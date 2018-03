ELECCIONES 2018

Ha sido bien difícil encontrar "look" de candidato: Meade

El candidato de Todos por México confesó que "pasa una cosa muy rara cuando uno es candidato"

NOTIMEX 21/03/2018 02:31 a.m.

Meade, por hacer cumplir la reforma energética. (Foto: tomada de la web)

El candidato de coalición Todos por México a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, confesó que " (...) ha sido bien difícil encontrar tono, modo y circunstancia ya de candidato".

Meade reconoció que cambió de "look" para buscar ser presidente de la República y aseguró ser el único de sus contrincantes que no es empresarial "Un par de matices, sí, de los candidatos el único que no es empresarial soy yo. Yo nunca he hecho empresa de ningún tipo. He buscado ayudar a que ustedes hagan empresa. Y he buscado hacerlo, no sólo con un lenguaje y con un discurso, sino con políticas públicas que ayuden a que al país le vaya mejor"

Asimismo, el candidato dijo que " pasa una cosa muy rara cuando uno es candidato. Yo fui cinco veces secretario de Estado y cuando resulté candidato, me llegaron todos los asesores de imagen y me dijeron: "Oye, fíjate que no pronuncias la e, hablas como fresa, te vistes fatal, no sabes cómo caminar, te sientas chueco".

Todo ello lo dijo luego de reunirse con integrantes del International Chamber of Commerce México (ICC) , en donde afirmó que de revertir la Reforma Energética acabaría con empleos e inversiones que esta reforma es una palanca de desarrollo.

"Estamos hablando de una reforma que, desde el punto de vista de capital y de movilización de recursos internacionales y domésticos, puede convertirse en puntos de crecimiento y en números de empleos. Echarla para atrás puede reflejarse en que se destruyan", subrayó el candidato presidencial.

Al señalar que llegó el momento de definiciones sin ambigüedades, dijo que también está a favor para tener insumos de calidad con precios más bajos para las familias.

"Llegó el momento de las definiciones sin ambigüedades. #YoMero estoy a favor de hacer cumplir la Reforma Energética para atraer más inversión y empleo, así como insumos de calidad con precios más bajos para las familias y la industria", publicó en su cuenta de Twitter @JoseAMeadeK.





Con información de Proceso

lrc / AJ/ jamp