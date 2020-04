Habrá contracción económica y pérdida de empleos: Goldman Sachs y BofA

El plan económico del presidente Andrés Manuel López Obrador no entusiasmó a ningún sector, pues expertos, gobernadores y empresarios quedaron inconformes con las acciones que se realizarán.

El grupo financiero Goldman Sachs consideró que la estrategia de AMLO subestima el impacto de la pandemia en la economía y la necesidad de una reorientación más profunda de la política fiscal.

Remarcó que en su evaluación el plan del gobierno de México es decepcionante en tamaño y alcance, al tiempo que palidece en comparación con los paquetes y medidas fiscales anunciados por otros gobiernos regionales.

El banco redujo su pronóstico de crecimiento para México en 2020, al pasar de -1.6 por ciento, del 18 de marzo, a un -4.3 por ciento.

Este pronóstico se da luego de darse a conocer el plan de apoyo del presidente López Obrador, lo cual fue considerado por el economista en jefe para América Latina del Banco, Alberto Ramos.

El economista señaló que el gobierno mexicano está interesado en enfocar el esfuerzo fiscal en los más vulnerables fortaleciendo sus programas sociales y mantiene su postura ideológica de no comprometer recursos fiscales significativos para ayudar a las empresas del sector privado.

"En nuestra evaluación, el presupuesto federal revisado para 2020 todavía se basa en supuestos subyacentes optimistas, para el crecimiento real del PIB, la producción de petróleo y la flotabilidad general de recaudación de impuestos, y por lo tanto, será difícil de ejecutar", explicó Ramos.

Indicó que las autoridades agotarán los ahorros restantes del fondo de estabilización, debido al plan de López Obrador, que también contempla dar más a Petróleos Mexicanos (Pemex), dado que la compañía aún debe ajustar significativamente su plan de negocios y su dirección estratégica frente a los precios significativamente más bajos del petróleo crudo.

México tendrá pérdidas de empleo y no aumento: BofA

El Bank of America (BofA) consideró que el crecimiento potencial de México disminuye, ya que no ayudar a las personas y a las empresas directamente afectadas por las medidas para contener el coronavirus probablemente profundizará la contracción.

De acuerdo con un análisis hecho por la institución financiera, lo anterior limitará la capacidad de la economía para recuperarse después de que pase la crisis sanitaria.

"Creemos que México verá pérdidas netas de empleos este año, en contraste con las expectativas de Andrés Manuel López Obrador de dos millones de nuevos empleos en los próximos nueve meses".

Además, consideró que la inversión en la nueva refinería, el Tren Maya y otros proyectos de infraestructura generan importantes recursos que podrían utilizarse para ayudar a los afectados por el coronavirus.

BofA expuso que también el capital humano del gobierno disminuirá, ya que el riesgo de que más personas abandonen el gobierno ha aumentado, incluidos los principales miembros del gabinete, por lo que el crecimiento potencial disminuirá, tal vez significativamente.

Y es que, explicó, la política altamente procíclica presentada por el presidente hará que el golpe cíclico a la economía mexicana sea aún más profundo, la cual esperan se contraiga 8.0 por ciento este año.

Asimismo, consideró que las agencias calificadoras continuarán rebajando la calificación de México en los siguientes días o semanas, de hecho, es probable que Moody's corte dos grados a la vez y Fitch uno.

"La tendencia a perder el grado de inversión ha sido clara durante algún tiempo, pero ahora la velocidad será más rápida que antes de la crisis del coronavirus. México se dirige directamente hacia los problemas de sostenibilidad fiscal, ya que la recesión será profunda y el crecimiento potencial disminuirá".

La institución financiera detalló que como los ingresos caen mucho más de lo que el gobierno estima actualmente, la deuda aumentará sustancialmente este año, en alrededor de 58 por ciento en relación con el PIB.

"El problema de sostenibilidad fiscal será difícil de evitar dado un menor crecimiento potencial y un mayor riesgo prima" debido a la respuesta presidencial a la crisis económica, advirtió.

MEDIDAS, RESPUESTA INCOMPLETA: IP

El sector empresarial se mostró decepcionado por los anuncios en materia económica que anunció el presidente López Obrador para enfrentar al coronavirus covid-19.

El Consejo Coordinador Empresarial calificó a las medidas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador ante el panorama económico provocado por la pandemia de covid-19 como "una respuesta incompleta ante la gran dimensión de la crisis que enfrentamos".

Por medio de un desplegado, aseguró que el 18 de marzo presentaron un plan al presidente para preservar el empleo formal e informal de los mexicanos.

Posteriormente, el 2 de abril presentaron un plan "para suscribir un gran convenio nacional entre gobierno, trabajadores, sector social y empresarios para transitar los siguientes noventa días, que serán críticos.

Ambas propuestas, afirmó, no han sido tomadas en cuenta.

"No pedimos reducción de impuestos, ni privilegios, ni concesiones. Siempre hemos puesto a los trabajadores, sus familias y al país como nuestra prioridad. Nuestras propuestas aún no han sido tomadas en cuenta.

"Nuestro objetivo es proteger el empleo, los salarios y los ingresos de las familias; sentar las bases para una recuperación inmediata; evitar que la crisis de liquidez se convierta en una crisis de solvencia; y contar con recursos para continuar los programas sociales", se puede leer en el texto.

Aseguró que hace unos meses presentaron sus 10 principios de dimensión social y se comprometieron a impulsar una relación responsable con el presidente, "exigiendo reglas claras, certidumbre jurídica, normativa y económica para las inversiones".

El CCE aseveró que ante la crisis del covid-19 es momento de propuestas y acuerdos; además de un liderazgo basado en la realidad.

"El buen juicio es esencial en tiempos difíciles. Lo concreto importa más que las generalidades. Se requiere tener sentido de la realidad. Todos esperamos que un estadista nos muestre su sabiduría; que esté familiarizado con los hechos relevantes; y que actúe. El liderazgo siempre exige un buen criterio; nunca dejar que las pasiones ni la emoción nos impidan hacernos las preguntas fundamentales.

"En este momento de crisis, posponer decisiones es en sí una mala decisión. Cada día perdido se traduce en un mayor daño para las familias mexicanas. El Presidente de México cuenta con nosotros en su proyecto de vencer a la corrupción, a pobreza extrema, a la inseguridad y a la crisis del Covid-19. Pero también salvemos juntos los empleos y los ingresos de las familias".

El desplegado cierra diciendo que es tiempo de que se trabaje en un acuerdo nacional.

SE UNEN A RECHAZO ORGANISMOS EMPRESARIALES

Gustavo de Hoyos, presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), lamentó que no se haya anunciado ninguna medida relevante para afrontar la crisis económica del covid-19.

"En plena emergencia leyó una pieza de divulgación ideológica, embistiendo fantasmas del pasado y abandonando su deber como jefe de Estado para unir a la nación", destacó en Twitter.

Además, expuso que el presidente no atendió las propuestas que los organismos agrupados en el CCE le presentamos para enfrentar el periodo más crítico de la crisis económica.

El Presidente @lopezobrador_ no atendió las propuestas que los organismos agrupados en el @cceoficialmx le presentamos para enfrentar el período más crítico de la crisis económica. Este es el documento íntegro que se discutió con el Ejecutivo el 2 de Abril. pic.twitter.com/rwW8o3KJ42 — Gustavo de Hoyos W (@gdehoyoswalther) April 6, 2020

En el caso de Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin), las medidas anunciadas no son las que los empleadores esperaban ni necesitan.

"Las consecuencias pueden ser graves", indicó el líder empresarial en su cuenta de Twitter.

Agregó que la Concamin sí hará su parte para hacer frente a los efectos de la pandemia.

El Informe del Presidente @lopezobrador_ no es lo que los empleadores esperaban, lo que necesitan. Las consecuencias pueden ser graves. Pero también dijo: "que cada quien haga su parte". ¿Qué es y cómo haremos nuestra "parte"? Lo haremos desde ya. Cada quien su responsabilidad. — Francisco Cervantes Díaz (@fcervantes5) April 5, 2020

Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra), consideró que fue "decepcionante" el anuncio de López Obrador, dado que negó estímulos al sector productivo, deja a su suerte a las micro, pequeñas y medianas empresas y pone en riesgo millones de empleos.

"Aunque el presidente no quiera acordar, en Canacintra seguimos determinados a mantener empleo, salarios y reactivar la economía", destacó.

El Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF) consideró que los apoyos anunciados hasta el momento por el gobierno federal para enfrentar la situación de emergencia son insuficientes y no reflejan una estrategia integral y efectiva para atacar de frente las causas del deterioro en la actividad económica, lo que eventualmente podría tener también un impacto en materia social en México.

Destacó que ha hecho propuestas en materia económica y ha insistido en la urgencia de que el gobierno instrumente apoyos directos, suficientes y oportunos a las empresas para atenuar el impacto sobre el empleo y sobre el bienestar de miles de familias mexicanas.

"Muchas PyMEs ya están resintiendo la caída en sus operaciones y ventas, y ven amenazada su subsistencia", lanzó.

"El país enfrenta una circunstancia de emergencia que requiere de medidas extraordinarias. Más aun, vemos con preocupación que el modelo de desarrollo seguido por la actual administración muestra una debilidad estructural fundamental que no ha sido resuelta ni reconocida", indicó.

QUEJAS DEL SECTOR TERCIARIO

El presidente de la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio, Servicios y Turismo (Concanaco), José Manuel López, destacó la afectación en el sector terciario, "donde se encuentra el mayor número de pymes en el país".



López reveló que sus afiliados han mostrado preocupación "de no poder mantenerse por más de 30 días sin ingresos" y pidió para evitarlo financiación tanto del Banco de Desarrollo como el diferimiento de impuestos y pagos de suministros.



"No hay un plan de apoyo o respaldo que permita sortear con liquidez esta crisis. El mayor problema de esto es que al siguiente mes ya habrá muchas micro y pequeñas empresas que no van a poder continuar y no podrán abrir cuando termine la contingencia sanitaria", denunció.

ESTO PIDE MORENA A LA IP

Los senadores de Morena respaldaron el "plan de recuperación" del presidente López Obrador .

El coordinador de la bancada, Ricardo Monreal, dijo que el sector económico y empresarial "debe estar totalmente involucrado y de manera solidaria".

En tanto, los coordinadores de PRI y PAN, Miguel Ángel Osorio y Mauricio Kuri, coincidieron en que no contiene una respuesta a la emergencia.

¿Y LOS GOBERNADORES?

Hubo gobernadores que sólo dieron liga en sus redes para ver el anuncio del presidente López Obrador, como fueron los casos de Rutilio Escandón, de Chiapas; Claudia Sheinbaum, de la Ciudad de México; Alfredo del Mazo, del Estado de México, y Miguel Barbosa, de Puebla.

En el caso del gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, se expresó una postura a favor del presidente López Obrador y le expresó su confianza para salir de la contingencia del coronavirus.

Los tres gobernadores que expresaron su descontento con el mensaje fueron los siguientes:

Francisco Javier Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, dijo que no hay un plan económico en marcha contra el covid-19 y que atrás quedó su optimismo de que el presidente convocara a un acuerdo nacional para cuidar los empleos y el patrimonio de la gente.

Javier Corral Jurado, de Chihuahua, destacó que fue decepcionante el mensaje de AMLO. "Ahora sumemos a la preocupación y urgencia por la pandemia y el impacto en la economía, la complejidad de enfrentar ambos desafíos sin la visión de Estado y la responsabilidad histórica que demanda el momento", lanzó.

Carlos Mendoza Davis, de Baja California Sur, dijo que se perdió la oportunidad de llamar a la unidad nacional para enfrentar el mayor desafío en un siglo. "El país demanda un programa de Estado para derrotar a la doble pandemia: la del covid-19 y la económica que genera desempleo. Unidos, en #BCS, saldremos adelante", expresó.

"TODO QUEDÓ EN UNA AMPLIA EXPECTATIVA"

El anuncio económico del presidente López Obrador fue una serie de lugares comunes, pues está "convencido de que la crisis será pasajera; de que el país volverá a la normalidad en plazo muy breve y de que muy pronto saldremos a abrazarnos, felices, como si todo hubiese sido un mal sueño", manifestó Mauricio Merino, en su columna publicada en El Universal.

El presidente no ve una razón sustantiva para modificar la ruta y repitió algunas frases de su libro "Hacia una nueva economía moral", dijo.

Aunque se le dará más peso al presupuesto de salud para enfrentar el coronavirus, no tocará el dinero para las grandes obras de su sexenio, como el tren Maya, la refinería de Tabasco, el aeropuerto de Santa Lucía, las inversiones en los puertos de Salina Cruz y de Coatzacoalcos o el ferrocarril del Istmo, indicó.

Otra cosa que se mantiene son los programas sociales que ha logrado plasmar en el texto constitucional: las pensiones para los adultos mayores, para las personas discapacitadas de bajos ingresos y las becas para los estudiantes y los aprendices, detalló.

Señaló que "más de treinta millones de personas cuyo ingreso depende de lo que van ganando día a día, despertarán hoy sin saber exactamente a qué podrán atenerse, ni cómo podrán tener algo de liquidez para comprar la comida; poco más de un millón de empresarios que sostienen la mayor parte del empleo formal del país, estarán obligados a mantener los salarios que pagan, sin más respaldo que la vaga promesa de un pequeño crédito de la banca de desarrollo; y cientos de miles de empleados del gobierno se habrán enterado de que, una vez más, verán reducidos sus salarios y sus prestaciones"

Lo anterior se dará a cambio de la caída del programa neoliberal. "¿Pero no hay nadie que le explique que cobrar menos impuestos, reducir el Estado, exacerbar la austeridad del gobierno y negarse a aumentar el déficit es exactamente la receta del modelo neoliberal?", lanzó.

Consideró que el discurso de AMLO es insensible e incomprensible, así como inaceptable.

EX SECRETARIO DE ECONOMÍA

"El país esperaba una concentración exclusivamente sobre la crisis, más que un informe tradicional", consideró por su parte, el ex secretario de Economía Ildefonso Guajardo. Y agregó que se esperaba que el plan anunciado por AMLO contara al menos con tres pilares fundamentales.

El primero de ellos, apoyo directo a la emergencia de salud, en el cual generalmente se tienen recursos, dijo y recordó en entrevista para Meganoticias el fondo de 40 mil millones de pesos con el que cuenta el Insabi.

"Para enfrentar lo que se viene en las próximas semanas es necesario aplicar parte importante de estos recursos", consideró, con el fin de hacerse del mayor número posible de insumos en beneficio de los profesionales de la salud.

El segundo pilar es referente a la economía familiar, donde el presidente reforzó los programas sociales.

Sin embargo, consideró, este aspecto tiene que ir acompañado de un tercer pilar, a saber, apoyo a la economía productiva: empresas y sectores estratégicos que derivan en empleos indirectos, tales como el automotriz, la producción de transporte y equipo electrónico, y el de exportación.

"Tenemos a casi 3.2 millones de mexicanos en esos sectores y ninguna de las secciones (del informe de gobierno) está indirectamente relacionada con el mantenimiento del empleo y el financiamiento a través de las plantillas de casi 21 mil millones de mexicanos en el IMSS, de cómo dar financiamiento a las empresas que se comprometan a mantener el empleo", dijo.













