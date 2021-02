Guerra de coordinadores entre PRI y Morena

Los partidos Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y Revolucionario Institucional (PRI) cuentan ya con coordinadores para conducir las elecciones de representación proporcional en las cinco circunscripciones, lo cual hará que se enfrenten conspicuos personajes que van desde ex presidentes de partido, un ex jefe de Gobierno, ex gobernadores, ex magistrados y ex delegados capitalinos, entre otros.

En la primera circunscripción estarán frente a frente Manlio Fabio Beltrones, del PRI, y Marcelo Ebrard, de Morena. Abarca los estados de Chihuahua, Baja California, Baja California Sur, Durango, Jalisco, Nayarit, Sinaloa y Sonora.

El priísta ha sido presidente de su partido, gobernador de Sonora, diputado y senador y ocupó una subsecretaría en la Secretaría de Gobernación en tiempos de Fernando Gutiérrez Barrios.

Mientras, Marcelo Ebrard formó parte del grupo del entonces priísta Manuel Camacho Solís, fue miembro de su equipo de trabajo en el Departamento del Distrito Federal y posteriormente titular él mismo del gobierno de la ciudad bajo las siglas del PRD. También ocupó la secretaría general del PRI en la ciudad de México.

En la segunda circunscripción se verán las caras Ricardo Monreal, por Morena, y Alma Carolina Viggiano Austria, del PRI. Esta región comprende los estados de Aguascalientes, Coahuila, Guanajuato, Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas.

Monreal se moverá en una zona que conoce bien pues fue gobernador de Zacatecas postulado por el PRD, poco después de haber abandonado las filas del PRI. Ha sido diputado federal y senador; recientemente renunció a la delegación Cuauhtémoc a la que fue electo defendiendo los colores de Morena; buscó ser candidato a la Jefatura de Gobierno por ese mismo partido y perdió frente a Claudia Sheinbaum.

Por su parte, Viggiano Austria ha sido diputada en varias ocasiones, funcionaria del gobierno de Hidalgo y magistrada del Tribunal Superior de Justicia de ese estado. Fue coordinadora de campaña de Miguel Ángel Osorio Chong cuando compitió por la gubernatura.

Por Morena, Julio Scherer Ibarra coordinará la tercera circunscripción, y se medirá con Beatriz Paredes Rangel. Abarca los estados de Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán.

Julio Sherer, hijo del fundador de la revista Proceso, es un abogado que ha estado cercano a Andrés Manuel López Obrador. En tanto, Paredes Rangel ha sido presidenta nacional del PRI, gobernadora de Tlaxcala, diputada local y federal, senadora, embajadora de México en Cuba y Brasil. También ha sido funcionaria del gobierno federal como subsecretaria en la Secretaría de Gobernación y de la Reforma Agraria. También fue candidata la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.

En la cuarta circunscripción, los trabajos priístas estarán encabezados por René Juárez Cisneros, en tanto que por Morena va Rabindranath Salazar. Su ámbito de competencia será la Ciudad de México, Puebla, Tlaxcala, Morelos e Hidalgo.





El priísta fue gobernador de Guerrero, presidente municipal de Acapulco y diputado federal. También ha sido funcionario del gobierno federal en el Programa Progresa y en la Secretaría de Gobernación.

El morenista aspiró a la candidatura al gobierno de Morelos y perdió frente a Cuauhtémoc Blanco.

En la quinta circunscripción se enfrentan Bertha Luján, por Morena, y Mariano González Zarur, del PRI. Comprende los estados de México, Michoacán, Hidalgo y Colima.

Luján es un personaje cercanísimo a López Obrador y es la presidenta del Consejo Nacional de Morena. Fue una connotada activista de los derechos laborales. Fue la titular de la Contraloría cuando López Obrador fue jefe de Gobierno en el Distrito Federal.

Por su parte, Mariano González Zarur fue gobernador de Tlaxcala, senador y diputado federal. Fue presidente del PRI en su estado.