por una causa justa y cuando hay otros intereses detrás, “si no nos resuelve el problema, no va a haber corredor del Istmo”, y les dije si el avalúo nos dice que cuesta 20, 22, 25 mil pesos por hectárea, eso es lo que se les va a dar, y si ustedes no quieren y no va a haber corredor, pues no va a haber corredor, pero el gobierno no se deja chantajear por nadie”.

? #AMLO dice que no se deja chantajear en temas de presupuesto y habla del caso del Tren Transístmico https://t.co/IYh7FaV2yT pic.twitter.com/Tlx5ETzc7H — La Silla Rota (@lasillarota) June 17, 2022

LOS PROYECTOS QUE CONTEMPLA EL CORREDOR INTEROCEÁNICO DEL ISTMO DE TEHUANTEPEC

1.- Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec con un recorrido de 304 kilómetros.

2.- La construcción de un gasoducto.

3.- Una línea de fibra óptica.

4.- Diez parques industriales.

5.- Seis Polígonos de Desarrollo e Innovación.

6.- La modernización de los puertos de Salina Cruz y Coatzacoalcos.

7.- La rehabilitación de las refinerías de Salina Cruz y Minatitlán.

(Luis Ramos)