Guerrero aún no tiene candidato electo, ¿por qué?

Desde el 4 de junio, el PREP presentaba problemas técnicos, por lo que no podían asegurar su buen funcionamiento el día de la elección. (Cuartoscuro)

Desde el 4 de junio, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) de Guerrero presentaba problemas técnicos, por lo que no podían asegurar su buen funcionamiento el día de la elección, el mismo domingo, el PREP se detuvo en 37% del total de las actas computadas.

Que el cómputo de actas se detuviera en ese porcentaje, lejos de la mitad, provocó que el Instituto Electoral y de Participación (IEPC) Ciudadana de Guerrero anunciara que será hasta dentro de una semana que se conozca al ganador de la elección de gobernador.

Hasta el momento, las tendencias del PREP marcan preferencia en favor de Evelyn Salgado Pineda, candidata de Morena, y, con una diferencia de 9 puntos, al candidato de la alianza entre el PRI y el PRD, Mario Moreno Arcos.

El sábado, el IEPC anunció que habían logrado resolver los problemas que había presentado el Programa de Resultados Preliminares, diseñado e implementado por el Instituto Politécnico Nacional (IPN) en convenio con el organismo electoral local.

De acuerdo con Nazarín Vargas, presidente del IEPC, las fallas no estaban relacionadas con el conteo de los votos o la transmisión de la información, "sino con la sincronización entre la transmisión y la publicación de los datos en la página oficial del PREP".

A pesar de eso, el programa presentó retrasos importantes desde su inicio pues tardó más de una hora en empezar a mostrar los resultados preliminares. Luego, en la madrugada del lunes, la plataforma mostró actualizaciones de datos muy lentas.

El programa dejó de operar a las 20:00 horas del lunes con únicamente el 37.5% de las actas contabilizadas y sin ningún tipo de información sobre el municipio y el distrito referente a Iguala, donde las elecciones se llevaron sin contratiempos, pero la falta de conectividad dificultó que algunas actas se sumaran al PREP.

La explicación que el IEPC rindió sobre las fallas del programa fue que había fallas técnicas relacionadas con la instalación de luz e intermitencias del internet en cinco municipios: Iguala, Ayutla de los libres, San Marcos, Coyuca de Catalán y San Luis Acatlán.

El diseño y la implementación del PREP tuvo un costo total de 37.9 millones de pesos –según informó el propio IEPC– dinero que fue utilizado para digitalizadores, escáneres, inmuebles, luz, instalaciones especiales y el sueldo de quienes operaron el sistema.

Nazarín Vargas aclaró que la condición geográfica no fue lo fundamental, sino la falta de instalaciones permanentes de luz e Internet, pues las que se colocaron fueron contingentes para la elección y han sido retiradas una vez que el PREP dejó de funcionar.

Por ello, el resultado de la elección a la gubernatura no se conoce y no se conocerá hasta el próximo domingo cuando se den las cifras oficiales de la elección. Que falten de computar más de la mitad de las actas no da el gane directo a ningún candidato.

El exgobernador perredista Ángel Aguirre aceptó que Mario Moreno Arcos, candidato de la coalición "Va por México", perdió la elección. Los dirigentes estatales del PRD y el PRI ya desconocieron los resultados y anunciaron que analizan la ruta jurídica a emprender, pues revisaron cada una de las actas que tienen en su poder y no coinciden sus resultados a medias del PREP.

MJP