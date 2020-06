"Hablamos al 911 y la ambulancia nunca llegó"

"Sientes frustración y miedo, no puedes hacer nada, estás atado de manos, te estás peleando con burocracia que nadie te sabe responder, que todos se envían la bolita para otro lado, marcas a miles de teléfonos", expresó con molestia y desesperación una médico general al relatar que ayer recibieron a un paciente sospechoso de covid y tras tenerlo ocho horas esperando en el triage, no lograron encontrarle una cama en otro hospital ni el 911 les ayudó a enviar una ambulancia.

"También te da miedo, dices híjole y si fuera mi familiar, qué tal que esta persona fuera alguien de mi familia y yo no sé ni cómo (ayudarlo). Los familiares se desesperan: 'doctora, mejor ya me voy a mi casa', les decimos no, espérese, no sabe cómo le va a ir en su casa, le puede ir bastante mal. Puede llegar a fallecer la persona por falta de oxígeno, entre otras complicaciones porque están cansados, están tosiendo, tiene dolor de cabeza, muscular, de articulaciones", relató la doctora, quien pidió que su nombre se mantuviera anónimo.

Esto sucedió en el Instituto Nacional de Cardiología, donde personal del Centro Citibanamex se encuentra apoyando en el área de triage. Alrededor de las 3:00 de la tarde de este martes llegó un señor de 65 años, quien estaba saturando al 60, cuando el nivel de oxigenación normal es de más de 90.

Además de los síntomas comunes del coronavirus, fiebre, dolor de cabeza y muscular, el señor padecía hipertensión, diabetes, estaba en tratamiento con diálisis peritoneal, había tenido una cirugía de corazón abierto, comorbilidades que lo ponían en riesgo de complicaciones.

En Cardiología no lo pudieron recibir porque se encuentra lleno, tampoco era posible trasladarlo a Citibanamex porque no cuentan con lo necesario para realizarle la diálisis peritoneal. En ese momento comenzó la travesía para buscarle una cama en algún hospital de la Ciudad de México.

El 911 no los apoyó para trasladar a paciente sospechoso de covid

La doctora explicó que cuando se presentan casos como el de este señor es necesario conseguir una ambulancia para canalizarlos. "no los dejamos ir solos porque necesitan oxígeno, es un paciente que si tú lo dejas ir solo se puede complicar porque ya requiere oxígeno suplementario".

Al ver que el señor no podía ser ingresado en Cardiología, llamaron al 911 para solicitar apoyo, pero les dijeron que primero necesitaban conseguir un hospital para trasladarlo y que cuando ya tuvieran esa información volvieran a llamar para que les enviaran una ambulancia.

"Un día antes (lunes) nos pasó algo muy similar y llamamos al 911, ese día como después de tres horas sí nos ayudó a identificar un hospital donde hubiera lugar, ayer no, todos nos dijeron que no. Hasta se nos hizo muy raro porque dijimos ayer nos ayudaron y hoy nos dijeron que no, que nadie sabía", señaló.

La búsqueda de una cama de hospital fue complicada, ella no podía abrir la aplicación que tiene el gobierno de la Ciudad de México y aunque otro de sus compañeros revisó la disponibilidad, tampoco podían enviar directamente al señor porque necesitaban corroborar que en verdad tuvieran espacio para recibirlo.

Entonces, comenzaron a movilizarse en chats de médicos y con sus contactos para encontrar un hospital donde pudieran atender al paciente, quien en el lapso de ocho horas se terminó un tanque de oxígeno.

"Somos igual un médico, con el sistema, que cualquier persona que hable. El 911 no te da ninguna facilidad, no te ayuda a encontrar ningún hospital, entonces lo mejor es que el paciente con su automóvil o como pueda busque el hospital más rápido", declaró la doctora.

Tras 8 horas de espera, el paciente sospechoso de covid se fue solo a buscar otro hospital

Cuando los doctores lograron encontrar un hospital, llegó otra traba, ya que al volver a marcar al 911 les indicaron que no tenían registro de la llamada anterior y que no podrían enviarles una ambulancia hasta el turno nocturno.

En medio de su desesperación, alrededor de las 11:00 de la noche el paciente decidió irse a buscar otro nosocomio donde lo pudieran atender, lo que saben los doctores que lo recibieron en Cardiología es que fue al Hospital "Manuel Gea González", donde tuvo que esperar también, como marca el protocolo.

Entonces fue desde las 3:00 de la tarde que empezamos a recibir a este paciente, él se retiró como a las 10:30 u 11:00 por medios propios con su familia, pero obviamente necesitaba oxígeno. Cuando se retiró ya habíamos hablado al 911, todos se echaban la bolita

"El paciente llevaba sentado ahí ocho horas afuera, esperando ir a otro lugar, y ellos (en el 911) ya nos habían dicho que nos iban a ayudar en cuanto consiguiéramos hospital, ya que se consiguió, pues nos dijeron que no, que hasta el nocturno", manifestó molesta la doctora.

Piden que se instale una red para conocer capacidad hospitalaria en tiempo real

"Se comunicaron conmigo varias personas del 911 y del C5, pero la verdad es que es una cadena de desinformación, a mí me pasaron varios números, me hicieron llamar al Insabi que dijo que ellos ni hacían eso, o sea que ni siquiera estaban enterados. Me hicieron llamar al centro de regulación, ahí decían que sí, luego que no. O sea nadie tiene sabe qué hacer con esos pacientes", alertó la doctora.

Para esta especialista, sería importante que las autoridades instalaran un sistema o una red que conecte a todos los hospitales y que le permita conocer a los trabajadores de salud en donde hay camas disponibles en tiempo real, para agilizar tiempos y para no poner en riesgo a los pacientes con covid-19.

Lo que no entendemos es la incoherencia entre el diálogo del Presidente (Andrés Manuel López Obrador) y de Hugo López Gatell que nos muestran cierto porcentaje de camas y nosotros en el gremio médico no logramos ver esas camas o cuando tenemos pacientes graves, no sabemos para dónde enviarlos porque no se encuentran esas camas

"Yo creo que deben ser más transparentes, si ellos juran que están, que nos digan donde, o sea si no quieren decirlo a la población, que nos digan a los médicos, nosotros estamos atendiendo ya pacientes y tenemos urgencias y sabemos que paciente estable se puede complicar en media hora o en una hora", enfatizó.

La Silla Rota solicitó a la Secretaría de Salud una postura sobre el caso del paciente que permaneció durante ocho horas esperando a que lo canalizaran a otro hospital y sobre los problemas de coordinación con el 911, pero no recibió una respuesta.

(María José Pardo)