Guardia Nacional, juicio a expresidentes, en nueva consulta de AMLO

NOTIMEX 21/11/2018 12:35 p.m.

El presidente electo, Andrés Manuel López Obrador se comprometió a realizar una tercera consulta ciudadana, donde los temas serán: asesoría de empresarios, corrupción y Guardia Nacional.

En entrevista con Carmen Aristegui, López Obrador dijo que las preguntas serían:

1.- ¿Crees que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, deba tener un grupo asesor para consultarles sobre proyectos productivos, pedirles sus puntos de vista. Sí o no?

2.- ¿Crees que Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, debe de promover que se juzgue para que haya justicia y no sólo se persigan chivos expiatorios y se revisen las responsabilidades en delitos de corrupción de otros delitos a Carlos Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y a Peña Nieto, sí o no?

3) ¿Crees que el presidente de la República deba promover una Guardia Nacional para México sí o no?

Sobre la asesoría de empresarios, el tabasqueño dijo: "No voy a ser imparcial, quiero informar bien a la gente y que los opositores también hagan lo propio y abrimos un debate sobre los tres temas y luego vamos a la consulta".

En cuanto al juicio sobre ''El Chapo'', dijo que se deben esperar la presentación de pruebas "y luego opinamos", porque es fácil acusar, hay toda una estrategia de abogados, tanto para que defiende a su cliente, como para la parte acusadora.

Refirió que en Estados Unidos tienen una manera de aplicar la ley, ofrecen reducción de penas, tienen mecanismos para alentar de que hablen.

Al hablar sobre el tema de la corrupción, señaló que durante la campaña electoral no ofreció encarcelar a los políticos, "lo dije en los debates, le dije a un candidato ni a ti", porque con esa actitud, subrayó, "le haríamos más daño al país que beneficios, desatamos una cacería de corruptos".

Lo que me importa es terminar con el régimen corrupto, me interesa un cambio en el modelo económico neoliberal. Yo no soy absoluto, no aspiro a ser dictador, lo que a nos corresponde a nosotros es ir hacia adelante no voy a seguir a nadie, no es mi fuerte, quiero justicia no venganza.

Sobre el proyecto del Tren Maya, López Obrador dijo que respeta la opinión de quienes consideran que es un error y que sin afán de ofenderlos quizá algunos de ellos ni siquiera conocen el sureste, sin embargo, resaltó que este plan significa un recorrido de mil 500 kilómetros y es una vía de ferrocarril que se inició desde antes, en el gobierno del entonces presidente Lázaro Cárdenas y se acabó con Miguel Alemán.

Comentó que quienes firman la carta de rechazo al Tren Maya, "con todo mi respeto, les digo que deben tener más cuidado. No tienen la información completa. Hay que tocarles la puerta y decirles que ya cambió el país y no sólo cuentan las élites.

Sobre la Guardia Nacional, expuso que en un Estado democrático, la tarea de seguridad pública es fundamental para garantizar la tranquilidad de la población, y no sólo de las minorías.

Destacó que la crisis de seguridad que aflige a México es resultado de una conjunción de varios factores, como pobreza, corrupción de los cuerpos policíacos y la desatención de los jóvenes. El Ejército mexicano y la Armada son instituciones de protección a los mexicanos. "Se trata de aprovechar el conocimiento y la disciplina, así como sus cuarteles, para garantizar la seguridad de los mexicanos y serenar el país".

Sobre el compromiso de que no iba a modificar la Constitución, mencionó que se tiene que hacer por la gravedad de la situación. Y es que no sabía de la gran corrupción en las fuerzas policiales. "No puedo yo garantizar a los mexicanos la paz y la seguridad de otra manera".

Respecto a la relación de México- Estados Unidos, López Obrador señaló que, desde su nombramiento como presidente electo, se han vivido distintos momentos; uno de los más significativos, fue la intervención del equipo de transición en la negociación del Tratado de Libre Comercio, lo cual les permitió cambiar el capítulo energético, en el que se planeaba la creación de una comunidad en materia energética.

