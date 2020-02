Guardia Nacional: pocos resultados, sin identidad y al servicio de Trump

Este 3 de febrero un video mostró cómo un grupo de habitantes del poblado de Cenobio Moreno Apatzingan, en Michoacán, recibieron a huevazos a elementos de la Guardia Nacional, quienes viajaban en camionetas y se trasladaron a la carretera Aguililla-Apatzingán, donde se realizaba un presunto narcobloqueo.

Ante el recibimiento, los integrantes de la Guardia debieron retroceder. Tanto los huevazos, en los que participaron mujeres, niños y personas de la tercera edad, como el repliegue fueron grabados y difundidos en redes sociales.

La falta de respuesta de la Guardia Nacional ante este ataque se debe a que aunque hace un año comenzó el proceso de reforma constitucional para su creación y en junio inició su operación, aún carece de protocolos de actuación para ataques como el ocurrido en tierras michoacanas, explicó a La Silla Rota el especialista en temas de seguridad, César Gutiérrez.

El experto dijo que la gente que arrojó los huevos es enviada por los jefes de bandas delincuenciales que precisamente saben que la Guardia carece de protocolos de actuación a una agresión como esta, donde la vida de los elementos de la Guardia no está en riesgo, pero al mismo tiempo como van armados no se pueden bajar con las armas porque entonces la gente se victimiza y se graba, con el objetivo de encontrar una reacción desproporcionada.

"Esa es la falta de capacitación y de implementación de protocolos", describió Gutiérrez. Es parte de los retos que tiene la Guardia Nacional, añadió.

Otro es que la han puesto a hacer trabajos que no le corresponden, como contener los flujos migratorios en la frontera sur.

En cambio el objetivo para el que fue creado, pacificar al país, aún no se cumple ni para reducir los índices de violencia que asolan al país, que en 2019 vivió su año más violento. Las tareas que debería hacer en sustitución de la desmantelada Policía Federal la Guardia no las ha hecho y aun cuando no debería, es el Ejército el que continúa haciéndolas.

Fue creada para ser el contrapeso contra los grupos criminales y contra ellos no ha hecho trabajo sobresaliente, sigue siendo el Ejército o la Marina. Estamos hablando del año más violento de la historia moderna de México pero eso significa que la Guardia que trajimos para inhibir ese tipo de violencia no está llegando a donde debería. A todo mundo le encanta sacar raja de temas como estos, donde se dice que los índices de violencia son mayores

"Hay muchos delitos que han bajado como el robo de vehículos, pero la realidad tangible en el día a día es que ha aumentado el número de muertos y en materia de seguridad si no se inicia a trabajar con los policías municipales para que estas y las estatales en coordinación con la Guardia vayan realmente al combate de la problemática real del país, vamos a seguir en números que sigan subiendo y no importa cómo cambian o muevan la estrategia. El trabajo tiene que ir con los policías".

Otro problema es que administrativamente siguen sin existir, ya que las identificaciones que tienen todavía son las de la Secretaría de la Defensa Nacional o de la Armada de México.

Han tenido problemas con las detenciones porque cuando los mandan a comparecer en los juicios, obviamente no tienen personalidad de Guardia Nacional

Pero incluso la intención de que el cuerpo policíaco brille ha causado que se le cuide en sus errores, como ocurrió el 17 de octubre cuando se detuvo a Ovidio Guzmán, en Culiacán, pero quien fue liberado luego de no prever la respuesta de integrantes del Cártel de Sinaloa, grupo delictivo que amenazó con meterse con las familias de soldados si el hijo de El Chapo Guzmán no obtenía su libertad.

"Se intentó que la Guardia Nacional se llevara el mérito. Tenía que ser una operación de fuerzas especiales del Ejército o Armada de México", consideró.

Va retrasada, administrativamente sigue teniendo problemas, no se ha entendido el cambio que se tendría que realizar y siguen cargándole la mano, lo vemos con accidentes que han tenido los choferes del Ejército, muchos de ellos siguen trabajando para la Guardia Nacional por medio de servicios de transportes y hemos tenido más muertos por accidentes que por enfrentamientos directos

LOS ARQUITECTOS

En 2019 con la llegada del nuevo gobierno encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador comenzó el proceso para reformar la Constitución y crear el andamiaje legal de la Guardia nacional.

El encargado de dicho andamiaje fue el Congreso de la Unión. La Cámara de Diputados lo aprobó de manera unánime, y la de Senadores de manera consensuada no sin antes hacer algunas modificaciones al dictamen enviado por la cámara baja, como pedir que el nuevo órgano de corte militar fuera encabezado por un civil.

En junio del año pasado comenzó el funcionamiento de la Guardia Nacional. Su propósito es "el de garantizar la paz y la tranquilidad del pueblo de México", según se lee en su página de internet.

Además, de acuerdo con el artículo 6 de la Ley de la Guardia Nacional, su misión es "salvaguardar la vida, integridad, seguridad, bienes y derechos de las personas, así como preservar sus libertades".

Pero en seis meses de operación poco ha conseguido y no evitó que México haya vivido su año más violento en toda la historia desde que se tienen registros estadísticos, con 34 mil 582 víctimas de homicidios dolosos, lo que significó un aumento de 2.5 por ciento respecto al 2018.

Los feminicidios también fueron al alza y pasaron de 912 en 2018 a 1 mil 006 en 2019, un incremento de 10.3 por ciento. En el mismo periodo la extorsión creció 29 por ciento, ya que pasó de 6 mil 606 a 8 mil 523 casos; la trata de personas subió 12.6 por ciento, al pasar de 572 a 644 y el secuestro creció 3.5 y pasó de mil 559 a mil 614.

La Silla Rota consultó a legisladores para conocer su opinión sobre el desempeño y reconocieron que la Guardia Nacional aún no incide en el combate a la delincuencia e incluso que los resultados que han tenido han sido en la detención de migrantes en la frontera sur y criticaron que casi un tercio de sus elementos, 27 de 76 mil elementos, se dediquen a dicha labor.

La integrante de la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, la panista Mariana Dunyaska recordó que la Guardia Nacional nació bajo el buen augurio del acuerdo entre los partidos para sacar adelante su creación y así apoyar una estrategia de seguridad planteada por el Ejecutivo.

Veo bien el compromiso de fuerzas armadas que en esta cuestión han entregado como siempre a sus mejores elementos a la Guardia Nacional. Veo positivo que en materia de Guardia Nacional tengamos una visión de que debe atenderse el problema de inseguridad, pero ha quedado en el papel porque en la práctica es donde viene lo negativo. No vemos a una Guardia que de resultados, que baje los índice delictivos, que atienda a la ciudadanía

"Además la vemos focalizada. De 76 mil elementos, 27 mil se van al sur. Es ahí donde se ve que no tiene brújula, que hay herramientas que no tiene la Guardia porque el trabajo de seguridad es de tejido social, donde se tiene que trabajar es con la comunidad para mejorar las condiciones de vida. Si bien es cierto los delincuentes se van forjando nacen también de la célula social, ese trabajo de prevención del delito lo vemos aminorado".

Destacó que para el presupuesto se quitaron recursos a la impartición y procuración de justicia y ante la falta de resultados, eso es grave.

En materia de seguridad hace falta insertar recursos para generar mejores sistemas de inteligencia, no es solo tenerlos armados hasta los dientes. Hay que recordar que en estas reducciones los policías de proximidad fueron los más afectados en presupuesto

Propuso trabajar con prevención, con atención al tejido social, trabajo en cuestión de denuncia. "Si no se hace eso de nada servirá tenerlos armados hasta los dientes o desplegados solo para ser parte de una política migratoria", advirtió.

Por su parte el senador priísta Manuel Añorve Baños reconoció que la Guardia Nacional aún está en etapa de maduración. Pero la expectativa que generó no corresponde con los resultados arrojados y lo más destacado es su papel en el cuidado en las fronteras, pero para evitar la migración a México y a Estados Unidos.

Casi 30 mil de ellos se han destinado a seguir órdenes de Donald Trump, cuidar que no pasen migrantes en el Suchiate y otros en el Río Bravo y esto es incorrecto porque la Guardia Nacional no tiene objetivos para detener a migrantes centroamericanos, sudamericanos, africanos, solo por hacerle el trabajo sucio a Trump

El priísta dijo que la Guardia se creó para que el gobierno cumpliera su promesa de reducir la inseguridad pero esta va al alza e incluso recordó que el presidente López Obrador ofreció que al cumplir un año bajarían las cifras, volvió a pedir otro año, y ello se debe a que el mandatario pidió enfrentar todos los problemas con el nuevo cuerpo y de ahí la expectativa y posteriormente el de que le falta madurar.

Otro problema que tampoco se veía llegar era el del desmantelamiento de la Policía Federal y las protestas de sus elementos.

En la reforma constitucional que hicimos esta clarísima la transición de la Policía Federal a la Guardia nacional y obviamente respetando sus derechos laborales. Ha faltado probablemente que esa transición se hubiera acelerado con más eficiencia y eficacia. Eso no lo veíamos, nosotros le dimos al presidente una herramienta que era la Guardia Nacional para bajar los índices de inseguridad y no se han podido disminuir y el tema de la Policía Federal no lo veíamos como algo que se pudiera generar un problema laboral interno, porque le dimos las herramientas en la reforma al gobierno para fusionar a la PF con la Guardia Nacional

Cuestionado sobre si el periodo de maduración puede malograrse, aclaró que no apuesta a eso y que desea madure pronto para ayudar a bajar los índices de inseguridad.

"Desafortunadamente los resultados y los índices de inseguridad en este momento no son los deseables, no se ve una diferencia de índices de inseguridad de un gobierno anterior con este. Al contrario, incrementaron los feminicidios, los homicidios dolosos así que yo espero que la Guardia Nacional ya empiece a dar resultados en los próximos meses", deseó.

Por su parte el senador de Morena, Cristóbal Arias reconoció que los resultados de la Guardia han sido lentos.

Más de lo que esperaba pero es la esperanza de que sea una institución profesional y de resultados

Recordó que actualmente el cuerpo está compuesto por una mayoría militar que depende de la Sedena y de la policía naval de la Secretaría de Marina y algunos elementos de la extinta Policía Federal, pese a que una de las metas es que los militares ya no hagan esas labores.

Pero la selección y convocatoria de nuevos reclutas lleva un tiempo, deben capacitarse y hacer exámenes de confianza para cubrir las 266 coordinaciones regionales distribuidas en territorio nacional donde hay mayores índices de criminalidad es que se inició así, indicó el legislador.

"Espero que haya más y mejores resultados para atacar el problema número uno que es de la inseguridad y violencia criminal a nivel nacional", agregó.

Lo bueno es haber logrado en el Senado los consensos entre las fuerzas parlamentarias de todos los partidos para aprobar las reformas constitucionales en materia de seguridad, como en este caso que se creó la Guardia nacional

Cuestionado sobre las críticas por las labores de la Guardia para contener el flujo migratorio, consideró que era la única manera de contener las oleadas de migrantes.

Es correcto que el gobierno de la república en materia de migración tenga que utilizarla, no podría contener estas oleadas y los flujos de caravanas solo con agentes del Instituto Nacional de Migración. Ni modo, se tiene que utilizar para controlar el sur del país y buscar que sea ordenado y no bajo presión la entrada masiva de grupos, no sabemos quiénes esté detrás de ellos, si hay organizaciones de los llamados coyotes para entrar como ocurre con los paisanos nuestros que buscan entrar a Estados Unidos cobrándoles y poniendo en riesgo su integridad física

"No dudo que en el sur de la frontera para que estén tantos miles se debe buscar contener y no ha habido política de represión, es de contención y no de represión. Qué más quisiéramos estar listos para absorber a los migrantes pero si en nuestro país tenemos una gran cantidad de gente que vive en el desempleo, subempleo y pobreza, difícilmente aquí y tampoco sería correcto que el gobierno tuviera que facilitar el tránsito y el paso de manera ilegal de México a Estados Unidos porque entraríamos en una confrontación en la relación bilateral con ellos. Ha sido prudente y aceptada la política migratoria pese a las críticas que ha recibido, del presidente López Obrador".

"Espero sea un año de resultados en materia policial porque ha habido punto de inflexión y se ha contenido el alto índice y ha disminuido levemente. Lo cierto es que esa percepción para que sea claramente se necesita que baje más drásticamente el índice de criminalidad en distintas regiones de muchos estados. Espero que la Guardia cumpla su cometido y sea un instrumento de trabajo y contribuya a que la seguridad pública en materia de prevención ayude a bajar los altos índices de inseguridad que es lo que queremos, paz y seguridad pública y que se garantice la integridad física y patrimonio legítimo de todos los mexicanos", expresó el morenista.

ENTRAMPADOS

El experto en derecho militar y seguridad del interior, César Gutiérrez consideró que la Guardia Nacional se halla entrampada. Su formación aún depende de los militares, aunque se supone ya debería salir la primera generación formada desde el propio nuevo cuerpo.

"Si bien es cierto que están sacando el primer grupo de suboficiales supuestamente preparados por la Guardia, la verdad es que van a tener un entrenamiento similar o parecido a los que tienen los oficiales del Ejército. Van a ir al Heroico Colegio Militar, les va a tocar un área como Guardia Nacional, pero administrativamente siguen sin existir, las identificaciones que tienen siguen siendo las de la Sedena o Armada de México. Han tenido problemas con las detenciones porque cuando los mandan a comparecer en los juicios, obviamente no tienen personalidad de Guardia", dijo a La Silla Rota.

Otro problema en su funcionamiento es de carácter administrativo, ya que el manejo desde la Secretaría de Seguridad Ciudadana ha afectado la operación de la Guardia, que aún carece de instalaciones propias.

Otro aspecto es que con tal de que brille se le puso a hacer operaciones para las que no estaba preparada, como la detención de Ovidio Guzmán, que resultó un fracaso.

"Han tratado de cuidarla pero no la han puesto en trabajo que le corresponde. Si bien es cierto ahora la han estado utilizando para la mitigación del paso de migrantes la realidad es que tendría que hacer funciones que en su momento hacía la Policía Federal y que en este momento sigue haciendo el ejército y que ya no tendría que estar haciendo", agregó.

En materia de seguridad para evitar que se vea envuelta en detenciones polémicas o incluso enfrentamientos que no sean violatorios de derechos humanos no se le envía a muchas zonas rurales del país con problemas de violencia.

De las 266 regiones contempladas en que dividieron al país y de acuerdo con el número de incidencias delictivas es donde más número de elementos existirían. Es curioso que en muchas de esas zonas rurales no está la Guardia pero sí la vemos en las urbes grandes como la ciudad de México, ahí ha faltado o no han priorizado de manera correcta en donde debería estar la Guardia Nacional

Respecto al desmantelamiento de la Policía Federal que ha causado protestas de ex elementos que en diversas ocasiones han bloqueado instalaciones del aeropuerto internacional de la ciudad de México porque protestan que no se les contrata o no les respetan sus derechos laborales, y por otro lado los dichos de parte del presidente López Obrador y el secretario de Seguridad, Alfonso Durazo de que dicho cuerpo creado por Genaro García Luna, -quien enfrenta un proceso por narcotráfico en Estados Unidos- estaba infiltrado, Gutiérrez vio premura en su desaparición.

"Ahora hay una imputación directa, comprobada por Anabel Hernández y la imputación que se le hace a García Luna donde muchos de los mandos de la Policía Federal pertenecían a grupos criminales, eso no significa que todos los elementos lo hayan sido".

Aparte cuál ha sido el problema que hemos tenido en el país. ¿Cómo se crean los zetas? Con todo ese grupo de elementos de fuerzas especiales dados de baja por el Ejército igual por un capricho de un general que fue Tomás Ángeles Dauahare y por ese capricho; debemos entender que tienen familias y deben mantenerlas. Los grupos criminales de ahorita lo que están haciendo es ofrecerles a los policías federales que se vayan a trabajar con ellos porque conocen las rutas y los procedimientos, no los tienen que estar entrenando y les sale mucho mejor que se vayan a trabajar con ellos

El desmantelamiento puede convertirse en un problema ya que aunque la mentalidad militar marca que se debe crear una fuerza civil con entrenamiento militar, muy respetuosa de los derechos humanos, entonces no puede incluir a quienes consideran que pueden ser elementos corrompidos.

Lo que no previeron es que muchos de estos policías federales tienen familias que mantener

Otro cuestionamiento que hace Gutiérrez es de dónde es el multimillonario presupuesto que se gastó la SSC para la Guardia cuando quien le paga a sus elementos que vienen de Sedena es la Defensa Nacional y a los que vienen de Marina la Semar.

Y esa es otra parte del descontento. A los que son militares o marinos les siguen pagando sueldo que tenían en el Ejército o Marina, no los 18 mil pesos que dicen que les iban a pagar

LO BUENO Y LO MALO

Entre las cosas positivas de la Guardia está que la gente empieza a ubicarla, explicó Gutiérrez.

Hemos visto que aunque le falta todavía entrenamiento e interactuar con la población civil, vimos lo que pasó con migrantes, hemos visto videos donde la Guardia somete a migrantes y otros donde son agredidos y no reaccionan como lo haría un militar. Si bien es cierto los protocolos nos siguen fallando y la forma en que podrían trabajar podría ser más organizado y mejor, no se vieron situaciones donde hubiera muertos ni balazos. Eso fue un punto medianamente a favor porque la provocación fue grande

Un aspecto negativo es que parece hacerse lo mismo que en anteriores administraciones cuando llegan a capacitar a los policías y se ofrece cambiar las cosas, respetar los derechos humanos pero se dan cuenta que los policías municipales no existen y las estatales salvo en algunos estados son obsoletas.

"Terminamos echando manos de las fuerzas armadas pero ahora cambió la ley y se creó una Guardia Nacional y ya no se debe crear toda una fuerza de policías y desaparezco a la Policía federal que para ellos es el cáncer más importante del problema de inseguridad en el país porque ya traían el diagnóstico de que trabajaba para diferentes grupos del crimen organizado y volvieron a crear lo mismo", describió.

No entienden que el militar no es especialista en seguridad pública, el Ejército se manejó siempre por medio de control territorial y aquí no es control territorial porque una cosa es la seguridad nacional y otra la pública, esta es más interacción entre el ciudadano y la autoridad y debe haber trabajo de investigación y prevención y ahí es donde les está fallando

Otro aspecto es que Alfonso Durazo no era el ideal para encabezar a la Secretaría de Seguridad Ciudadana y luego del operativo fracasado de Culiacán ha sido relegado.

"No tiene capacidad ni conocimientos para serlo, puede ser un político que puede ayudar al presidente en otros aspectos, incluso ya se le ve relegado de voz en el gabinete. El comandante José Rafael Ojeda es de mecha corta pero trabajo en la Marina ha sido claro los operativos hacen de manera perfecta. Incluso deja que los reflectores sean más para el titular de la Sedena, Crescencio Sandoval que con la Marina, e incluso se replegó a la Marina a que fuera solo algunos aspectos que les correspondía pero es muy bueno en su trabajo y luego de lo ocurrido en Culiacán y como afectó porque intentaron mentir al dar información falsa, el presidente lo ha ido relegando y relegando y el mismo gabinete de seguridad se ha ido alejando y no falta mucho para que se vaya de candidato al gobierno de Sonora y llegue algún sustituto", pronosticó.

"Ojala que entendiera que los abrazos no sirven y que la Guardia Nacional es el proyecto más ambicioso de la 4T y al ser Durazo secretario no ha entendido cuáles son las necesidades que tiene la Guardia, que necesita instalaciones propias, ser identificados como Guardia y tener sentido de pertenencia y que no pase lo de ahora que siguen siendo militares con uniforme de la Guardia", concluyó.

