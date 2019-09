Guerra de insultos vía Twitter entre Javier Lozano y Fernández Noroña

El exsenador panista y exsecretario del Trabajo Javier Lozano se trenzó con el diputado petista Gerardo Fernández Noroña en una guerra de insultos vía Twitter, a consecuencia de la publicación de un mensaje en el que el primero llama "porro" al segundo por su enfrentamiento el martes con la bancada panista por defender a "los valientes" que asesinaron a Eugenio Garza Sada.

"El porro mayor en el Congreso. No contento con defender la estúpida afirmación de que los asesinos de D. Eugenio Garza Sada eran unos "jóvenes valientes", ahora @fernandeznorona encara a sus colegas legisladores en el San Lázaro. Salió bueno para pelear pero malo para legislar", escribió Lozano.

A ver, culero: sube los videos para que el respetable juzgue si estaba muerto de miedo o, más bien, te ignoraba como lo que eres: un pobre diablo. Aquí te espero. https://t.co/oboQ39kmsR — Javier Lozano A (@JLozanoA) September 25, 2019





La respuesta de Fernández Noroña llegó pronto: "Y tú te morías de miedo cuando te encaraba aquí en @Mx_Diputados, subnormal y #transespecie. Además, sigues con la insidia, pero eran valientes, conscientes y revolucionarios los que optaron por la guerrilla. Tenían los huevos que tú nunca tendrás. Abur".

Y Lozano replicó: "A mí me hacías y me sigues haciendo lo que las calacas ??: me pelas los dientes. Y si para ti son valientes, para mí son unos cobardes asesinos. Afortunadamente somos tan diferentes tú y yo... Holgazán".

Los comentarios fueron subiendo de tono. Fernández Noroña contestó: "No te adornes, están los videos, venías con pañal a las comparecencias porque te cagabas invariablemente sólo de verme. Esfúmate, vete a montar en la popularidad de tu jefe el #TomandanteBorolas alias @FelipeCalderon. O súmate a #PartidoArdorNacional. #subnormal".

Javier Lozona publicó: "A ver, culero: sube los videos para que el respetable juzgue si estaba muerto de miedo o, más bien, te ignoraba como lo que eres: un pobre diablo. Aquí te espero".

JGM