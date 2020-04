Guerra contra covid-19 genera miedo en médicos y enfermeras: IMSS

La guerra contra covid-19 es de tal magnitud que genera miedo en el personal de salud, sin embargo hay capacidad para enfrentar a la pandemia desde el IMSS, aseguró Héctor Patiño, jefe de la Unidad de Segundo Nivel en este instituto.

Al preguntarle sobre las protestas que en el país se presentan por parte de médicos, enfermeras y trabajadores de la salud por la falta de insumos para enfrentar esta guerra, el directivo reconoció la lucha que están dando estas personas.

"Reconocemos el gran esfuerzo de todos ellos y la responsabilidad que tienen en sus manos y estoy muy cierto que es una situación muy nueva, comprendo la incertidumbre, comprendo el miedo, el temor a ser infectados o a infectar a mi familia y que por lo responsabilidad, aunque no es tal cual, mi familia puede ser dañada", dijo Patiño en la Mesa de Opinión de El Heraldo de México y La Silla Rota.

"Cuando percibimos que estamos en una guerra de tal magnitud y tal vez lo que tengo es un equipo de protección personal, al que estoy habituado y es el que tengo todos los días, pensaría en buscar un poquito más que ello, pero toda la revisión bibliográfica que se ha dado, lo que se ha documentado e investigado con relación a la capacidad de transmisión al personal de salud ha sido bien revisada y se ha buscado que el equipo de protección personal disminuya el riesgo de transmisión", explicó.

Patiño agregó: "Es decir, con el equipo tratamos de disminuir el riesgo de contagio al personal de salud. Al día de hoy no podemos hablar de ningún lugar de estrategia de protección 100 por cuento confiables y seguras, en todos casos el riesgo en todo tipo de situaciones de contagiarse de algo o de tener un accidente de auto si está el riesgo en todos lados, lo que buscamos siempre es que disminuya el riesgo para proteger al máximo posible según la revisión internacional, que nuestro equipo no se contagie y eso lo revisamos".

El directivo del IMSS también apeló a la reacción de la sociedad, que mantenga la sana distancia y las medidas de protección porque, advirtió, sin ello no será posible contener los estragos causados por el coronavirus.

"Con base en el comportamiento de la enfermedad al día de hoy proyectamos que el IMSS tiene la suficiencia para la atención, pero esto es multifactorial, no podemos proyectar con certeza porque depende mucho del comportamiento de la epidemia, donde influye nuestro comportamiento social, la sana distancia, cuidados, atención oportuna para contener la enfermedad para no llegar a terapia intensiva con riesgo de muerte".

Dijo que esos elementos "son factores que influyen y valoramos día a día y al día de hoy estamos planeando para poder atender sin mayor problema, en el entendido de que es una proyección, que esperamos que así suceda, pero también pedimos a nuestra población derechohabiente y a la población mexicana a que siga apegado a la sana distancia y cuidados de prevención".

Por ello afirmó que "sin duda un sistema de salud por más que esté preparado o por más fuerte que sea, si no tenemos la primera barrera de contención que es la prevención por parte de la sociedad, no lo vamos a lograr si no trabajamos todos en este sentido. Por lo que responde a la atención médica estamos buscando que en nuestras proyecciones nos dé la suficiencia".









En un principio, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) planteaba utilizar 120 hospitales, sin embargo, el pensamiento estratégico provocó que aumentar las clínicas a 184, así lo aseguró Héctor Patiño, jefe de la división de segundo nivel de IMSS.

Durante su participación en la mesa de análisis El Heraldo/La Silla Rota, Patiño explicó que del total de 184 hospitales del IMSS para combatir el coronavirus, de los cuales 29 serán exclusivos para pacientes con covid-19 y el resto serán híbridos.

Detalló que en estos hospitales hay entre 19 mil y 20 mil camas disponibles para la atención, así como 3 mil 300 ventiladores.

Al ser cuestionado sobre si estos número serán suficientes para atender la pandemia, Héctor Patiño aseguró que, según las proyecciones del IMSS y el comportamiento del virus, será suficiente.

Patiño explicó que del 100% de los pacientes que serán portadores del virus, aproximadamente el 84% será de manera ambulatoria, es decir, podrán buscar atención médica pero no requerirá hospitalización.

Del resto, sólo el 10% requerirá hospitalización, pero no estará en un estado crítico; unicamente 6% de los infectados requerirán ventilación mecánica.

Patiño aseguró que actualmente hay al menos 308 trabajadores del sector salud infectados de coronavirus.

"Son 308 reportes y considerando que tenemos casi 400 mil trabajadores en todo el país. Aunque la cifra parece menos en proporción nos parece importante por ser la fuerza de trabajo y ellos hacen que el país sobreviva y salga de esta pandemia el país. Los estamos vigilando y no tendría para cada uno razón de ser de estar viviendo esta situación. De pronto vemos cuántos médicos se contagiaron en Italia o China con el equipo de protección que usaron y vemos que pueda suceder y por eso buscamos incrementar esta barrera de contención para disminuir el riesgo".

Explicó que el plan original del IMSS era de habilitar 120 hospitales, pero con pensamiento estratégico se amplió a 184 hospitales, de zona, regionales y algunos de subzona. Y que 29 de ellos se suspende todo lo programado y ajeno a covid.

"Son casi 20 mil camas disponibles. Un paciente puede estar hospitalizado de cinco a 10 días. Hay suficiencia para la atención", afirmó Patiño.

Agregó que existen tres mil 300 ventiladores en los hospitales asignados.

"Estimamos que estos ventiladores con el comportamiento de la pandemia serán suficientes", dijo.

Sobre la guía de bioetica en la que se privilegia la salud de los jóvenes por las de pacientes de la tercera edad, mismo que ya fue descartado del documento, Patiño refire: "Es un tema delicado, tenemos que tener presente que eso llegara en una fase donde el problema esté en su máximo esplendor, esperemos que eso no suceda, no existe en el país, ni en ningún, sistema de salud, la capacidad de solventar la atención".



Y agrega: "La percepción ante este documento cambiará entre médico, el pronostico de un paciente que no tiene morbilidades y que puede resolver más rápido este cuadro clínico pues dará el pensamiento para quien lo atienda de ofrecer esta alternativa".

Estos son los 29 hospitales del IMSS exclusivos para covid-19:

Hospital General de Zona 1 de Aguascalientes

Hospital General Regional 1 de Tijuana

Hospital General de Zona 7 de Monclova

Hospital General de Zona 1 de Saltillo

Hospital General de Zona 6 de Ciudad Juárez

Hospital General de Zona 11 de Ciudad Delicias

Hospital de Especialidades del Bajío

Hospital General de Zona con Medicina Familia 1 Pachuca

Hospital General Regional 110 de Guadalajara

Hospital de Especialidades de Occidente

Hospital General Regional 72 de Tlalnepantla

Hospital General de Zona 76 de Ecatepec

Hospital General de Zona 83 Morelia

Hospital General de Zona con Medicina Familiar 6 de San Nicolás Garza

Hospital de Especialidades de Puebla

Hospital General Regional 2 de Querétaro

Hospital General de Zona 3 de Cancún

Hospital General de Zona 50 de Tangamanga

Hospital General de Zona 14 de Hermosillo

Hospital General Regional 270 de Reynosa

Hospital de Especialidades de Xalapa

Hospital de Especialidades de Mérida

Hospital General de Zona 48 en la CDMX

Hospital General de Zona 24 en la CDMX

Hospital de Infectologia de La Raza

Hospital 1 McGregor en la CDMX

Hospital General de Zona 32 de Villacoapa

Hospital de Pediatría Siglo XXI

Hospital General de Zona 33 de Tizayuca