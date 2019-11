Había simulación en la Secretaría de Salud, denuncian; va AMLO por reingeniería

Al llegar a la Secretaría de Salud, y específicamente en la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, el doctor Hugo López-Gatell Ramírez encontró casos de "simulación" y de programas que existían sólo en el papel, pero no se veían reflejados en la salud ni en el bienestar de la población, por eso ahora anuncia una reingeniería del área a su cargo.

Además, los estados estarán ahora bajo la mira del doctor López Gatell Ramírez, quien tendrá la facultad de fiscalizar los recursos estatales destinados a los diversos programas, con el objetivo de asegurar que se usen de manera correcta y transparente.

Esta semana el aún subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud presentó a 19 secretarios de salud estatales y a los 32 directores de los servicios estatales de salud del país las claves de la transformación de la salud pública y los programas que se trabajarán en beneficio de los mexicanos.

En entrevista con LA SILLA ROTA, López-Gatell Ramírez enfatizó que no habrá más burocracia en los servicios de salud, que se dejarán a un lado los cargos para enfocarse en los encargos, ya que en los últimos años hubo áreas que fueron desatendidas, excluidas o que quedaron en el olvido.

Destacó que en esta reingeniería se establecerán nueve Centros, una Dirección General y una Comisión Nacional, que sustituirán a las áreas que ya existían con el fin de ampliar sus alcances y fortalecer la salud pública en varios ejes.

"Es muy fácil identificar una, tras otra, tras otra, las situaciones en donde hay una especie de simulación. Existen programas, lineamientos, manuales, existe un mundo de papel donde la realidad está en los escritorios, pero allá afuera existe un mundo de vidas humanas y realidades sociales"

Aunque él afirma que todos los temas tienen igual importancia, en la reingeniería de la Subsecretaría de Salud Pública sobresalen algunos como la atención a la salud mental y adicciones; la equidad y la salud reproductiva que incorporará el aborto seguro; y por supuesto la atención encaminada a combatir las enfermedades crónico degenerativas ligadas a la obesidad y el sobrepeso.

¿Doctor, cómo va a ser la reestructura en la subsecretaría?

La consideramos una reingeniería no solo una restructuración por la extensión y la profundidad del cambio. La motivación tiene que ver con el enfoque que hasta el momento se le ha dado a la salud pública institucional, me refiero a la del gobierno.

La salud pública en el gobierno está encabezada por la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, así se ha llamado desde su nacimiento hace algunos sexenios.

El enfoque actual de prevención y promoción restringe los alcances y las aspiraciones de la salud pública, por ello consideramos que es importantísimo cambiar el esquema orgánico, la forma en que está organizada la institución, las atribuciones, las funciones y los alcances.

Cambiar nuestro modelo de vincularnos con el resto, no solamente con el Sistema Nacional de Salud, sino de toda la administración pública federal y cambiar también el enfoque con el que nos vinculamos con la sociedad, esta es la motivación.

La oportunidad tiene dos vertientes: una muy práctica, inmediata, que es que en todos los inicios de sexenio se revisan los reglamentos interiores de la secretarías, desde luego incluida la Secretaría de Salud. Pero también la gran verdadera oportunidad es la Cuarta Transformación, nunca como ahora habíamos tenido la oportunidad de enfocar nuestros esfuerzos a un cambio radical en esta relación que tenemos con la sociedad.

Venimos de un esquema ya de hace quizá más de 40 años, en donde las dinámicas, las actitudes, los comportamientos que tenemos los funcionarios, las reglas de operación, parecieran estar centradas en el funcionamiento de las instituciones y pierden la perspectiva sobre la visión fundamental que es garantizar el cumplimiento de los derechos de las personas, ellas deben estar al centro, porque son los relevantes, las instituciones no tendrían sentido alguno si no fueran para garantizar los derechos de las personas y qué derecho más importante que la protección de la salud.

Si analizamos críticamente, como lo hemos venido haciendo desde antes de que empezara el sexenio, cómo funciona la institución Sector salud o Secretaría de salud, la subsecretaría, es muy fácil identificar una, tras otra, tras otra, las situaciones en donde hay una especie de simulación. Existen programas, lineamientos, manuales, existe un mundo de papel donde la realidad está en los escritorios, pero allá afuera existe un mundo de vidas humanas y realidades sociales, de complejidades en la vida de todos los días, donde falta bienestar, donde falta exceso a los servicios.

Por eso estamos haciendo esta transformación, en la subsecretaría hoy llamada Prevención y Promoción, empezamos desde el nombre, no es que el nombre en sí mismo vaya cambiar las cosas, pero lo que nos permite es enmarcar todo el resto de este proceso de ingeniería con un enfoque más amplio. Ahora se va a llamar Subsecretaría de Salud Pública, pretende tener este enfoque más amplio.

Comenta que va a cambiar el esquema orgánico, ¿Cómo va a ser esto?

Hoy día tenemos un esquema orgánico, una estructura orgánica, en la que tenemos cuatro centros nacionales que se denominan Prevención y Control de Enfermedades o Programas Preventivos y Control de Enfermedades (Cenaprece); Salud de la Infancia y la Adolescencia; Prevención y Control del VIH Sida (Censida) y el Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.

También tenemos adscritos dos Secretariados Técnicos, el Secretariado Técnico de Salud Mental y el Secretariado Técnico del Consejo para la Prevención de Accidentes. Y tenemos dos Direcciones Generales, la Dirección General de Epidemiología, que incluye al Laboratorio Nacional de Referencia, y la Dirección General de Promoción de la Salud, eso es lo de hoy.

Cuál es el cambio, en el cambio vamos a tener centros de nueva creación y algunos modificados y tendremos cambios en el enfoque de algunos centros que no van a cambiar de nombre.

Al final vamos a tener nueve Centros, una Dirección General y una Comisión Nacional. La primera, el orden en que los digo no es orden de importancia, todos son de igual prioridad, pero empiezo por los centros nuevos: vamos a tener un Centro Nacional de Emergencias en Salud, va a surgir de la estructura de la actual Dirección General de Epidemiología y va a incorporar elementos que están dispersos en otros campos.

Específicamente vamos a incorporar el Programa de Urgencias Epidemiológicas y Desastres, que está en una dirección de área de Cenaprece que se fundó en 1965. Nuestro análisis nos lleva a concluir que el programa actual es obsoleto en su estructura de funcionamiento, en sus prácticas, en su relación con el resto del Sistema Nacional de respuesta a emergencias y tiene mucho que ver con que no evolucionó después de la coordinación de Protección Civil.

Incorporamos también una unidad de creación reciente en el sexenio pasado que se llama Centro Operativo para Atención de Contingencias, que es un mecanismo de coordinación, no es propiamente parte de la estructura orgánica de la Secretaría, pero está afiliado a la Dirección General de Planeación y Desarrollo en Salud y se creó a partir de las unidades móviles.

También incorporamos unos centros que están en los estados, que se llaman Centros Reguladores de Urgencias Médicas y que tienen el enfoque de atención prehospitalario de emergencias críticas. Incluimos una unidad técnica que está en Cofepris y que es un grupo especializado de atender la parte sanitaria de las emergencias.

Finalmente incorporamos dos grupos operativos, uno del Instituto Mexicano del Seguro Social, a cargo del doctor Felipe Cruz Vega, que a lo largo de los años recientes ha hecho un extraordinario trabajo en fundar protocolos y capacidades de expansión de respuesta hospitalaria, y en el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición, el doctor Guillermo Domínguez Cherit, jefe de Terapia Intensiva, también desde la pandemia de influenza desarrolló toda esta unidad de respuesta hospitalaria avanzada. Aquí quiero especificar que incorporar no en todos los casos se refiere a hacerlo de manera orgánica, lo cual es parte de nuestra visión transformadora de la salud pública.

Aquí vemos de manera muy distinta, atendemos a lo que el presidente (Andrés Manuel) López Obrador ha señalado en repetidas ocasiones, que es desprendernos de la burocracia, desprendernos de la dependencia de los cargos y atender los encargos, desde la responsabilidad ética, moral, profesional, de coordinarnos para lograr las cosas. No necesitamos incorporarlos físicamente lo que vamos a hacer es acuerdos de coordinación.

El número dos es el Centro Nacional de Inteligencia en Salud. La inteligencia es una disciplina, un marco referencial del trabajo que viene de hace muchísimos años, creado originalmente en la vida militar, luego evolucionó a la vida civil y en el campo de la medicina llegó aproximadamente hace ya unos 30 o 35 años.

Es darle la vuelta por completo a la manera en que utilizamos la información en salud hasta el momento. La información en salud se aquilata normalmente en sistemas y registros, de éstos se ha creado una cantidad enorme, hemos llegado a mapear 200 subsistemas del Sistema Nacional de Información en Salud y cuando hablamos de estos subsistemas estamos hablando de una calidad muy diversa y en la gran mayoría con muy poco análisis de la información.

La inteligencia, en lugar de pensar primero qué datos quiero recolectar o qué sistema de información voy a establecer, empieza al revés, por qué problemas quiero yo resolver, qué problemas de salud necesitan una atención y qué preguntas me hago respecto a cómo lo voy a resolver. A partir de la pregunta identifico qué conocimiento me hace falta para resolverla, a partir de saber qué conocimiento necesito, busco qué información debo generar.

El centro pretende: uno,unificar el Sistema Nacional de información en Salud, con lo cual vamos a fusionar la actual Dirección General de Información en Salud con un segmento de la Dirección General de Epidemiología y conformarán el Centro Nacional de Inteligencia en Salud.

¿Con qué problemas de salud van a empezar?

Ahí me paso ya a los otros centros que son temáticos. El tercer centro se llama Centro Nacional de Diagnóstico en Salud, es el que va a regular la norma y va a dar la rectoría del diagnóstico por laboratorio. Sus funciones principales van a ser el establecimiento de las reglas o los estándares de calidad de la red nacional de laboratorios de la República; el desarrollo de protocolos de uso de las técnicas de pruebas diagnósticas, paneles, algoritmos, criterios, para usar las pruebas y para interpretar los resultados de estas pruebas en sus distintas secuencias de uso. El tercero, es una función que hoy está descabezada, que es el diagnóstico clínico por laboratorio, que hoy está sujeto a una serie de criterios dispersos.

Lo que vamos a integrar aquí es el Centro nacional de la Transfusión Sanguínea, que hoy está adscrito a la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud, que se incorpora a la subsecretaría.

Ahora viene toda la parte temática de enfermedades crónicas y enfermedades infecciosas, estos dos centros, cada uno por separado, surgen del actual Cenaprece, la lógica de operación de estos dos tipos de enfermedades es muy diferente, los tiempos de respuesta, las vinculaciones interinstitucionales, el tipo de políticas públicas, el tipo de intervención, los puntos donde hay que actuar, son muy distintos.

Tenemos una gran epidemia de enfermedades crónicas, en especial obesidad y la diabetes, además de los cánceres. Todos los temas de cáncer los vamos a concentrar en un solo Programa Nacional de Cáncer, hoy tenemos disperso.

Segundo campo disciplinario, obviamente los problemas metabólicos, obesidad, sobrepeso, diabetes, dislipidemia; tercero, enfermedad de riesgo cardiovascular que incluye los neurovascular, desde luego hipertensión, los infartos, las trombosis.

Cuarto elemento, salud bucal o salud dental, ya tenemos un programa relativamente antiguo, pero que ha funcionado en una escala muy limitada y le falta un reforzamiento importante.

El que sigue es el adulto mayor toda la agenda de desarrollo integral y saludable de este sector está también, hay un programa de adulto mayor hoy, pero funciona con poca vinculación, poca profesionalización. Quiero destacar que tenemos un instituto Nacional de geriatría, a diferencia de la práctica de otro sexenios, nuestro punto crucial es, lo que ya existe en otro lado, facilita, no lo estorbes, no te quieras pelear con él, no quieras tener tu propia unidad de desvincular a los demás, entonces lo estamos trabajando juntos, lo mismo para el programa de cáncer, con el Instituto Nacional de Cancerología.

En las enfermedades crónicas hay una agenda que estado olvidada desde hace mucho tiempo desde hace 14 o 15 años, que es la salud ambiental, tenemos una devastación ambiental en todo el país, cuencas, zonas costeras, zonas montañosas, zonas mineras y tenemos importantes problemas de salud relacionados con la erosión ambiental y la contaminación de aguas, suelos y aire, incluye productos químicos del ambiente, contaminantes químicos de los productos de consumo, y no tenemos nada de salud ambiental de la Secretaría de salud.

Vamos a establecer, en el Centro Nacional de Enfermedades Crónicas, en alianza con el Instituto Nacional de Salud Pública, con el Seguro Social, con Cofepris, integrar una agenda de salud ambiental, en alianza con la Semarnat, por supuesto.

Vámonos al Centro de Enfermedades Infecciosas, existen programas que irremediablemente vamos a continuar, como el de control de vectores que incluye dengue, chikungunya, zika, paludismo, pero vamos a reforzar unos que han estado a fuego lento, que han estado abandonados, Chagas, leishmaniasis.

Otra división, zoonosis, las que están en relación de la vida animal y la vida humana, brucelosis, tuberculosis bovina, rabia, que es un programa que ya existe. Hay un conjunto muy amplio de enfermedades que algunas ya las estamos atendiendo desde hace mucho tiempo y hablo del dengue, porque ahorita está todavía la parte final de la temporada 2019.

Ha sido un problema importante de salud pública desde hace 30 años, no de hoy, y seguirá, en 2020, vamos a tener dengue y en 2021. No es que me guste que haya dengue, ni que no vayamos a hacer nada, pero tenemos que ser claros.

El dengue, tradicionalmente en el imaginario público, se ha fortalecido la idea de que los insecticidas son el elemento fundamental de control, falso. La evidencia científica no muestra eso, lo que muestra es que el uso de insecticidas es sólo complementario, a las acciones de control, lo más relevante es el saneamiento ambiental básico y no estamos hablando de barrer el patio de la casa, estamos hablando de que no haya depósitos de agua en las zonas urbanas y suburbanas. En el espacio público esto es responsabilidad de los gobiernos municipales, no se pueden escapar de esta responsabilidad. esto lo consagra el artículo 115 de la Constitución Política.

Una de las adiciones temáticas del Centro de Enfermedades Infecciosas va a ser resistencia antimicrobiana, la resistencia a los antibióticos está catalogada por la Organización de Naciones Unidas como una de las amenazas a la integridad y supervivencia de la humanidad, uno de los riesgos más altos.

Centros que ya existen y que les vamos a cambiar el enfoque y mínimamente el nombre: el Censida, Centro Nacional de Prevención y Control del VIH Sida y otras Infecciones de Transmisión sexual, el nombre va a permanecer prácticamente igual, pero el enfoque va a ser radicalmente diferente. Quisimos conservar Censida como un centro específico de esta temática, porque ha sido muy importante para impulsar la agenda progresista, de inclusión, de derechos, de respeto a la pluralidad sexual, de género y consideramos que en México todavía existen importantes rezagos en esta materia. También lo conservamos de manera independiente porque las infecciones de transmisión sexual que no sean VIH Sida han estado francamente desatendidas.

Por último, en el campo de VIH Sida, de los distintos componentes tenemos progreso en la parte de la provisión de tratamiento, pero tenemos un rezago relevante en prevención, seguimos teniendo un diagnóstico tardío, 50% de las personas que viven con VIH, la vez que se detectan ya tienen un avanzado deterioro del sistema inmune y fallecen seis meses después, entonces tenemos que hacer mucho más.

Además, va a tener un elemento nuevo, la hepatitis C, estamos muy entusiastas. Es un problema que ha estado en México muy desplazado de la visión del sistema de salud, hasta 2018, hay estimaciones de que podríamos tener más de medio millón de personas con hepatitis C, algunas estimaciones llegan al millón, Sin embargo, con el modelo del Seguro Popular estábamos logrando dar tratamiento en promedio a mil personas por año, si seguimos así nos vamos a tardar 500 años en tratarlas.

Cambiamos el enfoque, aprovechó para señalar el modelo del Seguro Popular de Protección social en Salud, es un modelo centrado en individuos, que no piensa en la colectividad, no piensa en salud pública, por lo tanto, es un estorbo para la salud, vamos a cambiar de modelo hacia el modelo de Salud para el Bienestar y vamos a poder tener un programa nacional de eliminación de hepatitis C, que vamos a presentar formalmente en enero de 2020.

El séptimo es el Centro Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, que va a nacer del actual Centro de Equidad de Género y Salud Reproductiva, por varias razones, el cambio de enfoque. Primero, México había tenido un buen avance en salud reproductiva, incluyendo el tema de anticoncepción y tuvo una agenda progresista en materia de anticoncepción hasta el año 2000, entre el año 2000 y 2018 hemos tenido un retroceso en derechos sexuales y reproductivos y el enfoque tiene que ser revitalizado.

Otras agendas importantes rezagadas son partería y parto humanizado, entonces vamos a incorporarlas. Aborto seguro, el aborto es una condición una transición orgánica que ocurre cuando una mujer embarazada, por cualquier razón, empieza a perder a su producto y finalmente lo expulsa.

Trágicamente en México este proceso de aborto es una causa de muerte y eso muchísimo tiene que ver porque no tenemos la capacidad instalada en el sistema público de salud para atender oportunamente a las mujeres que transitan por un proceso de aborto y esto implica un cambio de conceptos o de cultura institucional, para que el aborto en evolución no sea un tabú, hoy se criminaliza a las mujeres.

La discusión sobre interrupción legal del embarazo y su ´ámbito jurídico tiene su propia dinámica, pero nosotros en el Sector Salud tenemos que empezar por primero garantizar la capacidad de las instituciones, de las unidades de salud de brindar condiciones de un aborto seguro.

Lactancia materna, otro rezago, otra vergüenza del rezago en México, del retroceso

En Latinoamérica somos de los países más rezagados en el inicio de lactancia y sobre todo en el sostenimiento y esto tiene que ver con la presión del interés comercial de los fabricantes de fórmulas lácteas, que, a través de los años, sobre todo en los últimos 30 o 40 años, han estado invadiendo la esfera pública, presionando a los pediatras, los ginecólogos.

Realmente el Sector Salud no tiene un acompañamiento humano que ayude a romper esos tabúes y mitos, entonces la agenda de la promoción de la lactancia también está entre nuestros pendientes.

El cambio de denominación del centro, ahora que se va a llamar salud sexual y reproductiva es porque la sexualidad, el sector salud también la ha mantenido como un misterio, se aleja de ella, hay muchos tabúes y poca profesionalización, casi se ha reducido a lo largo de muchísimas décadas al aspecto reproductivo, pero la sexualidad también tiene una parte que no está destinada a reproducirse, la gran mayoría de los actos sexuales no llega a la reproducción, entonces hay que atender los distintos elementos que hagan que la salud sexual sea realmente saludable.

Un tema que no quiero dejar pasar porque es un tema importante, es el embarazo adolescente, la cuarta parte de los embarazos en México ocurren entre adolescentes, no todos son no deseados, ojo, hay una parte importantísima de ellos, mayoritaria, que son no planeados. Lo que hay que hacer es facilitar son las condiciones no sólo de información, tiene que ver con los aspectos emocionales, de integración social de reconocimiento público en el seno familiar y fuera, una serie de aspectos de psicodinamia que hay que considerar para modificar esto.

El octavo es el Centro de Vacunación Infancia y Adolescencia, que es un cambio menor de nombre respecto al actual Centro para la Salud de Infancia y Adolescencia, en el cambio de nombre nos interesa enfatizar la revisión extensa que vamos a hacer de nuestro programa nacional de vacunación, que es uno de los programas en América Latina mejor consolidados, pero tenemos que ser autocríticos, en los últimos 10 años se ha erosionado en la medida que ha ido incluyendo nuevas vacunas sin contemplar la capacidad instalada, de infraestructura física, la red de frío, el número de personas que participan en el programa, su profesionalización, la modernización de sus prácticas.

En la adolescencia tenemos un repertorio extenso de retos, dificultades, problemas de salud, ahorita me voy a referir a algunos de ellos, en particular la salud mental y las adicciones.

El noveno no es centro, es Dirección General de Políticas Públicas de Salud, hoy se llama Dirección General de Promoción de la Salud, cuál es la diferencia, la primera es la intención de profesionalizar la promoción de la salud, de manera más tradicional en México la promoción de la salud ha estado orientada a la parte de comunicación de la salud, mensajes, la mayoría unidireccionales del gobierno a la sociedad, pocos modelos de escucha y tiene una visión un tanto acartonada, un poco rígida, prescriptiva.

Yo gobierno te digo que comas frutas y verduras, que te muevas y hagas ejercicios, en el sexenio pasado fue, desde mi punto de vista, extremo el deterioro de la promoción de la salud, incluyendo el conflicto de interés, cómo se desviaron los enfoque para proteger los intereses privados, en especial los industriales en el campo de la prevención de obesidad, sobrepeso y diabetes, y se redujo el esquema a una muy precaria versión de la comunicación para la salud con la campaña que ya todos conocemos.

Entonces vamos a profesionalizar la práctica de la promoción de la salud y esto incluye otros mecanismos para hacer la persuasión o la modificación de conductas favorables a la salud.

Un ejemplo presente, etiquetados claros ya, los etiquetados que tenemos son parte de estos esquemas mucho más efectivos de comunicación para la prevención de la salud y no necesitan ser mensajes prescriptivos.

El otro elemento es la movilización comunitaria, es un componente sustancial de la promoción de la salud. No quiere decir no hacer arengas, mítines o tener un evento público donde se dan discursos y hay una mampara detrás y se le aplaude a los funcionarios, eso es un ritual de la democracia que venimos usando desde hace mucho tiempo y que realmente no tienen ningún impacto.

Movilización comunitaria es acción política, compenetrarse con los intereses públicos de las poblaciones y facilitar lo que se llama agentes de cambio, quiénes son los liderazgos, esto tiene un efecto muy profundo cuando se hace a nivel local, es construir las alianzas que alineen los propósitos para una acción.

En promoción de la salud hay un tercer componente, que son las políticas públicas multisectoriales, lo que también se conoce como salud en todas las políticas y esto lo que habla es de perspectivas, así como InMujeres trabaja para inducir en las políticas públicas una perspectiva de género, lo mismo tenemos y vamos a hacer nosotros, en las distintas políticas con una perspectiva de salud. Política del transporte, de la vivienda, de bienestar, de la migración, económica, cultural, todas las políticas son una oportunidad de política en salud.

El décimo y último, Conasama, Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones, tema inmenso, tema inmensamente abandonado por casi 30 o 25 años, es uno de los grandes pendientes y es uno de los que tiene mayor impacto en la funcionalidad social y en el estado que guarda la dinámica sociopolítica de México.

Teníamos tres segmentos institucionales dedicados a distintos enfoques de la salud mental trabajando de manera separada: elemento uno, la dirección de Servicios de Atención Psiquiátrica, un enfoque médico de la salud mental, esta dirección es la que regula y administra los hospitales psiquiátricos federales, se vincula poco con los de los estados y el enfoque es prácticamente obsoleto.

Hay extensas recomendaciones tanto en la esfera de la ética, de los derechos como en la parte técnica de la psiquiatría, que ha concluido desde hace muchos años que el modelo de atención psiquiátrico es inadecuado. Hoy lo que se plantea desde hace ya una década por lo menos es que la atención de salud mental, incluyendo la psicósis y los trastornos más profundos, deben estar integrados en servicios médicos integrales, no tienen por qué excluirse a estas personas.

La segunda entidad es el Consejo Nacional de Salud Mental, por poco más de 18 años había estado en un estado como de congelamiento institucional, muy limitado en coordinación con el resto del Sistema Nacional de Salud, muy limitada relación con la salud pública, poca propuesta de metodologías y conceptos realmente fundamentados en ciencia y había sido un desperdicio. Éste coordinaba 45 centros integrales de salud mental, la mayoría funciona bastante bien, pero realmente con poca contribución del consejo, que no se ha reunido en años.

La Tercera parte que es la Conadic, la Comisión Nacional para la Prevención de Adicciones, había ligado a políticas prohibicionistas con un enfoque de seguridad pública y no de bienestar. Hoy hemos presentado la Estrategia Nacional de Prevención de Adicciones Juntos por la Paz, que tiene este enfoque humanista de bienestar social, de integración, de recuperación de espacio público, de reconstrucción del tejido social.

Es compleja la reingeniería, ¿cuándo va a empezar?

Ya, hoy estamos en el primer Encuentro de Salud Pública, que es una reunión que se hace con las autoridades estatales de salud, nos acompañaron 19 secretarios de salud, todos los 32 directores de los servicios estatales de salud, también los jefes de varios de los programas de salud. Esto ya empezó.

Había escuchado que la subsecretaría iba a tener la atribución de vigilar los recursos que van a los estados para los programas...

Sí, es cierto, la atribución la ha estado ejerciendo desde hace unos 10 años o quizá antes, pero no había sido explícitamente reconocida como una atribución en el reglamento interior.

Le agregamos hoy al reglamento interior las atribuciones de la subsecretaría de Salud Pública que tenga formalmente la atribución de fiscalizar los recursos.

¿En administraciones anteriores detectaron si hubo irregularidades en la fiscalización de los recursos?

No nos toca a nosotros, digamos integrarlo, seríamos juez y parte, pero sí tenemos observaciones, no son inusuales. Hasta donde tengo conocimiento no se han identificado malversaciones de recursos

¿Los recursos con los que cuentan son suficientes para esta transformación?Ahorita para arrancarla si, para 2020 de hecho nuestra propuesta presupuestal fue repetitiva de la propuesta de 2019, en mucho por prudencia, porque consideramos que no tiene sentido pedir dinero cuando uno no tiene los medios, los mecanismos para ejecutar el recurso.

Estamos ahorita queriendo, se puede decir, limpiar la casa, dejarla muy lista para que sea funcional, para empezar a trabajar ya en la ejecución de los programas nuevos, no hemos dejado de trabajar, que quede muy claro, pero seguimos ejecutando ahorita los programas con el diseño de la administración pasada.

JGM