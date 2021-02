Habrá golpe de covid en 20 estados en diciembre, advierten

Se estima que México podría alcanzar 118 mil 709 muertes por covid-19 para el 1 de diciembre, prácticamente el doble de las que hay actualmente; sin embargo, se prevé que 20 estados sean los más afectados y que incluso en Michoacán y Aguascalientes se tripliquen los decesos.

De acuerdo con las estimaciones hechas por el Instituto de Métricas y Evaluación de Salud (IHME) de la Universidad de Washington, actualizadas al 27 de agosto, se estima que en la República mexicana haya 118 mil 709 fallecimientos por coronavirus para el 1 de diciembre.

Hasta este jueves la cifra oficial de muertes por coronavirus era de 62 mil 594, por lo que en los siguientes 95 días podrían morir 56 mil 615 mexicanos más. En promedio, podría haber 595 defunciones diarias durante septiembre, octubre y noviembre, aunque el promedio de decesos durante agosto fue de 589 decesos por día.

El científico de datos Youyang Gu hizo una estimación al 1 de noviembre, es decir, un mes menos que la proyección anterior, en la que prevé que para esa fecha México tenga 88 mil 064 fallecimientos por coronavirus, 25 mil 470 más que los actuales, por lo que ocurrirían 391 muertes diariamente.

“No es difícil que para diciembre haya 120 mil decesos en México, de hecho, aquí y ahora muy probablemente ya estemos cerca de esa cifra, porque todas las muertes que se registran, no son todas las que hay, se estima que para cada muerte que se registra, puede haber otra u otras dos que no se han registrado, entonces ese número no sería descabellado”, explicó Alejandro Macías, infectólogo que fue Comisionado Nacional para la atención de la influenza.

Sin embargo, con base en la plataforma de IHME, 20 estados son los que podrían tener el mayor impacto en defunciones por coronavirus durante los siguientes tres meses, ya que en este tiempo podrían duplicar su cifra actual y en dos de ellos se triplicarían.

PROYECCIONES NO FAVORECEN A MICHOACÁN NI A AGUASCALIENTES

De acuerdo con las proyecciones del Instituto de Métricas y Evaluación de Salud (IHME) de la Universidad de Washington, el mayor impacto en la cifra de muertes por coronavirus sería en, en donde hasta ahora han fallecido mil 121 personas, pero se estima que para el 1 de diciembre ya hayan ocurrido 3 mil 675, lo que significa que aumentarían 3.28 veces.

En una situación similar se encuentra Aguascalientes, que reporta 391 muertes por covid-19, pero las proyecciones indican que podría llegar a mil 146, es decir, se multiplicarían 2.93 veces en 95 días, de acuerdo con IHME:

Los que podrían aumentar 2.63 veces son Nuevo León y Querétaro, el primero tiene 2 mil 133 decesos confirmados y llegaría a 5 mil 616; mientras que Querétaro tiene 695 decesos hasta ahora y alcanzaría las mil 826 en diciembre.

El incremento para Chihuahua, Guanajuato y San Luis Potosí se prevé que sea de 2.5 veces. Chihuahua pasaría de mil 114 a 2 mil 840 muertes por coronavirus; Guanajuato de mil 653 a 4 mil 176, y San Luis Potosí de mil 81 a 2 mil 726.

Con un posible incremento de 2.4 veces están Nayarit y Coahuila, el primero pasaría de 567 decesos a mil 377; el segundo, de mil 325 a 3 mil 175.

En el décimo lugar de la lista de estados en los que se prevé que dupliquen su cifra de muertes por covid-19 está Jalisco, actualmente con 2 mil 349, aunque podría llegar a 5 mil 536, de acuerdo con IHME. Los siguientes 10 que aparecen en la lista son Hidalgo, Morelos, Colima, Oaxaca, Tamaulipas, Guerrero, Durango, Baja California Sur, Yucatán y Puebla.

Por el contrario, las tres entidades de la República que se proyecta que tendrán menos aumento de decesos son Sonora, Chiapas y Sinaloa, la primera con un incremento de 1.07 veces y las otras son de 1.22 respectivamente. Con la tendencia actual, las muertes en la Ciudad de México se incrementarían 1.5 veces, ya que pasarían de 10 mil 307 a 16 mil 013.

¿HAY MÁS DE 100 MIL CONTAGIOS DIARIOS DE COVID EN MÉXICO?

Las proyecciones elaboradas por IHME y por el científico Youyang Gu coinciden en un aspecto, en que más de 100 mil personas se contagian diariamente de covid-19 en México. La Silla Rota consultó a dos especialistas y discrepan sobre este tema.

La gráfica de Instituto de Métricas y Evaluación de Salud (IHME) de la Universidad de Washington muestra que el día con mayor número de contagios fue el 20 de julio, cuando hubo 195 mil 073 infectados, el 27 de agosto fueron 153 mil 316 y para el 1 de diciembre podrían ser 248 mil 061.

Mientras que Youyang Gu estima que el 27 de agosto hubo 103 mil 994 nuevos casos y que para el 1 de noviembre esta cifra podría ser de 85 mil 787. En ambos casos el número de personas que se infectan diariamente es mayor a los 5 mil 753 que ha sido el promedio diario que ha dado la Secretaría de Salud durante agosto.

“No es descabellado pensar que habría en México alrededor de 100 mil contactos por día, toda vez que eso significaría unos 3 millones por mes en los meses de alta incidencia, dado que esa cifra puede cambiar en el futuro, pero en este momento no sería difícil que en México ya estuviera infectada o ya se hubiera infectado previamente al menos un 5% de la población, que eso ya significaría alrededor de 6 millones o 7 millones de personas, así que la cifra de 100 mil por día no es descabellada, aunque tenderá a bajar”, indicó el doctor Macías.

Mientras que Malaquías López Cervantes, académico de la Facultad de Medicina de la UNAM y vocero para el covid-19 es más cauteloso con estas estimaciones y explicó que esto depende de la metodología que se use para el cálculo, ya que el número real de infectados es diferente al número de contagiados positivos.

ELLOS LO QUE HACEN SON UNA SERIE DE SUPUESTOS

“Yo creo que sí puede ser un poco exagerado el cálculo que hacen los de la Universidad de Washington, pero no conozco las bases de cálculo, es decir, cuáles son los supuestos, las probabilidades que ellos manejan. Lo que sí creo que quieren enfatizar ellos y eso sí es importante, es que en México se hacen muy pocas pruebas”, destacó.

(MJP)