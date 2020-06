Guerrillero, de la lucha social a pelear por su vida por el covid-19

Pablo Cabañas, hermano del legendario maestro rural y luego guerrillero Lucio Cabañas, sostiene una lucha más por su vida: ahora es contra el coronavirus.

De 80 años, sobreviviente de la guerra sucia que ensangrentó Guerrero en la década de los 70 del siglo pasado, maestro como su hermano, don Pablo fue internado el 25 de mayo en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER).

Hoy lucha por su vida. Se encuentra intubado, pero ha comenzado a tener mejoría, asegura su sobrina Toña Morales, en entrevista con La Silla Rota.

Pese a que Pablo Cabañas no tomó el camino de las armas como Lucio, el Ejército fue por él a la escuela donde daba clases, en Sonora y lo privó de su libertad y lo mandó a la prisión del Campo Militar 1, como a gran parte de la familia Cabañas.

Pero con la ley de amnistía de los años 80 fue liberado después se reencontró con el resto de la familia Cabañas, aunque no regresaron a vivir a Atoyac, sino que se asentaron en la capital del país. Después retomó la docencia, aunque nunca le tomaron en cuenta para su antigüedad los años previos dedicados a dar clase. Tampoco han recibido reparación de parte del Estado, a pesar de haber sido víctima de tortura, dice su sobrina, quien también la padeció.

Sin embargo, Pablo tiene carácter alegre y es amiguero, afirma Toña.

"Él tiene muchos amigos que lo quieren mucho, es solidario, le gusta cantar, trova. Cuando lo iban a intubar dijo ´no me lastimen la garganta porque soy artista´. Tiene un buen humor, siempre anda contando chistes", dice.

Hasta este 4 de junio se mantenía estable.

El reporte del día de hoy del tío Pablo dice que su oxigenación de ayer (3 de junio) fue de 178 pero bajó el día a 119. Sus órganos en general están bien, presión bien, sin fiebre. Lo único malo es que sus pulmones están muy inflamados por el virus, eso hace que se encuentre delicado por el momento

Antes de ingresar al INER, le ofrecieron la oportunidad de ir a un hospital militar, pero lo rechazó, por sus principios, porque fue víctima del Ejército. La intervención del subsecretario de Gobernación, Alejandro Encinas, le permitió llegar al prestigiado instituto.

LA LUCHA POR LA VERDAD Y LA JUSTICIA

Don Pablo y su familia sostienen desde hace años una lucha porque se dé a conocer la verdad de lo que realmente sucedió durante la Guerra Sucia y se haga justicia por las desapariciones forzadas registradas durante esa época. Una de las últimas reuniones a las que asistió fue en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), en marzo antes de la Jornada de Sana distancia, donde se reunió con la titular, Rosario Piedra Ibarra, otra víctima del uso del Ejército contra movimientos sociales en los 70.

Verdad y justicia. Son años que queremos saber dónde están nuestros desaparecidos, por qué nos hicieron eso. Por qué la saña contra la familia Cabañas, tenían órdenes de que a todos nos mataran y desaparecieran y por qué contra el pueblo de El Quemado que tanto quería al profesor (Lucio Cabañas)

"La gente de El Quemado le decían así porque ahí llegaban los soldados y quemaban las casas con todas las personas y se llevaban a las comunidades y los pueblitos, llegaban los soldados y se los llevaban a las canchas de las escuelas, y las desaparecían, era general: niños, adultos mayores, mujeres y al que bien le iba le daban una buena tortura sin importar si era niño o adulto y al que mal le iba lo desaparecían", recuerda.

Los sobrevivientes de la familia Cabañas todos fueron torturados, desplazados e incluso privados de su libertad. Pablo Cabañas cuando quiso reencontrarse con la familia que había formado antes de ser llevado por el Ejército, ya no lo aceptaron.

En el caso de ella, sufrió abuso y fue torturada. Sin embargo, en la Comisión Especial de Atención a Víctimas (CEAV) sólo están reconocidas como víctimas indirectas y para que cambie a directas se necesita una recomendación de la CNDH.

No estamos reconocidos como víctimas directas, no nos dan medidas alimentarias, solo los que tienen desaparecidos que están en una recomendación y la familia no está en ninguna recomendación. Se ganó un amparo y aun así nos piden una recomendación, es complicado e injusto

SOLIDARIDAD

Hace 10 días Pablo Cabañas fue internado en el INER. Llegó ahí luego de que en días previos comenzó a sentir malestar, recuerda Morales.

"Empezó con malestar y dolor de cuerpo, garganta irritada, dolor de cabeza, presentaba todos los síntomas. Él decía que era una simple gripa, pero ya ves que en Iztapalapa están los contagios. Sin embargo, nunca pensamos que fuera la covid-19 hasta que ya se le complicó respirar. Fue entonces que me llamó y me dijo que hiciéramos todo lo posible por internarlo. Sucedió que lo dimos de alta en la línea telefónica del gobierno y nos dijeron que era posible covid y que nos llamarían en los próximos 4 días. No recibimos la llamada nunca", asegura.

"Con otras personas nos movilizamos y pedimos apoyo con médicos que nos dieran un diagnóstico y hablaron para ver cómo estaba y llegó el día que ya no pudo respirar y llamamos al 911 de emergencia. Mi hija llamó y así solicitamos una ambulancia y nos dijeron los paramédicos que no se podían llevar a mi tío. Que porque no había espacio en ningún hospital ni podían llevarlo a ningún lugar, pero casi no podía respirar y llamamos a gente del comité del 68 y les dije que mi tío estaba muy grave y que la ambulancia no quería llevárselo y me hicieron el favor de comunicarse con medio mundo, entonces se comunicaron directamente con Alejandro Encinas, quien nos dijo que iba a solucionar el problema", agrega.

Nos llamaron de la jefatura de gobierno y le dieron un espacio en el INER. Se hizo un relajo, todo mundo empezó a subir por redes sociales la emergencia que teníamos en ese momento. Ahora está grave pero estable nos reportan

Aunque está inconsciente, Toña Morales dice que han pedido que les permitan hacerle una videollamada para darle palabras de aliento.

Sabemos que está inconsciente, pero queremos decirle que lo necesitamos, que tiene que echarle ganas, pero no hemos tenido éxito. Nos dicen que la van a programar, pero casi casi las videollamadas las autorizan solamente cuando la persona ya está consciente. Pero sabemos por experiencia que muchos enfermos se recuperan oyendo la voz de su familia

- ¿De quién han recibido solidaridad?

-Del grupo de sobrevivientes del 68, los compañeros se han solidarizado con nosotros. Todavía tenemos que resolver muchas cosas, seguir exigiendo justicia, llevamos años y no se nos hace caso, pareciera que no existiéramos, el gobierno está en deuda con nosotros, no se nos ha hecho ni la verdad ni justicia y no se nos ha dicho por que actuaron así, de esa manera -remarca.

(María José Pardo)