Habrá firmeza ante AMLO cuando se dañe a ciudadanos: Mauricio Vila

El gobernador Mauricio Vila evade ponerse los guantes de la política ante el presidente Andrés Manuel López Obrador. A sus 39 años de edad sostiene que eso de estar peleando con el Gobierno Federal no es lo suyo.

“Evidentemente cuando haya cuestiones que dañen a los ciudadanos hay que tener firmeza y así lo haremos saber, mientras tanto creo que ya será tema de los partidos políticos entrar al ring de la arena electoral, nosotros tenemos que mantenernos muy institucionales. El país necesita es mucha certeza y mucho trabajo”, enfatiza en entrevista con LA SILLA ROTA.

Y quizás ese espíritu pacifista es lo que lo lleva a organizar un foro de paz con una veintena de premios nobel, en Mérida, en septiembre. Advierte que los recortes por casi tres mil 500 millones de pesos, derivados de la austeridad republicana del gobierno lopezobradorista, han impactado al sector salud y educativo de Yucatán. Pese al tijeretazo, sostiene que el sistema de salud en la entidad está sano. Pero dice que no hay claridad desde la federación acerca de qué va a implicar el esquema de federalización del sistema de salud. No se sabe qué piensa hacer el gobierno federal con lo que aporta Yucatán, unos dos mil millones de pesos. Hay incertidumbre, deja ver el gobernador. - ¿Cuál es la posición del gobernador Mauricio Vila sobre el tren maya? El presidente Andrés Manuel López Obrador parece empecinado en que se dé…

El Proyecto del Tren Maya es un proyecto que vemos muy bien. Es una realidad…

- ¿Pero no hay daños a la ecología o a comunidades indígenas?

Lo que ha pasado en el país es que las grandes obras de infraestructura se han hecho en el centro, en el Bajío y en el norte, y el sureste ha estado abandonado. Por supuesto que es una obra de mucha relevancia. Hoy en día hay 14 millones de turistas que están en Quintana Roo y están siete días en un hotel todo incluido y toman un avión y se regresan a su lugar de origen. Hoy en día tendremos la posibilidad de que esos 14 millones de turistas agarren un tren cómodo y seguro y puedan recorrer Yucatán, Izamal, Valladolid, Chichen Itzá, y que esta derrama económica se pueda extender cuatro o cinco días. Por eso en Yucatán es poco complicado porque las vías del tren son ya existentes por lo que ya está impactada, tenemos vías, sólo queda un pedacito en Valladolid, de unos 30 o 40 kilómetros. Así que no hay prácticamente daños ecológicos.

- Pero en otras partes sí podría impactar y no temen que genere problemas sociales…

Desconozco la situación de otros estados, a mí me toca hablar por mi estado. En Yucatán el tren Maya cuenta con apoyo del 87 por ciento de la gente, que lo ve bien como herramienta de desarrollo. Lo vemos bien. Mucho se ha hablado de que no va a ser rentable. En el mundo sólo hay dos lugares donde los trenes son rentables, en Japón y China. Pero los trenes en estados Unidos y otros países son subsidiados. Pero aquí va a dar desarrollo al sureste.

- ¿Cómo se lleva Mauricio Vila con Andrés Manuel López Obrador?

Es una relación buena, institucional. Estoy muy agradecido que el presidente siempre esté dispuesto a escuchar las solicitudes a nombre del gobierno de Yucatán. Las gestiones, especialmente en el tema de vivienda, para puertos. Yo estoy convencido de que para que las cosas pasen siempre tiene que haber un trabajo en conjunto en los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal. Y en ese sentido vamos a seguir trabajando de la mano del presidente para sacar adelante los proyectos a nivel nacional y los nuestros.

- El tema de salud, ¿van a ceder todo al gobierno federal?

Te platico que a finales del año pasado, cuando se planteó la federalización de los servicios de salud, pues es un tema que ha quedado un poquito en el aire, yo he platicado con Zoé Robledo, director del IMSS, hace unos 10 días. El presidente alista una gira a Yucatán para visitar los hospitales del Seguro Social y quedamos de platicar de cómo va a ser el proceso de implementación. Mi postura es que sí siempre y cuando vaya a haber mejores servicios de salud. Estamos en la mejor disposición de escuchar planteamientos. No se trata de quién tiene la salud (para su operación) sino de que mejoren los servicios de salud.

- Pero hay gobernadores que parece que se quitan un lastre…

Nosotros en el tema de salud hay muchas necesidades, pero financieramente está sano. Hay otros estados que traen un déficit importante. Nosotros estamos en la mejor disposición de escuchar…

- ¿Cuánto invierte Yucatán en salud?

Entre mil 800 y dos mil millones…

- ¿Qué pasaría con esos dos mil millones, se los van a dar a la federación?

Es un poco lo que hay que discutir, qué va a pasar con el dinero que portan los estados. Ese dinero se puede destinar para otras necesidades. Dependerá de este planteamiento del gobierno federal y lo que se trata es de mejorar los servicios de salud.

- ¿Sí escucha López Obrador?

Mi experiencia ha sido muy buena. El presidente tiene muy buena disposición cuando hemos hablado del gas natural, plantas eléctricas o ahora que vemos temas de corte económico, el presidente ha escuchado y hay temas que no se solucionan de la noche a la mañana y requieren mucho trabajo y dedicación.

- Por ejemplo, en el tema de los apagones, ha habido muchos en la península y le ha pegado a su estado y muchos ven a Manuel Bartlett, director de la CFE, como el malo de la película…

Lo he platicado con el presidente de la República que una de las necesidades que tiene Yucatán es el gas natural. Hoy en día las tarifas en Yucatán son de las más altas en el país porque las plantas usan gas natural y es más caro, por usar combustóleo. Para el desarrollo de la industria se necesita gas natural y así se podría crecer, como sucedió en Nuevo León o el Bajío. Hoy necesitamos el gas natural en Yucatán.

- ¿Y por qué está parado?

Bueno, hoy tenemos el tema es del ducto que está en controversia y se está viendo por la empresa que dice que son contratos leoninos…

- ¿Y sí son leoninos?

Yo no podría decirte porque no he revisado los contratos. Lo que le hemos informado al presidente es la necesidad de poder contar con gas natural a la brevedad y él ha hecho el compromiso de que así será, esperemos que este tema de los ductos se pueda solucionar para tener este importante recurso que es importante palanca de desarrollo.

- Hablando de recursos federales, entiendo que les han recortado recursos a Yucatán…

No sólo Yucatán, prácticamente en todos los estados hubo una disminución de recursos porque el Gobierno Federal, con sus políticas de austeridad, empezó a hacer una serie de ajustes. Te doy un dato: de los 87 fondos federales que se dan a los estados, cuando menos en Yucatán al menos 50 de estos vinieron en ceros, muy poquitos se incrementaron y otros disminuyeron. Estamos hablando de una disminución de unos tres mil 500 millones de pesos…

- ¿Qué tanto les pegó eso?

Definitivamente es una situación complicada, especialmente en temas como la salud y el educativo, que son asuntos financieros que no se pueden solucionar de un día para otro. En ese sentido nuestra petición es que haya recursos suficientes para atender las necesidades de los estados. Por supuesto que debemos ser solidarios. En Yucatán desde que llegué en 2018 instauramos un plan de austeridad de casi mil millones de pesos en gasto corriente. Coincidimos con el gobierno de la República, pero sí es importante que cuando haya fondos sin reglas claras o no funcionaban bien, pues se tengan reglas claras y se tengan esos recursos. Esa es una de las peticiones que estamos haciendo para el próximo presupuesto.

- Pero, ¿no es una carta a Santa Claus?

Yo le apuesto a la sensibilidad que tiene el presidente, es una persona que conoce muy bien al país, que conoce muy bien los estados…

- Pero una cosa es conocer al país por carretera y otra saber gobernar…

Yo creo que eso le toca decidir a los ciudadanos, quién está gobernando bien y quién está gobernando o haciendo las cosas diferentes. A nosotros nos toca una postura institucional y apoyar y mencionar las cosas que vemos bien y las que no así las hemos mencionado y hemos recibido mucha apertura. Hay que seguir trabajando. Este país ni se construyó en un día ni se van a resolver los problemas en un día, sumemos esfuerzos para sacar adelante al país.

- Entremos a la grilla, ¿Cómo panista no ve que hace falta una mayor oposición hacia el jefe del Ejecutivo? ¿Cómo ve al PAN en ese terreno?

Al PAN lo veo como la única oposición que existe en el país. Veo a un partido que se ha puesto muy claras sus posturas en la Cámara de Diputados y en el Senado. A mí lo que me toca hacer es un buen gobierno, nosotros que somos de Acción Nacional, hoy los gobiernos estatales y muchos gobiernos municipales están dando buenos resultados y es el comparativo que como partido deben hacer. Muchas veces a los ciudadanos no les importa quién gobierna, lo que quiere son resultados. Creo que hay que comparar los gobiernos del PAN con los gobiernos de otros partidos políticos y ahí es donde nosotros, yo como gobernador, podemos aportar a este comparativo.

- ¿No ve como necesario que Acción Nacional sea una oposición fuerte?

El PAN tiene que ser un partido que tenga muy claros sus objetivos, que creo que los tiene, que es el bien de los ciudadanos. Y seguramente cuando haya buenos proyectos que sean buenos para los ciudadanos, el PAN los estará apoyando y seguramente habrá cosas en que no esté de acuerdo el partido, así lo estará haciendo. Yo creo que es importante que nosotros que somos gobernadores poder marcar esa línea, entre los temas partidistas y como tú decías, entre la grilla y los temas institucionales…

A poco no le entra a la grilla…

Cuando nos ha tocado, cuando fui diputado, cuando fui presidente municipal, creo que es muy importante que podamos hacer la política a un lado de muchos temas, como la seguridad. Porque muchas veces cuando se mete la política, las cosas se descomponen. En ese sentido creo que mi papel como panista es hacer un gobierno eficiente y que dé resultados, que eso le pueda servir el día de mañana al partido, que los gobiernos estatales y municipales lo estén haciendo mejor que los otros partidos.

- ¿Los gobiernos estatales lo están haciendo bien?

Si analizas cuando salen los números del Inegi, como los de crecimiento económico, los gobiernos del PAN son muy buenos. Y si ves los del semáforo delictivo, también. Ahí se está empezando a marcar una diferencia entre los gobiernos estatales del PAN y de los demás partidos políticos. Y también como parte del poder los gobernadores del PAN nos hemos agrupado en una asociación, GOAN, y en ese sentido como agrupación estamos gestionando y tener mejores condiciones para nuestros estados y defendiendo lo que estamos haciendo.

- ¿Sin ponerse los guantes con el gobierno federal?

Yo no creo que la postura de un gobierno estatal sea la de estar peleando con el gobierno federal. Evidentemente cuando haya cuestiones que dañen a los ciudadanos hay que tener firmeza y así lo haremos saber, mientras tanto creo que ya será tema de los partidos políticos entrar al ring de la arena electoral, nosotros tenemos que mantenernos muy institucionales. El país necesita es mucha certeza y mucho trabajo.

- Finalmente, ¿quiénes vienen al foro de paz?

Vamos a ser sede en Yucatán de los premios Nobel de la Paz, donde revisan sus planes a futuro. Es una reunión que se ha hecho en Paris, Berlín, Roma y por primera vez será en México, en Mérida, será la sede para su organización. Tenemos confirmados a 27 galardonados con el premio como Lech Walesa, Frederick de Klerk, Juan Manuel Santos, Rigoberta Menchú, la verdad es que es un evento importantísimo, juntos en un solo lugar. Será del 19 al 22 de septiembre.

- ¿A qué vienen?

Cada uno de ellos ha recibido el galardón por diferentes circunstancias e impulsan sus temas. Vienen a acordar los temas a trabajar en los próximos años, de lo que se trata es de fomentar la paz. En Mérida se viven condiciones de seguridad y de tranquilidad y a ellos les pareció muy sobresaliente comparado con el entorno del país. Nosotros organizamos una conferencia que se llama #MiHuellaPorLaPaz (#LeaveYourMarkForPeace), y es un poquito que pensar que la paz tiene que ver con los gobiernos nacionales y que cada uno de nosotros podemos fomentar la paz en nuestras comunidades.

- Yucatán casi es como un mundo aparte, ¿cómo está el tema de la seguridad ahora?

Afortunadamente vamos muy bien, en los últimos años hemos sido el estado más seguro, según datos del Inegi. Y eso se da por acciones de las autoridades y los yucatecos. En Yucatán por norma todo llamado se atiende y trabajamos en profesionalizar nuestras policías. A pesar de las dificultades presupuestales y de reducciones, hubo solo dos dependencias del gobierno que aumentaron su presupuesto: la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Seguridad. Para proteger a las mujeres y para la seguridad.

El gobernador, quien estuvo de visita en la Ciudad de México, se retira. Continúa su agenda que incluye reuniones con gobernadores panistas.

AJ