Guerrero, listo para Tianguis Turístico 2019: Astudillo

CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- El estado de Guerrero está listo para hacer que el Tianguis Turístico México, Acapulco 2019, "sea el mejor de los últimos tiempos", afirmó el gobernador del estado, Héctor Astudillo Flores, quien recordó que el puerto es un lugar representativo del país en materia de turismo, tanto a nivel nacional como internacional.

El mandatario estatal y el secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, encabezaron la presentación de la 44 edición del Tianguis Turístico, que se llevará a cabo del 7 al 10 de abril en Expo Mundo Imperial. Este evento, que comenzó a ser itinerante en 2012, regresa a ese puerto de Guerrero, en donde se realizó durante 36 años.

Nos estamos preparando para que sea un gran tianguis, para que sea el mejor tianguis de los últimos tiempos", aseguró Astudillo Flores, quien destacó que en las pasadas épocas decembrinas el puerto de Acapulco recibió a una gran cantidad de turistas y está listo para dar la bienvenida a todos aquellos que lo visiten.

Destacó que toda la agenda del rubro turístico de la entidad está encaminada a que este evento sea exitoso, por ejemplo, participarán en una feria en Madrid, España, en donde habrá un pabellón del estado con el tema del Tianguis Turístico, con el fin de invitar a la gente a que participe.

Vamos a aplicarnos para que tengamos un Tianguis Turístico a la altura de como está México en turismo y de como seguramente quiere verlo el Presidente de la República", enfatizó el gobernador, quien añadió que Acapulco sigue siendo un lugar atractivo en el que los turistas siempre serán bien recibidos.



Agradeció la disposición y el apoyo que le han brindado al estado de Guerrero la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y el secretario de Turismo, con quienes han trabajado hombro con hombro para impulsar y fomentar las visitas.

Astudillo Flores resaltó que también están realizando obras públicas, como el paso a desnivel del aeropuerto, con el cual se facilitará el acceso a éste. Todas estas acciones se llevan a cabo con el objetivo de mejorar la entidad y al ayuntamiento de Acapulco.

Torruco Márquez, secretario de Turismo, dijo que "nuestro objetivo se basa en lo que hemos marcado en la nueva política turística, queremos calidad y no cantidad. Queremos que nuestro país incremente las divisas y el gasto per cápita, ahí es donde se mide la potencialidad turística de una nación. Estamos en el lugar 15 y en gasto per cápita en el número 40".

Dijo que aún está por definirse si asistirá al Tianguis Turístico el presidente López Obrador, a quien le hará la invitación de manera formal el próximo lunes. Asimismo, dio a conocer que la próxima semana lanzarán la convocatoria para recibir las solicitudes de los estados para establecer la sede del Tianguis Turístico de 2020 y en enero del próximo año se definirá en dónde se realizarán hasta 2024.

El secretario federal dijo que se calcula que en el evento de este año 50% de los compradores serán nacionales, que Estados Unidos participará con 22%, América Latina con 10%, Europa con 7.5% y Asia con 3.4%.

