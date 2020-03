Guardia Nacional ofrece abrirse para indagar corrupción; mantiene a mando

La Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) aseguraron que colaborarán en la investigación por corrupción que realiza la Auditoría Superior de la Federación (ASF) por la compra de un equipo israelí en la que es señalada Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, mando de la Guardia Nacional quien fue reafirmada como Coordinadora Operativa Interinstitucional.

"La Comandancia de la Guardia Nacional informa que la Comisaria General Patricia Rosalinda Trujillo Mariel continúa activa y en funciones dentro de la Coordinación Operativa Interinstitucional, contrario a lo señalado en diferentes medios de comunicación sobre una supuesta separación de su cargo. Es preciso reiterar que la Guardia Nacional en todo momento coadyuvará con la Auditoría Superior de la Federación en las investigaciones que se realizan a la extinta Policía Federal, con el único compromiso de combatir la corrupción, así como refrendar los procesos de transparencia y rendición de cuentas", informó la Guardia Nacional.

"En referencia a la información publicada en diferentes medios de comunicación, respecto a la supuesta renuncia de Patricia Rosalinda Trujillo Mariel, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana informa que la comisaria general está activa y en funciones dentro del organigrama de la Guardia Nacional. Esta Secretaría mantiene la apertura y total colaboración a las investigaciones que realiza la Auditoria Superior de la Federación a la extinta Policía Federal", mencionó la SSPC.}

ASF pide sancionar a funcionarios por la compra irregular

En el tercer informe de auditoría presentado el pasado mes de febrero, la ASF informó que la compra se llevó a cabo en junio de 2018 por un monto de 500 millones de pesos que le fueron pagados a la empresa Comercializadora Dizoal, S.A. de C.V.

De acuerdo con la auditoría, Patricia Rosalinda Trujillo Mariel gestionó los recursos y firmó el contrato de adquisición sin que tuviera las facultades para realizar la compra del software, el cual fue utilizado para el monitoreo de redes sociales.

"Se comprobó que el contrato referido se formalizó por la titular de la División Científica sin que dicha servidora pública contara con las facultades para tal efecto, en incumplimiento de los artículos 7, fracción I, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y 5, párrafo primero, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, así como del Primero y Segundo del Acuerdo 06/2008 del Secretario de Seguridad Pública, por el que se delegan las facultades para suscribir contratos, convenios, pedidos y sus modificaciones a diversos servidores públicos de la Secretaría de Seguridad Pública y de sus Órganos Administrativos Desconcentrados, publicado en el DOF el 6 de agosto de 2008 y vigente para el ejercicio 2018", refiere el informe de la ASF.

El software, el cual tiene un precio menor a los 20 millones de pesos, fue adquirido a un sobre costo de 480 millones de pesos, sin que se realizará ninguna investigación de mercado por parte de la Policía Federal para la compra.

"No fue posible determinar si el precio pagado por el sistema de monitoreo de comunicaciones satelitales fue razonable, toda vez que no se realizó un estudio de mercado argumentando la necesidad de secrecía ante la existencia de riesgos a la seguridad pública en virtud de la naturaleza del servicio", menciona el informe de la ASF.

La Auditoría Superior de la Federación determinó que no existe evidencia de que el software sea de origen israelí, ya que el programa no cuenta con una licencia, además de que hay evidencia de una transferencia de recursos a la empresa Cyberglover Ltd por el pago del programa.

"La Auditoría Superior de la Federación emite la Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la Policía Federal o su equivalente realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente por las irregularidades de los servidores públicos que, en su gestión, no acreditaron que, para la adjudicación del contrato número PF/SG/DIVINT/CTO/005/2018, se realizó acción alguna que acreditara que se buscaron las mejores condiciones disponibles para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes; tampoco verificaron que la empresa estuviera sancionada o inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública, ni solicitaron que previo a la formalización del contrato se presentara la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales en materia fiscal y de seguridad social".

Luego de darse a conocer el informe de la ASF, fuentes consultadas por LA SILLA ROTA informaron que fue enviada una Circular por parte de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal en la que notifica al Gabinete de Seguridad Nacional la separación de Patricia Rosalinda Trujillo Mariel.

"El señor presidente de los Estados Unidos Mexicanos y Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas Mexicanas, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, instruyó que con fecha 29 de febrero del año en curso sea removida de su cargo y en su lugar sea nombrado al Comisario Jefe de la Guardia Nacional Gabriel García Chávez como nuevo Coordinador Nacional Operativo, quien asumirá el cargo con fecha 1 de marzo del año en curso", menciona la circular enviada por la Consejería del Ejecutivo", menciona el oficio enviado el pasado 25 de febrero, y el cual es rechazado por la SSPC y la Guardia Nacional cuatro días después de darse a conocer.